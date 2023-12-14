Сегодня Intel проводит мероприятие «AI Everywhere», посвященное выпуску линейки мобильных процессоров Meteor Lake. Новое семейство чипов является переломным моментом для компании, поскольку она вступает на новый путь развития, используя при производстве новых процессоров плитки вместо монолитной конструкции. Это также первые процессоры на новом техпроцессе Intel 4 (ранее 7-нм), демонстрирующие, что компания наконец научилась осваивать новые узлы без многолетних задержек. Сегодня представлены 8 новых процессоров, еще 3 модели ожидаются в 2024 году. К тому времени, когда вы будете читать эту статью, они уже должны появиться в самых новых ноутбуках.

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Intel сегодня выпустила процессоры Core Ultra 7 и Core Ultra 5, причем слово «Ultra» связано с семейством Meteor Lake. Как и ожидалось, эти чипы имеют шесть ядер производительности и восемь ядер эффективности, а также два дополнительных ядра с низким энергопотреблением в каждой модели. В итоге получается 16-ядерный, 22-поточный процессор с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. Meteor Lake уделяет большое внимание эффективности, поэтому количество ядер — это не то, чем здесь будет хвастаться "Синяя команда". В качестве подтверждения приоритета эффективности отметим, что каждый чип Meteor Lake содержит 8 энергосберегающих ядер и 2 ядра пониженного энергопотребления. Поэтому модели различаются только числом производительных ядер.

Представлен полный стек продуктов Meteor Lake. Обратите внимание: нижние 3 модели запланированы на 2024 год. Источник: Intel.

Верхние четыре процессора Core Ultra 7/5 представляют интересы основной серии H, а еще четыре процессора - для серии U, которые подходят для ультратонких ноутбуков. Чипы серии H рассчитаны на мощность 28 Вт, а чипы серии U — всего 15 Вт. Обе линейки продуктов имеют процессоры Ultra 7 и Ultra 5, поэтому в их названии они обозначаются буквами H или U, чтобы было легче понять, какой процессор куда идет.

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В дополнение к вышеупомянутым процессорам у Intel есть еще три чипа в рукаве на 2024 год: флагманский 45-ватный процессор Core ultra 9 и еще два 9-ватных чипа серии U. Версии Core Ultra 3 не представлены, так как их, скорее всего, оставят для переименованных версий существующих чипов 13-го/14-го поколения.

Core Ultra 9 — самый странный процессор, так как это единственный 45-ваттный чип Meteor Lake на фоне 28-ваттных собратьев по серии H. Назвали его Core Ultra 9 185H, он имеет почти те же характеристики, что и Core Ultra 7 165H, с тем же количеством ядер, объемом кэш-памяти и конфигурацией iGPU. Однако у него повышенная тактовая частота на P-ядрах на 100 МГц и на 50 МГц выше на графическом процессоре Xe, что заставляя нас задаться вопросом, зачем Intel вообще создавал эту модель. Он даже не будет доступен на старте продаж, что также вызывает недоумение. Ранее сообщалось, что выход этого чипа задерживается, и теперь это официально подтверждено.

Цель Intel: эффективность, масштабируемый искусственный интеллект и значительное повышение производительности графического процессора для тонких и легких ноутбуков.

В остальном Intel уделяет большое внимание трем основным преимуществам Meteor Lake, извините за каламбур: эффективность, искусственный интеллект и производительность встроенного графического процессора. Маркетинговая кампания сильно акцентирует игровую производительность и производительность искусственного интеллекта своего интегрированного нейронного процессора (NPU), указывая на то, что именно в этом Meteor Lake показывает наибольшее улучшение по сравнению со своими предшественниками и конкурентами.

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К примеру, Intel утверждает, что графический процессор на архитектуре Xe в Meteor Lake почти в 2 раза быстрее, чем iGPU в Raptor Lake, при мощности 28 Вт, что впечатляет, если это правда, и мы пока не видим причин, по которым это не так. iGPU также поддерживает технологию масштабирования Intel XeSS, которая, по словам разработчиков, позволяет повысить частоту кадров на 39%, и все это на тонком и легком ноутбуке, что заслуживает особого внимания. Поддерживается и трассировка лучей, хотя вряд ли это будет популярно на ультрабуках.

Подобные графики не всегда отражают всю картину, но они показывают, насколько Intel ориентирована на производительность на ватт.

Что касается чистой вычислительной мощности, то здесь Intel не хвастается побитием рекордов бенчмарков, так как все зависит от TDP, которое для серии H составляет 28 Вт. При этом TDP флагманской модели Core Ultra 7 165H на 11% превосходит конкурирующий чип AMD для ноутбуков - 28-ваттный Ryzen 7 7840U. Intel также утверждает, что этот процессор быстрее, чем новый кремний M3 от Apple. Опять же, Intel уделяет большое внимание производительности на ватт этих чипов, особенно в очень легких ноутбуках, поэтому ожидания должны быть умеренными с учетом этих факторов.

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Что касается производительности NPU, здесь картина пока туманная. Похоже, Intel позиционирует нейронный процессор как новую технологию на перспективу, когда технологии ИИ станут по-настоящему массовыми и востребованными на ПК. Intel продемонстрировала впечатляющие показатели NPU в приложениях наподобие Stable Diffusion и DaVinci Resolve с существенным опережением чипов Intel 13-го поколения и процессора AMD Ryzen 7840U. Однако неясно, какую выгоду средний потребитель получит от реальных приложений искусственного интеллекта в будущем. AMD также много рассуждает о тренде «ИИ повсюду», но она еще не реализована для обычных потребителей. Ситуация может измениться в 2024 году.