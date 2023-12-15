Сегодня Intel получит очередную порцию критики, потому что ее многообещающие процессоры Meteor Lake наконец оказались в руках обозревателей. Наконец-то мы можем забыть обо всех предыдущих утечках информации и маркетинговых заявлениях Intel и посмотреть, на что способны эти процессоры в реальных условиях. Оказалось, что первый плиточный процессор Intel довольно противоречивый. Вряд ли он кого-то по-настоящему впечатлит или будет воспринят как революционный продукт. Судя по первым тестам, он не является ужасным, но в целом протестированный процессор предлагает лишь небольшой прирост по сравнению с предыдущими чипами, хотя и демонстрирует достойные показатели встроенной графики. Учитывая все изменения, которые Intel внесла в новое поколение мобильных процессоров, такой результат для фанатов "Синей команды" окажется печальным.

реклама





Начнём с того, что во вчерашней презентации процессоров Meteor Lake было несколько странных моментов. Первый заключается в том, что у компании до сих пор нет в наличии флагманского процессора для обозревателей. Нет никакой информации о том, почему Core Ultra 9 185H выйдет только в 2024 году. Учитывая этот факт, нынешним флагманом в линейке мобильных продуктов является Core Ultra 7 165H, который имеет 16 ядер, 22 потока и максимальную тактовую частоту 5 ГГц. Итак, какой процессор был отправлен рецензентам на тестирование? Модель, располагающаяся в иерархии Intel ровно на ступень ниже флагмана – Core Ultra 7 155H, который имеет идентичные характеристики с 165H, за исключением того, что его Turbo-частота на 200 МГц ниже. Почему Intel не отправила свой лучший процессор рецензентам для тестирования, остается загадкой, но это также косвенно указывает на то, что у корпорации явно не все так гладко с продвижением новой линейки.

Практически все процессоры в семействе Core Ultra – абсолютно новая разработка.

Еще одна странность заключается в том, что Intel, похоже, не отправила ноутбуки с процессорами Meteor Lake таким популярным YouTube-обозревателям как Linus, Gamers Nexus, HardwareUnboxed и другим. Это не очень хороший знак, и даже Anandtech утверждает, что не получал никакого оборудования для обзора. Однако обозревателям сайта PCMag повезло и они смогли протестировать ноутбук Acer с Meteor Lake, так что давайте посмотрим его результаты.

реклама





Ноутбук, который Intel отправила рецензентам, — это Acer Swift Go 14 с процессором Core Ultra 155H. Для справки: рекомендуемая розничная цена предыдущей модели ноутбука с процессором 13-го поколения составляла 1099 долларов, так что это не ноутбук премиального класса. Core Ultra 155H — это процессор мощностью 28 Вт со всеми лучшими функциями Meteor Lake, не считая той разницы в тактовой частоте в 200 МГц, о которой мы говорили выше. Тонкий и легкий Swift Go 14 имеет 16 ГБ оперативной памяти и весит 1,36 кг. PCMag сравнил его с MacBook Air на базе чипа Apple M2, несколькими ноутбуками Intel 13-го и 12-го поколения, а также ноутбуками с SnapDragon X Elite на базе Arm от Qualcomm, которые имеют 64 ГБ оперативной памяти.

Производительность процессора





реклама





Первым делом тестировщики запустили Cinebench и GeekBench, которые измеряют производительность процессора. В целом, Core Ultra 155H показал себя в этом тесте довольно хорошо, показав высокие показатели многоядерности, которые опережают другие ноутбуки по всем направлениям, по крайней мере, в Cinebench R23. В более новой версии Cinebench R24 многоядерный тест не запускается, поэтому есть только одноядерный тест, который показывает, что процессор Core Ultra очень близок к чипам Intel 13-го поколения, но при этом уступает M2 и чипам Qualcomm. Многоядерная производительность в Geekbench также оказалась очень хорошей, поскольку она уступала лишь чипам Qualcomm, а значит, обошла даже почтенный Apple M2.

Производительность искусственного интеллекта

Единственное, что абсолютно ясно из этого непродолжительного теста – необходимо гораздо больше тестов, чтобы определить, существует ли вообще универсальный бенчмарк для тестирования ИИ, который можно было бы применить ко всем центральным процессорам. Поскольку это первый NPU от Intel, сейчас мы находимся лишь в самом начале так называемой "борьбы за первенство в области искусственного интеллекта", так что пока в данной области ничего не сертифицировано. Что еще хуже, чипы Qualcomm и Apple были протестированы на другом движке, поскольку они основаны на архитектуре Arm. Тем не менее, Core Ultra втрое превзошел результат ноутбука 13-го поколения Framework, причем в обоих случаях использовался OpenVino. Сейчас можно с уверенностью сказать, что нужно больше тестов, чтобы определить все преимущества NPU в разных приложениях.

Синтетические игровые тесты

реклама





Срок службы батареи

PCMag прогнал встроенный графический процессор Arc Core Ultra в двух синтетических игровых тестах, который показал явный прирост производительности по сравнению с предыдущей графикой на базе Iris Xe, но проиграл чипам Apple M2 и Qualcomm. В то же время его результаты указывают на то, что ноутбук подходит для небольших игр с низким разрешением, а не для чего-то более мощного, чего ожидали согласно всем маркетинговым заявлениям перед презентацией. PCWorld провел реальные игровые тесты, которые показали, что iGPU может запускать только игры с "низкими" или «средними» настройками, причем даже в разрешении 1080p ноутбук не всегда стабилен. Например, Shadow of the Tomb Raider работала со скоростью 33 кадра в секунду при низком качестве графики, а Cyberpunk 2077 приходилось запускать с разрешением 720p с «низким» качеством графики. качество графики, чтобы достичь 30 кадров в секунду.

PCMag не добавил в свой обзор тесты на время автономной работы, но PCWorld сделал это, циклично воспроизводя видеоролик в 4K-разрешении, пока батарея не разрядилась. Их тесты показали, что Core Ultra 155H обеспечивает на 30 минут больше времени автономной работы, чем тот же ноутбук с процессором 13-го поколения. Но результат в виде чуть более девяти рабочих часов оказался меньше, чем у двух ноутбуков на базе новых Ryzen 7000 от AMD, которые проработали более 13 и 15 часов соответственно. Чипы M2 и M3 от Apple в этом эксперименте не участвовали, но в целом новый мобильный процессор Intel показал очень средние результаты, что удивительно, ведь он ориентирован на энергоэффективность.

Заключение

Как отмечалось в начале статьи, полученные показатели ни в коей мере не позволяют назвать Meteor Lake плохим продуктом, однако многие эксперты вполне обоснованно ожидали более впечатляющего прироста общей производительности и эффективности. В конце концов, это первый процессор Intel на новом узле Intel 4, так что здесь присутствует уменьшение размеров кристалла совершенно новый дизайн на основе плиток. Практически всё в этом процессоре – абсолютная новая разработка.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Учитывая вышесказанное, тесты показывают очень скромный прирост по всем направлениям — за исключением iGPU, который действительно совершил впечатляющий рывок относительного предшественников и выглядит очень конкурентоспособно на фоне 780M от AMD. Тем не менее, для компактного и легкого ноутбука игровая производительность не является ключевым приоритетом. С учетом этого факта первый представитель Meteor Lake в виде 28-ваттной модели выглядит вполне логичным выбором, который необходимо оценивать соответствующим образом, не предъявляя завышенных ожиданий. И в завершение можно сказать, что это не совсем то, чего мы ожидали после многолетней шумихи, нагнетаемой Intel до этого момента.