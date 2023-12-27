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В нашей галактике могут существовать миллионы невидимых "зеркальных звезд"

Целая вселенная, состоящая из «зеркальных» частиц, может существовать внутри нашей собственной, и астрономы, возможно, знают, куда следует смотреть в первую очередь: в таинственные сердца предполагаемых «зеркальных звезд».
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Вы когда-нибудь задумывались, что находится за пределами видимых звезд в нашей галактике? А если я вам скажу, что в космосе могут скрываться миллионы невидимых звёзд, давно ожидающих, когда любознательные астрономы их обнаружат? Звучит как научная фантастика, правда? Но это не совсем так. Согласно недавнему исследованию, существует вероятность того, что в нашей галактике обитает огромная популяция «зеркальных звезд», состоящих из загадочной формы материи, не взаимодействующей со светом или обычной материей.

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Зеркальные звезды — это гипотетические космические объекты, основанные на идее «зеркальной материи», которая представляет собой тип темной материи, обладающей теми же свойствами, что и обычная материя, за исключением того, что она в каком-то смысле инвертирована. То есть, зеркальная материя обладает противоположными электрическими зарядами, магнитными моментами и четностью. Это означает, что зеркальная материя ведет себя как зеркальное отражение обычной материи, отсюда и название.

Однако зеркальная материя — это не просто копия обычной материи. Она также совершенно невидима для нас, поскольку не взаимодействует с электромагнитным излучением, таким как свет, радиоволны или рентгеновские лучи. Единственный способ, которым зеркальная материя может взаимодействовать с обычной материей, — это гравитация, которая очень слаба и ее трудно обнаружить. Следовательно, зеркальная материя может существовать во Вселенной в больших количествах, а мы этого просто не замечаем.

Одна из возможных форм существования зеркальной материи - это звезды, называемые зеркальными звездами. Звезды, состоящие из зеркальной материи, имеют ту же структуру и эволюцию, что и обычные звезды, за исключением того, что они не излучают свет и тепло. Они светятся только в «зеркальном спектре», то есть в спектре электромагнитного излучения, с которым взаимодействует зеркальная материя.

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На этом составном изображении показано распределение темной материи, галактик и горячего газа в ядре сливающегося скопления галактик Abell 520, образовавшегося в результате сильного столкновения массивных скоплений галактик.

Сколько зеркальных звезд может быть в Млечном Пути?

Существование зеркальных звезд пока остается теоретической гипотезой, и прямых доказательств их существования пока нет. Однако некоторые ученые попытались оценить, сколько зеркальных звезд может существовать в Млечном Пути, основываясь на теоретических моделях и косвенных наблюдениях.

Один из методов, который они использовали, — поиск гравитационного воздействия зеркальных звезд на обычные звезды. Например, если зеркальная звезда проходит рядом с обыкновенной звездой, то она может вызвать незначительное колебание обычной звезды из-за гравитационного притяжения зеркальной звезды. Эти колебания можно обнаружить, измеряя доплеровский сдвиг света обычной звезды, который представляет собой изменение частоты, которое происходит, когда источник света движется относительно наблюдателя.

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Используя этот метод, ученые проанализировали данные исследований около 1,3 миллиона звезд Млечного Пути и обнаружили, что около 0,1% из них демонстрируют признаки колебания, которое могло быть вызвано наличием зеркальных звезд. Основываясь на этом, они подсчитали, что в Млечном Пути может быть около 30 миллионов зеркальных звезд с массами от 0,01 до 100 масс Солнца.

Однако это не единственный возможный метод обнаружения зеркальных звезд. Другой метод — искать влияние зеркальных звезд на космический микроволновый фон (КМФ), который представляет собой излучение, заполняющее Вселенную и являющееся пережитком Большого взрыва. Реликтовое излучение имеет очень однородную температуру, но также имеет крошечные колебания, отражающие распределение материи в ранней Вселенной. Если бы зеркальные звезды существовали в ранней Вселенной, они могли бы оставить некоторый отпечаток в реликтовом излучении, создав области с более высокой или более низкой температурой из-за своего гравитационного влияния.

Используя этот метод, ученые сравнили теоретические предсказания модели зеркальной звезды с данными наблюдений со спутника «Планк», который с высокой точностью измерил реликтовое излучение. Они обнаружили, что модель зеркальной звезды хорошо согласуется с полученными данными и может объяснить некоторые аномалии, которые не очень хорошо объясняются стандартной моделью космологии. Основываясь на этом, они подсчитали, что в Млечном Пути может быть около 300 миллионов зеркальных звезд с массами от 0,1 до 10 масс Солнца.

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Важность зеркальных звёзд

Зеркальные звезды важны по нескольким причинам. Во-первых, они могли бы предоставить новый способ изучения темной материи, которая является одной из величайших загадок современной физики. Темная материя — это форма материи, которая составляет около 85% материи во Вселенной, но она не излучает и не поглощает свет, а взаимодействует с обычной материей только посредством гравитации. Ученые пытались обнаружить темную материю на протяжении десятилетий, но пока не нашли убедительных доказательств этого. Зеркальные звезды могут быть кандидатами на роль темной материи, и если они будут обнаружены, они смогут раскрыть некоторые свойства и происхождение темной материи.

Во-вторых, зеркальные звезды также могут иметь значение для формирования и эволюции галактик, звезд и планет. Зеркальные звезды могут влиять на динамику и структуру Млечного Пути, создавая гравитационные возмущения и приливные волны. 

Они также могут влиять на формирование обычных звезд и планет, обеспечивая дополнительные источники гравитации и углового момента. Более того, зеркальные звезды могут создавать экзотические явления, такие как зеркальные планеты, зеркальные астероиды, зеркальные кометы и даже зеркальная жизнь, которая могла бы существовать в зеркальном спектре.

В-третьих, зеркальные звезды также могут бросить вызов нашему пониманию природы реальности и симметрии Вселенной. Зеркальные звезды могут означать, что существует скрытый сектор Вселенной, параллельный нашему, но невидимый для нас. Этот скрытый сектор мог бы иметь свои собственные законы физики, свою собственную историю и свою собственную эволюцию. У него также могли бы быть свои собственные формы материи, энергии и жизни, которые могли бы сильно отличаться от наших. Зеркальные звезды могли бы стать воротами в этот скрытый сектор, и они могли бы дать нам представление о зеркальном мире, который находится за пределами нашего воображения.

Зеркальные звёзды: исследования и перспективы

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Несмотря на то что зеркальные звёзды пока остаются в ранге гипотетических объектов, продолжающиеся исследования и совершенствование технологий могут в один прекрасный день позволить нам обнаружить и изучить их. Это откроет новую главу в астрономии и физике, дав возможность заглянуть в тёмные уголки Вселенной и узнать больше о её загадочных обитателях. Так что в следующий раз, когда вы взглянете на ночное небо, помните, что за видимыми звёздами может скрываться целый невидимый мир, ждущий своего открытия.

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