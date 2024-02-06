Остальная часть миссии "Юноны" будет посвящена изучению Юпитера.

Космический аппарат «Юнона» начал свою научно-исследовательскую деятельность в 2016 году, совершая первый пролет вокруг газового гиганта Юпитера. За 8 лет он предоставил астрономам наиболее четкие изображения самой большой планеты Солнечной системы. В настоящее время «Юнона» продолжает функционировать, но его фокус сместился на некоторые из многочисленных спутников Юпитера. В конце прошлого года «Юнона» завершил облет спутника Ио, а недавно зонд повторил этот маневр, промчавшись над неровной поверхностью самого вулканически активного спутника Юпитера, чтобы передать на Землю фотографии инопланетного ландшафта. Возможно, это последние изображения Ио крупным планом, которые мы получим за долгое время.

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Команда «Юноны» сообщила, что последний пролёт состоялся точно по плану 3 февраля, дав ещё один шанс взгляд на поверхность спутника всего с расстояния 1500 километров. Фотографии и правда уникальные, ведь Ио — самый близкий спутник Юпитера, который подвергается интенсивному притяжению газового гиганта. Это приводит к приливному нагреву, который поддерживает недра Ио в раскалённом состоянии. Вот почему, по оценкам ученых, на спутнике насчитывается около 400 действующих вулканов.

Мы хорошо знаем, что вокруг Юпитера расположились многочисленные кольца пыли, и Ио находится прямо в их эпицентре. «Юнона» был спроектирована таким образом, чтобы использовать сильно эксцентричную орбиту, чтобы минимизировать время, проведенное рядом с планетой: на 58-й орбите он во второй раз максимально приблизился к Ио. У НАСА есть целая коллекция необработанных снимков Ио из последних наблюдений - вы можете попробовать обработать их самостоятельно здесь. Однако «Юнона» не собирался упускать шанс сделать ещё один снимок Юпитера. Новый набор данных также содержит виды Юпитера, полученные во время пролета 3 февраля.

На данный момент SwRI и НАСА опубликовали только исходные необработанные данные с "Юноны", поэтому на приведенном ниже изображении нет цвета (только зеленый фильтр) и некоторые детали нечеткие. Изображение выше взято из нового набора «Юноны», но оно было обработано и очищено фотографом Джейсоном Перри. Оно приблизительно соответствует истинным цветам луны и делает испещрённый впадинами ландшафт гораздо чётче. Возможно, НАСА выпустит собственные обработанные версии позже.

НАСА надеется, что благодаря нескольким похожим наблюдениям, сделанным с небольшим интервалом, специалисты смогут определить, что происходит внутри Ио. Некоторые учёные предполагают, что под расколотой поверхностью может скрываться море магмы, Однако «Юнона» – первый космический аппарат, который приблизился к Ио так близко за последние десятилетия и теперь неизвестно, когда получится сделать это ещё раз. Последними были "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые пролетели возле Юпитера на пути к внешней части Солнечной системы и за ее пределы.

Этот пролет завершает наблюдения «Юноны» за спутников Юпитера. Изначально в НАСА не ожидали, что камера «Юноны» продержится так долго в условиях высокой радиации вокруг Юпитера. Поэтому у астрономов есть некоторое время для изучения самого Юпитера. В данный момент камеры «Юноны» появились проблемы с шумом и динамическим диапазоном, но команда полагает, что она будет передавать полезные данные о Юпитере до конца миссии. НАСА надеется, что «Юнона» сможет проработать до 2025 года.