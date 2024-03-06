Генеральный директор компании заявил, что целевой рынок "не заботится об экономии", но этот электромобиль также отличается довольно высокой эффективностью.

Во вторник компания Dodge заявила о себе на рынке электромобилей, представив Charger Daytona 2024 модельного года, который она называет первым в мире полностью электрическим "маслкаром". Несмотря на то, что американский автопроизводитель сейчас усиленно готовится к выпуску обновленной бензиновой версии Charger в 2025 году, в интернете также появлялись сообщения, что параллельно с известной моделью инженеры разрабатывали Charger Daytona, который заинтересует требовательных автолюбителей, желающих приобрести электромобиль, но не желающих отказываться от традиционной мощности.

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Новый электромобиль будет предлагаться в 2 версиях. Первая получила название - Daytona Scat Pack, а вторая короткое название - R/T. Представители Dodge сообщили, что обе версии приводятся в действие 400-вольтным электродвигателем, обеспечивающим производительность V8 без вредных для атмосферы выхлопов, а также без задержки крутящего момента. При нажатии кнопки "PowerShot" на рулевом колесе, модель R/T получит прибавку в 40 л.с. и выдавать в итоге 496 л.с., а вторая модель Scat Pack будет развивать 670 л.с. Водителю будут доступны режимы Sport, Snow и Eco, а также специальные гоночные Drag и Track. Новые режимы Donut и Drift будут доступны исключительно для версии Scat Pack.

Слева направо: Charger Daytona Scat Pack (в цвете "Bludicrous") и Charger Daytona R/T (в цвете "Peel Out").

В отличие от почти всех современных электромобилей с округлым силуэтом, которые в настоящее время представлены на рынке, Charger Daytona сохранила смелые углы и широкую колесную базу своего предшественника. Новая электрическая модель также сохранила "фирменный рёв" автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Используя уникальную систему, которую Dodge называет "Fratzonic Chambered Exhaust", инженеры компании обещают, что Charger Daytona будет отличаться от других электромобилей "адским уровнем интенсивности звука". За это водители и их недовольные соседи могут поблагодарить ряд динамиков и сабвуферов, спрятанных под днищем автомобиля. В ходовой электромобиля установлены силовые генераторы, которые будут создавать характерные вибрации для оригинального Charger.

Интерьер Dodge Charger Daytona

На презентации во вторник генеральный директор Dodge Тим Кунискис заявил, что ему “все равно” на дальность хода и эффективность Charger Daytona, и то же самое касается и владельцев маслкаров. Тем не менее, Charger Daytona предлагает довольно приличный запас хода. Автопроизводитель заявил, что Daytona R/T сможет проехать 510 километров на одном заряде, а Daytona Scat Pack почти на 100 км меньше - 420. Покупатели могут дополнительно приобрести домашнюю зарядную станцию 2-го уровня. Однако с помощью быстрой зарядной станции 3-го уровня модель R/T будет заряжаться со скоростью 16 километров в минуту, а Scat Pack – 13 километров в минуту.

Четырехдверная версия Charger Daytona должна поступить на производство в начале 2025 года. Как ни странно, но бензиновые версии Charger также поступят в продажу в следующем году. По данным Car and Driver, они будут оснащены парой рядных шестицилиндровых двигателей с двойным турбонаддувом мощностью 425 и 550 лошадиных сил, а также будут предлагаться с двух- и четырехдверными кузовами. На данный момент Dodge не обнародовал информацию о цене ни для одной из новых версий Charger.