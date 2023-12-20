Сенсорные экраны хорошо подходят для информационно-развлекательных целей, но когда дело доходит до основных функций, водителям нужны тактильные элементы управления.

Сенсорные экраны, которые когда-то были символом роскоши и комфорта, теперь являются обычным элементом интерьера современных автомобилей. В последние годы эти яркие дисплеи превратились из устройств, предназначенных только для информационно-развлекательных функций, в центральные узлы управления, которые, как ни странно, позволяют управлять громкостью, климатом, освещением и другими основными функциями, которые раньше контролировались кнопками и переключателями. Ранее компания Volkswagen никогда не отказывалась от этой модной тенденции, но сейчас внести кардинальные изменения в своих новых автомобилях. Немецкий автопроизводитель прислушался к отзывам своих клиентов и решил отказаться от сенсорного управления и вернутся к физическим кнопкам.

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Volkswagen заявил, что сенсорные экраны полностью не исчезнут - теперь они будут отвечать за музыку, навигацию и другие развлекательные функции. Другими словами, сенсорные экраны перестанут быть основным элементом управления салоном. «Клиенты нам говорят, что чистого сенсорного экрана недостаточно», — сказал в интервью Autocar Андреас Миндт, руководитель отдела дизайна Volkswagen. «Они ожидают, что важнейшие функции будут управляться с помощью физических переключателей и регуляторов».

ID.2 будет иметь несколько кнопок управления климатом и обогревом стекол под сенсорным экраном. Фото: Only electric

Именно пожелания клиентов лежат в основе недавнего редизайна Tiguan. Вместо сенсорных элементов управления на рулевом колесе, которые водители часто активируют случайно, Tiguan 2025 года оснащен обычными кнопками на рулевом колесе и ручкой громкости на центральной консоли. Анонсированный ранее в этом году электрический хэтчбек ID.2 также получил некоторые аналоговые элементы управления. Хотя концепт ID.2 по-прежнему довольно насыщен экранами, 13-дюймовый центральный монитор развлекательной системы расположен над рядом физических кнопок, отвечающих за кондиционер и обогреватели. Большой переключатель в середине центральной консоли также позволяет водителю регулировать громкость звука или внешний вид виртуальной приборной панели, которая может переключаться между классическим, современным и винтажным режимами. (Что вполне ожидаемо от Volkswagen.)

Водители все чаще устают от подхода со сплошными сенсорными экранами, который затрудняет поиск на ощупь нужных элементов во время вождения, а в случае неработоспособности экрана вообще делает управление невозможным. Решение отказаться от переключателей в пользу сенсорных ползунков — как это сделала Honda со своей ручкой громкости в CR-V четвертого поколения — привело только к обратным результатам, и водители жаждут аналоговых элементов управления.

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Помимо возвращения кнопок и переключателей, Volkswagen, похоже, подбирает идеальное расположение кнопок, переключателей и ручек. «Как только вы нашли идеальное решение, оставьте его в покое», — сказал генеральный директор Томас Шефер в предыдущем интервью Autocar. «Черт возьми, оставь это. Не сбивайте с толку наших клиентов каждый раз, когда выходит новая модель, и что-то совсем другое. Оптимизируйте это. Приведите в будущее. Но не меняйте кнопки с места на место, туда-сюда».