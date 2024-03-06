реклама
Во вторник компания Dodge заявила о себе на рынке электромобилей, представив Charger Daytona 2024 модельного года, который она называет первым в мире полностью электрическим "маслкаром". Несмотря на то, что американский автопроизводитель сейчас усиленно готовится к выпуску обновленной бензиновой версии Charger в 2025 году, в интернете также появлялись сообщения, что параллельно с известной моделью инженеры разрабатывали Charger Daytona, который заинтересует требовательных автолюбителей, желающих приобрести электромобиль, но не желающих отказываться от традиционной мощности.
реклама
Новый электромобиль будет предлагаться в 2 версиях. Первая получила название - Daytona Scat Pack, а вторая короткое название - R/T. Представители Dodge сообщили, что обе версии приводятся в действие 400-вольтным электродвигателем, обеспечивающим производительность V8 без вредных для атмосферы выхлопов, а также без задержки крутящего момента. При нажатии кнопки "PowerShot" на рулевом колесе, модель R/T получит прибавку в 40 л.с. и выдавать в итоге 496 л.с., а вторая модель Scat Pack будет развивать 670 л.с. Водителю будут доступны режимы Sport, Snow и Eco, а также специальные гоночные Drag и Track. Новые режимы Donut и Drift будут доступны исключительно для версии Scat Pack.
В отличие от почти всех современных электромобилей с округлым силуэтом, которые в настоящее время представлены на рынке, Charger Daytona сохранила смелые углы и широкую колесную базу своего предшественника. Новая электрическая модель также сохранила "фирменный рёв" автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Используя уникальную систему, которую Dodge называет "Fratzonic Chambered Exhaust", инженеры компании обещают, что Charger Daytona будет отличаться от других электромобилей "адским уровнем интенсивности звука". За это водители и их недовольные соседи могут поблагодарить ряд динамиков и сабвуферов, спрятанных под днищем автомобиля. В ходовой электромобиля установлены силовые генераторы, которые будут создавать характерные вибрации для оригинального Charger.
На презентации во вторник генеральный директор Dodge Тим Кунискис заявил, что ему “все равно” на дальность хода и эффективность Charger Daytona, и то же самое касается и владельцев маслкаров. Тем не менее, Charger Daytona предлагает довольно приличный запас хода. Автопроизводитель заявил, что Daytona R/T сможет проехать 510 километров на одном заряде, а Daytona Scat Pack почти на 100 км меньше - 420. Покупатели могут дополнительно приобрести домашнюю зарядную станцию 2-го уровня. Однако с помощью быстрой зарядной станции 3-го уровня модель R/T будет заряжаться со скоростью 16 километров в минуту, а Scat Pack – 13 километров в минуту.
Четырехдверная версия Charger Daytona должна поступить на производство в начале 2025 года. Как ни странно, но бензиновые версии Charger также поступят в продажу в следующем году. По данным Car and Driver, они будут оснащены парой рядных шестицилиндровых двигателей с двойным турбонаддувом мощностью 425 и 550 лошадиных сил, а также будут предлагаться с двух- и четырехдверными кузовами. На данный момент Dodge не обнародовал информацию о цене ни для одной из новых версий Charger.