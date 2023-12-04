Глава Xbox Фил Спенсер подтвердил, что Microsoft разрабатывает свой магазин приложений.

В ходе длительной проверки регулирующими органами покупки студии Activision компанией Microsoft, производитель Xbox был вынужден признать, что он занимает второе (а иногда и третье) место на рынке игровых консолей. Ситуация может кардинально измениться после того, как американская компания приобрела еще одну крупную игровую студию. Эта сделка также может дать Microsoft возможность закрепиться на рынке мобильных устройств. Поскольку ожидается, что в следующем году Apple начнет подключать сторонние магазины приложений, Microsoft планирует в числе первых запустить собственный магазин мобильных игр.

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Впервые о планах Microsoft по созданию магазина мобильных приложений заговорили в прошлом году в разгар судебных разбирательств с регуляторами. В то время компания заявила, что приобретение Activision Blizzard было ключевым моментом к реализации этого плана, и теперь, когда сделка состоялась, проект начал быстро развиваться. На конференции CCXP в Бразилии глава Microsoft Xbox Фил Спенсер подтвердил, что компания ведет переговоры с партнерами и готовится к запуску магазина мобильных приложений.

Фил Спенсер надеется составить конкуренцию Google Play и Apple App Store.

Глава Microsoft Xbox заявил, что магазин мобильных приложений появится в ближайшее время. Сейчас идут переговоры с партнерами о размещении их продукции на площадке Microsoft, поэтому разработчикам игр и приложений предоставится дополнительная возможность заработать не приложив особых усилий.

На Android всегда разрешались магазины приложений сторонних разработчиков, поэтому Amazon, как известно, запустил один из них на заре существования платформы. Однако даже такому известному гиганту розничной торговли Amazon не удалось завоевать заметную долю рынка. Отсутствие контента и неуклюжая установка приложений не позволили Amazon конкурировать с Google Play, но у Microsoft, возможно, получится лучше. Компания предлагает больше собственного контента, как локальных игр, так и облачный стриминг. И, пожалуй, самое главное: планы Microsoft совпадают по времени с запуском одного из первых магазинов приложений сторонних разработчиков на iPhone.

App Store от Apple - единственная площадка с которой можно установить приложения на iPhone, но это скоро изменится.

Apple сейчас ведет переговоры с Европейским союзом из-за вступления в силу Закона о цифровых рынках. Это антимонопольное законодательство признало Apple App Store незаконной монополией. После обсуждений с регулирующими органами Apple, по сути, признала, что будет вынуждена разблокировать iPhone для сторонних приложений. Это изменение может ограничиться только Европой, но это будет первый раз, когда Apple разрешит установку сторонних приложений на свои устройства. Это откроет новый перспективный рынок для Microsoft, которая пыталась и не смогла добиться добавления Xbox Cloud Streaming в App Store.

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Apple должна выполнить новые требования Евросоюза до 6 марта 2024 года. Если Microsoft хочет быть в числе первых, то ей придется запустить свой игровой магазин сразу после вступления новых правил. Среди пользователей iPhone есть много тех, кто желает установить приложения и игры, которые Apple не размещает в своем магазине.