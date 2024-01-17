Несмотря на все их преимущества, аккумуляторы электромобилей не ладят с морозами, охватившими Средний Запад США.

Владельцам электромобилей Tesla в США сейчас приходится нелегко. Холодный фронт, пронесшийся по всей стране, привел к тому, что температура в Чикаго, Индианаполисе, Милуоки и других регионах США опустилась до отрицательных значений, а местами в самое теплое время суток зафиксированы температуры ниже -20°С. Для большинства людей такая холодная погода ассоциируется в первую очередь со скользкими дорогами, снежными заносами и промерзшими трубами, однако у владельцев электромобилей Tesla появился еще один значительный повод для беспокойства: массовый разряд батарей.

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Сообщается, что автовладельцы в таких крупных городах, как Чикаго, изо всех сил пытаются поддерживать свои электромобили в заряженном состоянии. По информации телеканала Fox 32 Chicago, чикагские водители часами выстаивают в очередях на суперчарджеры Tesla, подобных той, что находится в Оук-Бруке, которая сейчас напоминает “кладбище автомобилей”. Некоторые даже записывались в очередь на несколько дней подряд в надежде, что хотя бы один раз получится зарядить свой «умерший» автомобиль. Когда очередь слишком длинная, водители бросают свои электромобили на зарядных станциях, а сами едут по домам с друзьями или знакомыми и возвращаются на следующий день.

Один водитель рассказал журналисту телеканала драматическую историю о том, как после приземления в Международном аэропорту О’Хара и обнаружил, что его Tesla не заводится. У него не было другого выбора, кроме как вызвать эвакуатор с платформой, который отбуксировал электромобиль на ближайшую зарядную станцию.

Подобные проблемы с Теслами на Среднем Западе США отчётливо демонстрируют уязвимость, присущую батареям традиционных электромобилей. Низкие температуры замедляют химические реакции, происходящие внутри литий-ионного аккумулятора, тем самым снижая его емкость. Хуже того, электромобиль использует эту батарею для питания функций климат-контроля, которые поддерживают тепло в салоне; при очень низких температурах эти функции работают усиленном режиме, создавая еще большую нагрузку на батарею. Это значит, что аккумулятор разряжается гораздо быстрее, чем в теплый день.

Если для жителей теплых регионов, таких как южная Калифорния или Флорида, электромобили - отличный вариант, то в регионах, известных своими морозными зимними температурами, электромобили не самый лучший вариант для передвижения. Однако на фоне глобальных климатических сдвигов, всё чаще проявляющих себя аномальными погодными явлениями типа нынешних морозов в США, подобные проблемы с батареями могут возникнуть и в районах, ранее не считавшихся слишком холодными.

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По имеющейся информации, компания Tesla пока не давала официальных комментариев относительно сложившейся ситуации со своими электромобилями, вызванной из-за сильных холодов. Но компания посвятила целую веб-страницу “лучшим практикам в холодную погоду”. Стоит отметить, что все литий-ионные аккумуляторы электромобилей чувствительны к замерзанию; просто продажи электромобилей Tesla значительно опережают другие бренды электромобилей, делая проблемы их батарей более заметными. Среди самых популярных советов - предварительный разогрев салона перед поездкой, планирование маршрутов с учётом промежуточной зарядки для подзарядки батарей и оттаивание примёрзших разъёмов с помощью встроенной функции обдува.