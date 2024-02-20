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Bethesda анонсировала новую коллекцию игр Fallout для своих фанатов. Антология Fallout S.P.E.C.I.A.L. включает в себя коды для всех семи игр Fallout, включая последние части серии и старые изометрические игры, такие как культовая Fallout 2. Помимо всего перечисленного, в сборник добавлена малоизвестная Fallout Tactics - ответвление франшизы, сфокусированное на пошаговых тактических боях.
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Антология Fallout SPECIAL поступит в продажу 11 апреля 2024 года. В комплект физического коллекционного издания входит копия мини-ядерной бомбы, которая при открытии издает характерный звук взрыва, а также семь коллекционных карт, отображающих характеристики персонажей S.P.E.C.I.A.L. из игры Fallout и внутриигровые карты перков Fallout 76.
Каждая карта содержит код для активации игры в Steam, а также изображение, иллюстрирующее Силу, Восприятие, Выносливость, Харизму, Интеллект, Ловкость и Удачу. Выход антологии приурочен к премьере сериала Fallout на Amazon Prime. В этом проекте Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks объединились с Лизой Джой, Джонатаном Ноланом, чтобы рассказать зрителям историю происхождения вселенной Fallout.
В сборник Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology вошли следующие игры:
- Fallout
- Fallout 2
- Fallout Tactics
- Fallout 3: Издание "Game of the Year"
- Fallout: New Vegas — Ultimate Edition
- Fallout 4: Издание «Game of the Year»
- Fallout 76
"Независимо от того, новичок ли вы во вселенной Fallout от Bethesda Game Studios или уже многократно покидали убежище, эта антология даст вам краткий курс выживания в пустоши - от самых истоков этой многократно награжденной ролевой серии, впервые представленной в 1997 году", - говорится в анонсе Bethesda. "Как раз к выходу ожидаемого сериала по мотивам Fallout от Amazon Prime мы выпускаем антологию Fallout S.P.E.C.I.A.L."
Стоимость антологии Fallout S.P.E.C.I.A.L. составляет 60 долларов. Сейчас она доступна для предзаказа в магазине Bethesda Gear Store и других розничных точках продаж.