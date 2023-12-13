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Fantoci
Суд признал Google Play незаконной монополией из-за тайных сделок с разработчиками игр
Несмотря на открытость операционной системы Android, тайные сделки Google обеспечили Epic Games громкую победу в суде.

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Два года назад Epic Games подала судебный иск против Apple и обвинила компанию в монополии из-за того, что она удалила Fortnite из своего интернет-магазина. В ходе судебного разбирательства Apple доказала свою правоту и Epic Games проиграла. Затем Google также стала объектом судебного иска, и по этому делу в понедельник был вынесен вердикт. Удивительно, но присяжные пришли к выводу, что Google Play Маркет является незаконной монополией, несмотря на официальную поддержку сторонних магазинов приложений. Сообщается, что Google проиграла из-за серии теневых сделок с крупными разработчиками и производителями оборудования, цель которых - не допустить роста популярности Epic Games и других магазинов приложений.

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Для многих экспертов это был неожиданный результат ведь в открытой платформе Android есть одно неоспоримое преимущество: любой пользователь может загрузить APK-файл из интернета и установить игру или приложение на свое устройство без участия Google. И второй не менее важный пункт, Google официально разрешает владельцам Android-устройств устанавливать игры с других интернет-магазинов. Десять лет назад Amazon воспользовалась этой возможностью и запустила собственный магазин приложений, но он так и не смог составить конкуренцию Google Play.

Несмотря на все эти положительные моменты, дело было выиграно командой юристов Epic. В ходе рассмотрения дела перед присяжными были представлены тайные сделки Google. Оказалось, что ради поддержания монополии американская компания была готова платить миллиарды долларов крупным разработчикам, чтобы те не поддерживали сторонние интернет-магазины.

Внутренняя переписка сотрудников компании Google подтвердила, что руководители компании считали, что эти усилия будут препятствовать созданию альтернативных магазинов приложений, подобных тому, который угрожала создать компания Epic. Для примера, один из топ-менеджеров Google похвастался, что ему удалось отговорить Riot Games от запуска собственного магазина приложений, предложив 10 миллионов долларов на маркетинговую поддержку. Google также предложила Samsung соглашение о разделении доходов, чтобы "сдержать" загрузку дополнительных магазинов приложений на свои телефоны. Да, та самая Samsung, которая устанавливает на свои телефоны магазин Galaxy Store, чего Google также пыталась избежать, согласно представленным документам.

Epic начала эту битву, потому что не хотела платить комиссию в размере 30% за все покупки в Fortnite. С тех пор Google и Apple снизили стоимость своих услуг для большинства разработчиков, но теперь Google придется пойти на более радикальные изменения. Судья по этому делу пока не определил штрафные санкции и изменения в бизнес-модели Google. Однако решение наверняка будет включать ограничения в отношении конкуренции Google c альтернативными магазинами приложений в Android. Наверняка Google попытается обжаловать этот вердикт, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем будут приняты какие-либо изменения.

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Независимо от исхода этого дела, Epic может добиться того же самого и от Apple. Закон Европейского Союза о цифровых рынках, скорее всего, заставит Apple разрешить устанавливать на iPhone сторонние магазины приложений, что позволит Epic распространять свой контент для устройств Apple вне их дорогого магазина. Однако такие магазины появятся только на территории Евросоюза, и пока вообще неизвестно, когда это произойдет. Теперь появилась вероятность того, что Верховный суд США соизволит рассмотреть апелляцию Epic против Apple. Если это будет судья по делу Google, то он поддержит Epic и мы сможем увидеть гораздо больше магазинов приложений на iPhone.

#google #epic games #fortnite #google play
Источник: epicgames.com
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