Фанаты рассчитывали, что AMD победит компанию, которая делает горячие процессоры, а не присоединится к ней.

В последние годы высокие температуры процессоров не дают покоя геймерам и, по словам вице-президента AMD, в ближайшее время эта проблема не будет решена. Комментарии по поводу высоких температур современных процессоров прозвучали на недавнем мероприятии в Корее, где AMD встретилась с несколькими партнерами из отрасли и журналистами, чтобы обсудить ряд насущных вопросов. Помимо обсуждения температуры процессоров, вице-президент рассказал о том, почему компания не использует чиплеты в своих мобильных процессорах, а также высказал свое мнение о конкуренции ARM и x86.

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Дэвид Макафи, вице-президент AMD и по совместительству генеральный менеджер по работе с клиентами, озвучил позицию компании по различным темам в ходе сессии вопросов и ответов, которые были опубликованы на Quasar Zone. Когда его спросили о высоких температурах нынешних чипов Ryzen, которые потребляют меньше энергии, чем их конкуренты Intel, но при этом сильно нагреваются, он ответил, что это проблема, над которой AMD в настоящее время работает вместе с TSMC, а не игнорирует ее, как думают многие геймеры. Макафи заявил, что обе компании прилагают большие усилия к технологии изготовления процессоров, и по мере усложнения этих техпроцессов плотность тепловыделения не только не исчезнет, но и, скорее всего, "усилится". Затем Макафи констатировал очевидное: «Сейчас важно найти способ эффективно решить проблему тепловыделения, вызванную такой высокой плотностью чиплетов».

Хотя AMD и предлагает клиентам мобильные процессоры HX с чиплетами, они представляют собой переупакованные настольные чипы.

Высокое тепловыделение, вызванное дизайном чиплета, также является достаточно серьезной проблемой, и именно это не позволило AMD использовать этот дизайн в своих процессорах для ноутбуков, которые все еще являются монолитными, несмотря на то, что компания уже давно использует чиплеты в своих процессорах для настольных ПК и серверов. Макафи утверждает, что из-за снижения энергопотребления чиплетов этого до сих пор не произошло, и что монолитные конструкции по-прежнему более экономичны и энергоэффективны. Он отметил, что компания всегда анализирует соотношение затрат и выгод при рассмотрении будущих конструкций.

Вице-президента AMD также спросили о надвигающейся угрозе доминированию архитектуры x86 со стороны чипов ARM, что, вероятно, приведет к жесткой конкуренции на компьютерном рынке. Qualcomm недавно анонсировала свой SnapDragon X Elite для ноутбуков, целью которого является вытеснение с рынка продукции Intel и AMD, а также прямая конкуренция для процессоров Apple M-класса. Недавно также стало известно, что Microsoft сотрудничает с AMD (и Nvidia) в разработке процессоров на архитектуре ARM для Windows к 2025 году.

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Макафи считает, что угрозу со стороны лагеря ARM нельзя игнорировать, но это не обязательно должна быть ситуация "или-или", когда нужно выбирать одно в ущерб другому. По его словам, преимущества архитектуры x86 заключаются в совместимости и поддержке устаревших систем, поскольку подавляющее большинство всего существующего программного обеспечения в настоящее время работает на x86. Это огромное препятствие, которое придется преодолеть компаниям, если ARM когда-нибудь проникнет на рынок Windows, а это хлеб с маслом для AMD и Intel. Вице-президента AMD в конце мероприятия заявил, что в конечном итоге потребителю все равно, какой дизайн используется, ему нужен лучший процессор с точки зрения производительности и эффективности, поэтому всегда будет процветать лучший дизайн.