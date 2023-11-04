Большинство жителей нашей планеты слышали про Неопознанные летающие объекты (НЛО) или смотрели хотя бы одну серию знаменитого сериала «Секретные материалы». Если вы один из них, то вам, вероятно, давно было интересно, где находится таинственная "Зона 51" и что там происходит на самом деле. Подобно Бермудскому треугольнику и зыбучим пескам, "Зона 51" достаточно часто упоминается в научной фантастике и создает ощущение зловещей таинственности. Американское правительство очень мало говорит про этот секретный объект и даже не пытается развеять секретность, окружающую эту военную базу. К тому же, все люди, которые работали или попадали в "Зону 51", довольно молчаливы.

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Итак, давайте разберемся, что из себя представляет "Зона 51" и где она находится. Однако прежде чем мы начнем, обратите внимание, что приведенная ниже информация предназначена только для информационных целей: мы не рекомендуем пытаться стать первым человеком, который без разрешения войдет в "Зону 51" и выйдет обратно.

Из-за подобных макетов НЛО над пустыней Мохаве, люди начали верить в пришельцев. Фото: Getty Images

Что такое Зона 51?

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"Зона 51" — это секретная военная база ВВС США в штате Невада с мрачной историей. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) построило этот объект в 1955 году для разработки самолета-разведчика Lockheed U-2. Поскольку проект U-2 был секретным, его нельзя было испытывать на обычных базах ВВС, поэтому возникла необходимость в новом удаленном от людей объекте.

Самолет Lockheed U-2 приземляется на авианосец ВМС США "USS America" в 1969 году. Фото: ВМС США.

Благодаря такому уровню секретности "Зона 51" получила ошибочную репутацию объекта, связанного с НЛО (или UAP, как их стало называть американское правительство). Когда ЦРУ и Военно-воздушные силы США начали использовать объект для размещения других секретных самолетов, жители Невады и туристы, оказавшиеся вблизи "Зоны 51", время от времени замечали таинственные объекты, бесшумно парящие в небе. Благодаря строгой осмотрительности военных и давней одержимости американцев над инопланетянами, легкомысленные очевидцы быстро сделали свои собственные выводы.

Гражданским лицам, которые хотели узнать больше о загадочных событиях в этом регионе, не разрешили это сделать. В те времена, да и сегодня тоже, Зону 51 держат закрытой для гражданских. За ее заборами следят камеры видеонаблюдения и находится вооруженная охрана с допуском «Совершенно секретно», которая регулярно проверяется. Со временем в рельеф местности были добавлены закопанные датчики движения.

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Над секретным объектом запрещено запускать дроны и беспилотники.

Не имея возможности изучить военный объект или прочитать в доступной документации об экспериментах в "Зоне 51", некоторые гражданские лица придумали свои собственные объяснения. Стали распространяться теории заговора: одни считали, что военные занимаются разработкой технологии управления погодой, другие полагали, что правительство хранит и перепроектирует корабли пришельцев (в том числе оборудование, найденное после инцидента в Розуэлле). Некоторые даже считали, что правительство вступило в сговор с самими инопланетянами.

Частичный вид Зоны 51 с воздуха. Фото: Google Earth.

ЦРУ опубликовало информацию о проекте Lockheed U-2 только в 1992 году. Но этот документ не смог успокоить уфологов, потому что опубликованная версия документа, ставшая достоянием общественности, была сильно отредактирована. В 2005 году сотрудник Архива национальной безопасности Джеффри Ричелсон подал запрос в соответствии с "Законом о свободе информации" в поисках неотредактированной версии. В 2013 году Ричелсон наконец получил то, о чем просил, и внутри документа было первое в истории письменное упоминание правительства о "Зоне 51".

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С тех пор информация об истинном предназначении "Зоны 51" стала просачиваться в интернете, и теперь вы можете прочитать о ряде аэрокосмических экспериментов, которые там проводились. Но в "Зону 51" по-прежнему запрещен вход гражданским лицам, а ее современные эксперименты держатся в секрете. В результате такой секретности, некоторые люди считают, что правительство не было до конца честно в отношении того, для чего на самом деле предназначен этот объект, что позволило теориям заговора продолжать распространяться.

Ворота в Зону 51. Фото: Wikimedia Commons.

Итак, где же находится секретный объект? Мы уже упоминали о том, что секретная база правительства США находится в штате Невада, но где именно?

Чтобы внести сразу ясность, вы не можете посетить "Зону 51". Ее обширный периметр усеян предупреждающими знаками, в том числе с надписью «Разрешено применение огнестрельного оружия». Фотосъемка и использование дронов также запрещены. "Зона 51" не является туристической достопримечательностью, и вам не следует пытаться превратить ее в таковую, как это сделала группа чрезмерно любопытных туристов в 2019 году. Если вкратце, они ничего там не нашли и не успели ничего секретного найти.

С этим надеюсь все понятно, "Зона 51" расположена на юге штата Невада, у северной границы пустыни Мохаве. Она находится в 130 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Ни одна дорога общего пользования не соединяет "Зону 51" с остальной цивилизацией. Ближайшее место, куда могут попасть гражданские лица, — это Рэйчел - крохотный городок с населением в 50 человек недалеко от трассы SR-375, которое известно своими остановками для отдыха в инопланетной тематике.

Небольшой городок Рэйчел расположен вдоль трассы 375 штата Невада, официально получившей название «Внеземное шоссе». Фото: Getty Images

"Зона 51" была построена вокруг озера Грум, соляной равнины (или высохшего озера), которая служила отличной испытательной площадкой для самолетов. Отсюда и пошло правительственное название объекта - "Groom Box". Первоначально "Зона 51" имела площадь всего 96 квадратных км; с тех пор ее площадь была расширена до 925 квадратных км, и вся эта территория представляет собой закрытое воздушное пространство.

"Зона 51" тесно граничит - физически и организационно - с несколькими другими секретными правительственными объектами. Один из них, называемый просто «Площадка», принадлежит объектам национальной безопасности штата Невада (NNSS) Министерства энергетики США — группе из девяти объектов на территории США. (Считается, что использование Министерством энергетики таких названий, как «Зона 5» и «Зона 30», послужило источником названия «Зона 51».)

Секретный объект изначально расположился в Меркурии - макетном поселке, построенном в 1950 г. для размещения персонала, участвующего в испытаниях ракет. В настоящее время Меркурий прекратил свою деятельность, но на объекте продолжают проводиться небольшие эксперименты. Правительственные организации иногда используют дорожную сеть Национального центра безопасности штата Невада (NNSS) для перемещения между "Зоной 15", Меркурием и бывшей ядерной испытательной площадкой под названием Юкка-Флэтс.

Недатированная фотография Меркурия, штат Невада, с расстояния. Фото: Национальная Администрация Ядерной Безопасности.

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В юго-западном районе Зоны 51 находится "Сахарный бункер" - хранилище и лаборатория химических взрывчатых веществ. Говорят, что "Сахарный бункер" использовался для проведения экспериментов во время трехлетнего добровольного моратория на ядерные испытания, введенного президентом Эйзенхауэром.