Наконец-то появился еще один способ смотреть анимированные GIF на своем компьютере.

В последнее время внешний вид водяных блоков с помпой, которые устанавливаются на центральный процессор, начал кардинально изменяться. Если раньше это была простая "металлическая штуковина" с логотипом компании, то теперь к ней были добавлены различные RGB-подсветки. На этом фантазия инженеров не ограничилась, теперь они начали добавлять к ним дисплеи для дополнительной настройки компьютера и заветной оригинальности. Последней известной компанией, "прогнувшейся" под модную тенденцию, является DeepCool, которая представила новую линейку жидкостных систем охлаждения Mystique в двух версиях с 240-мм и 360-мм радиатором и ярким 2,8-дюймовым дисплеем, расположенным на верхней части помпы и водоблока.

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Китайская компания заявила, что новый дисплей предоставит пользователям возможность сделать свой компьютер уникальным, и к тому же дисплей действительно будет полезным для опытных пользователей. Система водяного охлаждения Mystique AIO от DeepCool получила 2,8-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 640 x 480, на котором можно отображать различную информацию, включая температуру процессора, частоту вращения помпы, системные напряжения, а также анимированные GIF-изображения. Дисплей можно настроить специально под себя, где можно отображать мониторинг только тех компонентов, которые нужны вам, включая температуру и тактовую частоту процессора, напряжение системы, процент использования процессора и оперативной памяти и многое другое. Отображаемый «медиа»-контент в предоставленных примерах выглядит статичным, но DeepCool утверждает, что на нем могут отображаться анимированные GIF-файлы.

На экране также отображаются системные напряжения, но вы также можете выбрать скорость вращения насоса и температуру, а также другие оповещения. Фото: DeepCool

Одна очень крутая особенность дисплея, которую мы ранее не видели в подобных кулерах, — он может вращаться вместе с водоблоком благодаря встроенному гироскопу. Некоторые пользователи хотят, чтобы трубки, подключаемые к кулеру, имели определенную ориентацию, так что это дает определенную гибкость для сборщиков персональных компьютеров. DeepCool также утверждает, что пользователь может синхронизировать RGB-подсветку системы с акцентными цветами на дисплее или использовать систему предупреждения о перегреве, которая меняет цвет с зеленого на красный при повышении температуры.

Помимо красивого дисплея, линейка Mystique также оснащена насосом пятого поколения, который может работать со скоростью 3400 об/мин, но остается довольно тихим — всего 21 дБА. Компания также заявила, что изменила конструкцию своей охлаждающей пластины, чтобы обеспечить лучшую теплопередачу, разместив улучшенные каналы потока непосредственно над горячими точками процессора. Однако мы не уверены, как это будет работать на холодной пластине, предназначенной для работы как с монолитными процессорами Intel, так и с процессорами AMD с чиплетами. Тем не менее, линейка Mystique работает с сокетами AMD AM4/AM5 и всеми последними сокетами Intel, включая 17, 12 и 11-серии.