Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Intel Core Ultra - новая эра эффективности, искусственного интеллекта и графики

Это первые плиточные процессоры компании, изготовленные по новому 4-нм техпроцессу Intel. По сути, это принципиально новая архитектура, не похожая ни на что из предыдущих разработок.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Сегодня Intel проводит мероприятие «AI Everywhere», посвященное выпуску линейки мобильных процессоров Meteor Lake. Новое семейство чипов является переломным моментом для компании, поскольку она вступает на новый путь развития, используя при производстве новых процессоров плитки вместо монолитной конструкции. Это также первые процессоры на новом техпроцессе Intel 4 (ранее 7-нм), демонстрирующие, что компания наконец научилась осваивать новые узлы без многолетних задержек. Сегодня представлены 8 новых процессоров, еще 3 модели ожидаются в 2024 году. К тому времени, когда вы будете читать эту статью, они уже должны появиться в самых новых ноутбуках.

реклама



Intel сегодня выпустила процессоры Core Ultra 7 и Core Ultra 5, причем слово «Ultra» связано с семейством Meteor Lake. Как и ожидалось, эти чипы имеют шесть ядер производительности и восемь ядер эффективности, а также два дополнительных ядра с низким энергопотреблением в каждой модели. В итоге получается 16-ядерный, 22-поточный процессор с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. Meteor Lake уделяет большое внимание эффективности, поэтому количество ядер — это не то, чем здесь будет хвастаться "Синяя команда". В качестве подтверждения приоритета эффективности отметим, что каждый чип Meteor Lake содержит 8 энергосберегающих ядер и 2 ядра пониженного энергопотребления. Поэтому модели различаются только числом производительных ядер.

Представлен полный стек продуктов Meteor Lake. Обратите внимание: нижние 3 модели запланированы на 2024 год. Источник: Intel.

Верхние четыре процессора Core Ultra 7/5 представляют интересы основной серии H, а еще четыре процессора - для серии U, которые подходят для ультратонких ноутбуков. Чипы серии H рассчитаны на мощность 28 Вт, а чипы серии U — всего 15 Вт. Обе линейки продуктов имеют процессоры Ultra 7 и Ultra 5, поэтому в их названии они обозначаются буквами H или U, чтобы было легче понять, какой процессор куда идет.

реклама



В дополнение к вышеупомянутым процессорам у Intel есть еще три чипа в рукаве на 2024 год: флагманский 45-ватный процессор Core ultra 9 и еще два 9-ватных чипа серии U. Версии Core Ultra 3 не представлены, так как их, скорее всего, оставят для переименованных версий существующих чипов 13-го/14-го поколения.

Core Ultra 9 — самый странный процессор, так как это единственный 45-ваттный чип Meteor Lake на фоне 28-ваттных собратьев по серии H. Назвали его Core Ultra 9 185H, он имеет почти те же характеристики, что и Core Ultra 7 165H, с тем же количеством ядер, объемом кэш-памяти и конфигурацией iGPU. Однако у него повышенная тактовая частота на P-ядрах на 100 МГц и на 50 МГц выше на графическом процессоре Xe, что заставляя нас задаться вопросом, зачем Intel вообще создавал эту модель. Он даже не будет доступен на старте продаж, что также вызывает недоумение. Ранее сообщалось, что выход этого чипа задерживается, и теперь это официально подтверждено.

Цель Intel: эффективность, масштабируемый искусственный интеллект и значительное повышение производительности графического процессора для тонких и легких ноутбуков.

В остальном Intel уделяет большое внимание трем основным преимуществам Meteor Lake, извините за каламбур: эффективность, искусственный интеллект и производительность встроенного графического процессора. Маркетинговая кампания сильно акцентирует игровую производительность и производительность искусственного интеллекта своего интегрированного нейронного процессора (NPU), указывая на то, что именно в этом Meteor Lake показывает наибольшее улучшение по сравнению со своими предшественниками и конкурентами.

реклама



К примеру, Intel утверждает, что графический процессор на архитектуре Xe в Meteor Lake почти в 2 раза быстрее, чем iGPU в Raptor Lake, при мощности 28 Вт, что впечатляет, если это правда, и мы пока не видим причин, по которым это не так. iGPU также поддерживает технологию масштабирования Intel XeSS, которая, по словам разработчиков, позволяет повысить частоту кадров на 39%, и все это на тонком и легком ноутбуке, что заслуживает особого внимания. Поддерживается и трассировка лучей, хотя вряд ли это будет популярно на ультрабуках.

Подобные графики не всегда отражают всю картину, но они показывают, насколько Intel ориентирована на производительность на ватт. 

Что касается чистой вычислительной мощности, то здесь Intel не хвастается побитием рекордов бенчмарков, так как все зависит от TDP, которое для серии H составляет 28 Вт. При этом TDP флагманской модели Core Ultra 7 165H на 11% превосходит конкурирующий чип AMD для ноутбуков - 28-ваттный Ryzen 7 7840U. Intel также утверждает, что этот процессор быстрее, чем новый кремний M3 от Apple. Опять же, Intel уделяет большое внимание производительности на ватт этих чипов, особенно в очень легких ноутбуках, поэтому ожидания должны быть умеренными с учетом этих факторов.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что касается производительности NPU, здесь картина пока туманная. Похоже, Intel позиционирует нейронный процессор как новую технологию на перспективу, когда технологии ИИ станут по-настоящему массовыми и востребованными на ПК. Intel продемонстрировала впечатляющие показатели NPU в приложениях наподобие Stable Diffusion и DaVinci Resolve с существенным опережением чипов Intel 13-го поколения и процессора AMD Ryzen 7840U. Однако неясно, какую выгоду средний потребитель получит от реальных приложений искусственного интеллекта в будущем. AMD также много рассуждает о тренде «ИИ повсюду», но она еще не реализована для обычных потребителей. Ситуация может измениться в 2024 году.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel intel meteor lake intel core ultra intel 4 core ultra 7 165h core ultra 7 ai everywhere
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
19
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
60
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
46
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
1
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
11
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
2
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
2
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
2
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
9
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
+

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
46
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
33
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
54
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
30
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
2
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2

Сейчас обсуждают

Shatun29
23:28
О чём и речь, желание засветиться в инете скоро диагнозом сделают чувствую. Не объяснили что с достижением совершеннолетия спрос другой идёт. Капни сейчас у него возможно где то ещё ролики гуляют с эп...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Shatun29
23:24
Скорее он похож на жертву интернета и привык к безнаказанности за поступки и слова. Думал так же будет и в этом случае. А в данном деле младшему кадырову нечего предъявить то, несовершеннолетний навал...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Китя.
23:23
Portal rtx идет на rx 5700. Вот видео что скажешь. а ? https://youtu.be/g2qvN17m9KA
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Лев корл
23:14
По Чернобыльской АС, что ли, ездит военная техника?😂😂😂😂😂
В украинских городах до сих пор действуют китайские камеры, передающие данные на российские сервера
Михаил Маюров
23:14
Да, с кол-вом ядер на ноутах теперь чёрт ногу сломит, начиная с 12-го поколения. Надеюсь тут хоть нет переименованных камней, как в настольном intel.
Названы предполагаемые даты начало продаж видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
Юрий Пашолок
23:13
Оверклокерсы, у вас острая потеря нюха случилась под конец года? Аж двух ботов сделали, которые мои материалы тащат. У вас, видимо, творческая импотенция, раз такое делаете. https://dzen.ru/media/yuri...
СУ-76М - легкая массовая ПТ САУ с грустным прозвищем "Прощай, Родина"
Aison
23:12
Годная статья, сябу!
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
Aison
23:11
Понимаю... Дальше fx 8300 не ушёл)
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
Aison
23:09
Если не знаешь как применить полученные знания, то это ещё не значит, что статья пуста) так то это так, но для тебя и подобных) а я благодарен автору
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
glavhyilo
23:05
вот и нет больше патриота,везите ещё теперь.Можно вычесть стоимость этого комплекса из кармана европейского налогоплательщика,комплекс на 0 уже умножили.
В ВСУ отказались публиковать данные по последствиям сегодняшних ударов «Кинжалами»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем