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Fantoci
Регулирующие органы в Китае предлагают ввести новые ограничения на монетизацию в играх
Если правила будут приняты, они запретят получать внутриигровые вознаграждения за трату денег, ежедневный вход в игру и многое другое.

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Китайские регуляторы предпринимают новые попытки ограничить внутриигровые поощрения. В пятницу было объявлено множество новых ограничений, направленных на устранение микротранзакций, вознаграждений, связанных с частым входом в систему, и других недобросовестных аспектов игрового дизайна. Хотя данные ограничения пока не утверждены окончательно, Национальное управление по делам печати и издательской деятельности КНР, судя по всему, намерено воплотить их в жизнь после обязательного публичного обсуждения.

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С финансовой точки зрения предлагаемые правила направлены на ограничение чрезмерных внутриигровых расходов. Внутриигровые аукционы и «спекулятивные» покупки активов будут запрещены. В играх будет запрещено награждать игроков за частые покупки или пополнение их «кошельков». Денежная стоимость указанных пополнений также будет ограничена, чтобы игроки не могли вносить большие суммы денег единоразово. Регуляторы даже планируют ограничить степень поощрения от разработчиков за частое посещение игры, запретив вознаграждение за ежедневные входы в игру.

По данным Reuters, китайские дистрибьюторы видеоигр не в восторге от данной инициативы. Их инвесторы тоже, судя по падению акций Tencent и NetEase после сообщения о потенциальных ограничениях. Однако регуляторы, видимо, пошли навстречу дистрибьюторам, добавив в своё предложение ускоренную процедуру одобрения игр властями. Обычно на проверку новой игры в Китае уходит от трех до восьми месяцев, но согласно новым правилам, этот срок сократится до 60 дней.

Потенциальные ограничения, введенные Китаем, доказывают, что современный дизайн видеоигр формирует привычку у геймеров, и это не осталось без внимания бдительных регуляторов. Бельгия, Нидерланды и штат Гавайи (США) приложили усилия, чтобы ограничить использование «лутбоксов», утверждая, что случайные внутриигровые предметы привлекают игроков так же, как азартные игры. (Исследование 2018 года показало, что эта точка зрения верна.) Признавая финансовые и психологические риски, Федеральная торговая комиссия (FTC) и Совет по рейтингам развлекательного программного обеспечения (ESRB) попытались донести до игроков больше информации о влиянии «лутбоксов», если не запретить их полностью. Подобным же образом родители одного ребенка в этом году даже подали в суд на несколько американских игровых компаний за использование «захватывающего» игрового дизайна. В иске особо упоминаются «схемы монетизации» (включая лутбоксы) и циклы положительной обратной связи, которые, как они утверждают, стимулируют на более длительную и частую игру. 

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Учитывая растущую осведомленность о небезопасном дизайне видеоигр, Национальное управление печати и публикаций Китая может получить общественную поддержку своей инициативы. Жители Китая должны до 22 января 2024 года выразить своё мнение, после чего администрация «тщательно изучит высказанные опасения и мнения», а затем внесет соответствующие поправки в предложение.

#китай #tencent #внутриигровые вознаграждения #монетизация в играх
Источник: reuters.com
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