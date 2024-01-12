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Fantoci
Австрийская компания представила 165-дюймовый складной телевизор, стоимостью 300 000 долларов
Когда телевизор не используется, он складывается как некий трансформер из фантастического фильма.

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Неотъемлемой частью каждой выставки CES являются невероятно огромные телевизоры. И хотя в последнее время эта традиция стала немного приедаться, поскольку современных потребителей уже трудно удивить, но одна компания все таки сумела удивить. Австрийская компания C Seed представила 165-дюймовый телевизор под кодовым названием N1, который полностью складывается в алюминиевую подставку, когда он не используется. Это позволяет ему выполнять двойную функцию - служить огромным 4K телевизором или "временным" произведением искусства, согласно заявлению компании. Однако это "произведение искусства" стоит недешево - каждый экземпляр изготавливается на заказ и обойдется клиенту примерно в 300 000 долларов.

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Технические характеристики нового телевизора впечатляют, что позволяет предположить, что качество изображения должно быть отличным. Он оснащен 4K-панелью с мини-светодиодной подсветкой для улучшенной цветопередачи и контрастности, а также имеет приличную пиковую яркость 1000 нит. Австрийская компания производит C Seed N1 в трех размерах: 165-дюймовая модель, 137-дюймовая и 103-дюймовая. При нажатии кнопки телевизор складывается в более мелкие панели, а затем исчезает в алюминиевой подставке и превращается в неподвижное "произведение искусства". По данным Cnet, процесс трансформации занимает около двух с половиной минут, а конечный результат напоминает металлический слиток.

В сложенном виде телевизор N1 превращается в металлический слиток, который можно поставить на пол или наклонить, чтобы гости могли полюбоваться.

Источником вдохновения для создания телевизора, по-видимому, послужил сценарий, в котором у вас есть дом в горах с потрясающим видом, и если установить в нем телевизор перед окном, то он загородит весь обзор. Конечно, этого допустить нельзя, и представьте удивление ваших гостей, когда они увидят, как из того, что они принимали за декоративный металлический слиток, вдруг выдвигается гигантский экран. Другими словами, это идеальный способ, чтобы похвастаться своим уникальным телевизором.

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Учитывая его элитный статус, телевизор C Seed 1 предлагается в цвете "шампанского" или серебристом цвете, что позволит ему идеально вписаться в дизайн вашего интерьера. Как сообщает Cnet, каждый телевизор изготавливается на заказ, поэтому период ожидания с момента заказа до момента его прибытия составляет около шести месяцев. По слухам, за 10 лет австрийская компания продала всего 200 похожих телевизоров, что говорит о его эксклюзивности. Сообщается, что цена составит 300 000 долларов за 165-дюймовую модель, 200 000 долларов за 137-дюймовую модель и "всего" 110 000 долларов за 103-дюймовую модель. Кроме того, компания выпустит 137-дюймовую версию для наружного использования, стоимостью 240 000 долларов, но пока неизвестно чем именно она отличается от домашних моделей.

#ces 2024 #c seed n1 #складной телевизор
Источник: cnet.com
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