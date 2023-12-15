Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Первые тесты Intel Meteor Lake показали некоторый потенциал, но радикальных изменений не выявили

Здесь хорошая графическая производительность, но все остальное представляет собой неоднозначную картину.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Сегодня Intel получит очередную порцию критики, потому что ее многообещающие процессоры Meteor Lake наконец оказались в руках обозревателей. Наконец-то мы можем забыть обо всех предыдущих утечках информации и маркетинговых заявлениях Intel и посмотреть, на что способны эти процессоры в реальных условиях. Оказалось, что первый плиточный процессор Intel довольно противоречивый. Вряд ли он кого-то по-настоящему впечатлит или будет воспринят как революционный продукт. Судя по первым тестам, он не является ужасным, но в целом протестированный процессор предлагает лишь небольшой прирост по сравнению с предыдущими чипами, хотя и демонстрирует достойные показатели встроенной графики. Учитывая все изменения, которые Intel внесла в новое поколение мобильных процессоров, такой результат для фанатов "Синей команды" окажется печальным.

реклама



Начнём с того, что во вчерашней презентации процессоров Meteor Lake было несколько странных моментов. Первый заключается в том, что у компании до сих пор нет в наличии флагманского процессора для обозревателей. Нет никакой информации о том, почему Core Ultra 9 185H выйдет только в 2024 году. Учитывая этот факт, нынешним флагманом в линейке мобильных продуктов является Core Ultra 7 165H, который имеет 16 ядер, 22 потока и максимальную тактовую частоту 5 ГГц. Итак, какой процессор был отправлен рецензентам на тестирование? Модель, располагающаяся в иерархии Intel ровно на ступень ниже флагмана – Core Ultra 7 155H, который имеет идентичные характеристики с 165H, за исключением того, что его Turbo-частота на 200 МГц ниже. Почему Intel не отправила свой лучший процессор рецензентам для тестирования, остается загадкой, но это также косвенно указывает на то, что у корпорации явно не все так гладко с продвижением новой линейки.

Практически все процессоры в семействе Core Ultra – абсолютно новая разработка.

Еще одна странность заключается в том, что Intel, похоже, не отправила ноутбуки с процессорами Meteor Lake таким популярным YouTube-обозревателям как Linus, Gamers Nexus, HardwareUnboxed и другим. Это не очень хороший знак, и даже Anandtech утверждает, что не получал никакого оборудования для обзора. Однако обозревателям сайта PCMag повезло и они смогли протестировать ноутбук Acer с Meteor Lake, так что давайте посмотрим его результаты.

реклама



Ноутбук, который Intel отправила рецензентам, — это Acer Swift Go 14 с процессором Core Ultra 155H. Для справки: рекомендуемая розничная цена предыдущей модели ноутбука с процессором 13-го поколения составляла 1099 долларов, так что это не ноутбук премиального класса. Core Ultra 155H — это процессор мощностью 28 Вт со всеми лучшими функциями Meteor Lake, не считая той разницы в тактовой частоте в 200 МГц, о которой мы говорили выше. Тонкий и легкий Swift Go 14 имеет 16 ГБ оперативной памяти и весит 1,36 кг. PCMag сравнил его с MacBook Air на базе чипа Apple M2, несколькими ноутбуками Intel 13-го и 12-го поколения, а также ноутбуками с SnapDragon X Elite на базе Arm от Qualcomm, которые имеют 64 ГБ оперативной памяти.

Производительность процессора


реклама



Первым делом тестировщики запустили Cinebench и GeekBench, которые измеряют производительность процессора. В целом, Core Ultra 155H показал себя в этом тесте довольно хорошо, показав высокие показатели многоядерности, которые опережают другие ноутбуки по всем направлениям, по крайней мере, в Cinebench R23. В более новой версии Cinebench R24 многоядерный тест не запускается, поэтому есть только одноядерный тест, который показывает, что процессор Core Ultra очень близок к чипам Intel 13-го поколения, но при этом уступает M2 и чипам Qualcomm. Многоядерная производительность в Geekbench также оказалась очень хорошей, поскольку она уступала лишь чипам Qualcomm, а значит, обошла даже почтенный Apple M2.

Производительность искусственного интеллекта

Единственное, что абсолютно ясно из этого непродолжительного теста – необходимо гораздо больше тестов, чтобы определить, существует ли вообще универсальный бенчмарк для тестирования ИИ, который можно было бы применить ко всем центральным процессорам. Поскольку это первый NPU от Intel, сейчас мы находимся лишь в самом начале так называемой "борьбы за первенство в области искусственного интеллекта", так что пока в данной области ничего не сертифицировано. Что еще хуже, чипы Qualcomm и Apple были протестированы на другом движке, поскольку они основаны на архитектуре Arm. Тем не менее, Core Ultra втрое превзошел результат ноутбука 13-го поколения Framework, причем в обоих случаях использовался OpenVino. Сейчас можно с уверенностью сказать, что нужно больше тестов, чтобы определить все преимущества NPU в разных приложениях.

Синтетические игровые тесты

реклама



PCMag прогнал встроенный графический процессор Arc Core Ultra в двух синтетических игровых тестах, который показал явный прирост производительности по сравнению с предыдущей графикой на базе Iris Xe, но проиграл чипам Apple M2 и Qualcomm. В то же время его результаты указывают на то, что ноутбук подходит для небольших игр с низким разрешением, а не для чего-то более мощного, чего ожидали согласно всем маркетинговым заявлениям перед презентацией. PCWorld провел реальные игровые тесты, которые показали, что iGPU может запускать только игры с "низкими" или «средними» настройками, причем даже в разрешении 1080p ноутбук не всегда стабилен. Например, Shadow of the Tomb Raider работала со скоростью 33 кадра в секунду при низком качестве графики, а Cyberpunk 2077 приходилось запускать с разрешением 720p с «низким» качеством графики. качество графики, чтобы достичь 30 кадров в секунду.

Срок службы батареи

PCMag не добавил в свой обзор тесты на время автономной работы, но PCWorld сделал это, циклично воспроизводя видеоролик в 4K-разрешении, пока батарея не разрядилась. Их тесты показали, что Core Ultra 155H обеспечивает на 30 минут больше времени автономной работы, чем тот же ноутбук с процессором 13-го поколения. Но результат в виде чуть более девяти рабочих часов оказался меньше, чем у двух ноутбуков на базе новых Ryzen 7000 от AMD, которые проработали более 13 и 15 часов соответственно. Чипы M2 и M3 от Apple в этом эксперименте не участвовали, но в целом новый мобильный процессор Intel показал очень средние результаты, что удивительно, ведь он ориентирован на энергоэффективность.

Заключение

Как отмечалось в начале статьи, полученные показатели ни в коей мере не позволяют назвать Meteor Lake плохим продуктом, однако многие эксперты вполне обоснованно ожидали более впечатляющего прироста общей производительности и эффективности. В конце концов, это первый процессор Intel на новом узле Intel 4, так что здесь присутствует уменьшение размеров кристалла совершенно новый дизайн на основе плиток. Практически всё в этом процессоре – абсолютная новая разработка.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Учитывая вышесказанное, тесты показывают очень скромный прирост по всем направлениям — за исключением iGPU, который действительно совершил впечатляющий рывок относительного предшественников и выглядит очень конкурентоспособно на фоне 780M от AMD. Тем не менее, для компактного и легкого ноутбука игровая производительность не является ключевым приоритетом. С учетом этого факта первый представитель Meteor Lake в виде 28-ваттной модели выглядит вполне логичным выбором, который необходимо оценивать соответствующим образом, не предъявляя завышенных ожиданий. И в завершение можно сказать, что это не совсем то, чего мы ожидали после многолетней шумихи, нагнетаемой Intel до этого момента.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel meteor lake core ultra 9 185h acer swift go 14
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
20
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
18
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
5
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
3
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
84
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
8
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+
В Южной Корее встревожены полётами российской и китайской авиации в регионе
2
Исследователи впервые наблюдали деление космического ядра
+
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
7

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
59
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
7
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
93
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
47

Сейчас обсуждают

Pilat2009
20:58
То есть сделали и поставили 1000 танков.А куда делись предыдущие 1000 танков?
Army Recognition: Западные санкции не работают – РФ в 3 раза увеличила производство танков Т-90М
Truth Sееker
20:58
Ну то есть ставить палки колеса российским спортсменам властями РФ, это норма?)
Олимпийский комитет России не будет финансировать спортсменов, которые поедут на Игры в Париж в нейтральном статусе
CrtkR
20:56
Гражданин, Вам ужо успокоительное прописывать надоть, сплошные укры, жёлуди, сглатывания, поносы, да европки с омерикой, мытарствуте напрополую, как я погляжу. Ничего, неизбежно придётся потерпеть, ку...
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
Truth Sееker
20:55
"Итог этого экономического конфликта — рост российской экономики и техническая рецессия в европейской экономике." У Путина сейчас две основных задачи: 1. Покончить с мировой гегемонией Запада 2. Сде...
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
Pilat2009
20:54
Боекомплект — 148 выстр Темп стрельбы — 120 выстр./мин Время загрузки боекомплекта — 20 мин Ахуенная производительность
Российская армия продемонстрировала эффективную работу новых комплексов 2с38 "Деривация-ПВО"
Truth Sееker
20:54
"Так и у Путина номер не изменился. А звонить должен тот, кому это больше нужно. Спойлер: это не президент России." А кто больше о переговорах говорит? Явно не Макрон
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
ЧatoБoт
20:49
Сглотнул? Да ты просто тру-укр. Смотри, чтоб не опоносился по утру. ггг
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
ЧatoБoт
20:48
Да ты в свою панамку загляни, лишенец, там столько вкусных цобачьих писюнов тебе люди наскиродовали, хавай без остановки, голодоморец. И без соли. ггг
Материнские платы MSI получат поддержку до 256 ГБ ОЗУ
Апшеронский скакел
20:41
У тебя больного крыша едет, хотя ты родился таким
Олимпийский комитет России не будет финансировать спортсменов, которые поедут на Игры в Париж в нейтральном статусе
devchidable
20:40
Комменатор, а вы про какой Storm Shadow пишите?
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем