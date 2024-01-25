Красная команда обещает колоссальный прирост производительности для владельцев новых видеокарт Radeon.

Компания AMD выполнила своё обещание перед геймерам, которые купили новые видеокарты Radeon, о том, что в начале 2024 года предоставит поддержку технологии генерации кадров практически для всех игр на рынке. "Красная команда" дала это обещание еще в августе 2023 года, когда выпустила видеокарты Radeon 7800 XT и 7700 XT, заявив, что предложит генерацию кадров в намного большем количестве игр по сравнению с Nvidia и для большего количества графических процессоров. Обещания даны, обещания выполнены, как сказала бы генеральный директор AMD Лиза Су. Благодаря новейшему пакету драйверов Radeon Software Adrenalin данная функция теперь работает в любой игре с поддержкой DirectX 11 и DirectX 12.

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Последняя версия драйвера Adrenalin Edition 24.1.1 уже сертифицирована по стандарту WHQL. Он обеспечивает поддержку технологии Fluid Motion Frames в любых играх DX11 и DX12 для графических процессоров серии 7000 и 6000. Согласно заявлению AMD, технология генерации кадров Fluid Motion Frames в сочетании с масштабированием разрешения FSR 2.0 обеспечивает прирост частоты кадров до 97% в некоторых играх при разрешении 1080p. Более того, в отдельных играх при разрешении 1440p сочетание технологий FMF и масштабирования позволяет увеличить FPS более чем на 100%. В примечании уточняется, что речь идёт о популярных AAA-играх вроде Starfield, Cyberpunk 2077, Call of Duty, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy и им подобных.

Компания сделала амбициозные заявления касательно своей технологии Fluid Motion Frames, теперь доступной для любой игры с DX11 и DX12. Источник: AMD

Технология генерации кадров от AMD действительно выглядит впечатляюще, однако, как и аналогичное решение Nvidia, она увеличивает время отклика, поэтому эту функцию не рекомендуется использовать в динамичных многопользовательских шутерах, где важна минимальная задержка. Чтобы снизить этот негативный эффект, AMD рекомендует включать программу Anti-Lag, которая уменьшает задержку, а также использовать ее только в играх, где вы уже достигли 60 кадров в секунду. Поскольку дополнительная задержка ввода может негативно сказаться на игровом процессе, в некоторых соревновательных шутерах данная функция по умолчанию отключена. Новую технологию можно быстро включить или выключить в любой момент игры с помощью горячих клавиш Alt+Shift+G, а ее статус отображается на экране, чего не предлагает Nvidia в своей версии.

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Для корректной работы технологии Fluid Motion Frames необходимо отключить вертикальную синхронизацию (V-Sync) и запустить игру в полноэкранном режиме. К сожалению, эта функция не поддерживается сторонними инструментами мониторинга кадров, такими как MSI Afterburner. Кроме того, поддержка новой функции реализована только на новейших видеокартах AMD серий RDNA2 и RDNA3, следовательно, запустить генерацию кадров вряд ли получится на интегрированной графике ноутбуков.