Скоро поступит в продажу новая антология Fallout S.P.E.C.I.A.L. от Bethesda, в состав которой входят все семь основных игр, включая оригинальную Fallout 1990-х годов и многопользовательскую сетевую игру Fallout 76.

Bethesda анонсировала новую коллекцию игр Fallout для своих фанатов. Антология Fallout S.P.E.C.I.A.L. включает в себя коды для всех семи игр Fallout, включая последние части серии и старые изометрические игры, такие как культовая Fallout 2. Помимо всего перечисленного, в сборник добавлена малоизвестная Fallout Tactics - ответвление франшизы, сфокусированное на пошаговых тактических боях.

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Антология Fallout SPECIAL поступит в продажу 11 апреля 2024 года. В комплект физического коллекционного издания входит копия мини-ядерной бомбы, которая при открытии издает характерный звук взрыва, а также семь коллекционных карт, отображающих характеристики персонажей S.P.E.C.I.A.L. из игры Fallout и внутриигровые карты перков Fallout 76.

Каждая карта содержит код для активации игры в Steam, а также изображение, иллюстрирующее Силу, Восприятие, Выносливость, Харизму, Интеллект, Ловкость и Удачу. Выход антологии приурочен к премьере сериала Fallout на Amazon Prime. В этом проекте Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks объединились с Лизой Джой, Джонатаном Ноланом, чтобы рассказать зрителям историю происхождения вселенной Fallout.

В сборник Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology вошли следующие игры:

Fallout

Fallout 2

Fallout Tactics

Fallout 3: Издание "Game of the Year"

Fallout: New Vegas — Ultimate Edition

Fallout 4: Издание «Game of the Year»

Fallout 76

"Независимо от того, новичок ли вы во вселенной Fallout от Bethesda Game Studios или уже многократно покидали убежище, эта антология даст вам краткий курс выживания в пустоши - от самых истоков этой многократно награжденной ролевой серии, впервые представленной в 1997 году", - говорится в анонсе Bethesda. "Как раз к выходу ожидаемого сериала по мотивам Fallout от Amazon Prime мы выпускаем антологию Fallout S.P.E.C.I.A.L."

Стоимость антологии Fallout S.P.E.C.I.A.L. составляет 60 долларов. Сейчас она доступна для предзаказа в магазине Bethesda Gear Store и других розничных точках продаж.