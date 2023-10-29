Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека

Согласно результатам междисциплинарного исследования, если глобальная температура повысится на 1 градус Цельсия или более по сравнению с нынешним уровнем, то миллиарды людей ежегодно будут подвергаться воздействию жары и влажности, которые будут настолько экстремальными, что люди не смогут охладиться естественным путем. Результаты показали, что потепление планеты более чем на 1,5 С по сравнению с доиндустриальным уровнем будет все более разрушительным для здоровья людей на всей планете.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Экстремальная жара является одним из наиболее смертоносных природных явлений, уносящим больше всего жизней по сравнению с другими погодными явлениями. По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 1998 по 2017 год от экстремальной жары погибло более 166 тысяч человек. Экстремальная жара также оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство, водные ресурсы нашей планеты, экосистему, инфраструктуру и благополучие людей.

реклама



По мере потепления планеты в результате антропогенного изменения климата экстремальные тепловые явления становятся все более частыми, интенсивными и продолжительными. В недавнем исследовании, проведенном учеными Университета штата Пенсильвания и Университета Пердью, предупреждается, что если глобальная температура повысится на 1°C или более по сравнению с текущим уровнем, то миллиарды людей окажутся в условиях настолько сильной жары и влажности, что не смогут охладиться естественным путем. В будущем такая ситуация будет представлять серьезную угрозу здоровью и выживанию людей во многих регионах мира.

В этой статье мы рассмотрим, что такое экстремальная жара и почему она опасна для человека, сколько людей подвергнется риску экстремальной жары в будущем и как мы можем предотвратить и адаптироваться к этой надвигающейся проблеме.

реклама



Что такое экстремальная жара и почему она опасна для человека?

Экстремальная жара определяется как период аномально высоких температур, превышающих нормальный диапазон колебаний температуры для данной местности и сезона. Универсального порога экстремальной жары не существует, поскольку в разных регионах разные климатические условия и уровень акклиматизации. Однако общепринятым способом измерения экстремальной жары является использование температуры влажного термометра, которая представляет собой сочетание температуры и влажности, отражающую ощущаемую человеком жару.

Как измеряется экстремальная жара и каковы пороговые значения для выживания человека?

Температура влажного термометра рассчитывается путем обертывания термометра влажной тканью и измерения температуры при обдуве термометра местным воздухом. Влажная ткань охлаждает термометр за счет испарения, которое зависит от количества влаги в воздухе. Чем выше влажность воздуха, тем меньше испарение и тем выше температура мокрого термометра. Например, температура сухого воздуха 35°C при относительной влажности 50% соответствует температуре влажного термометра 25°C, а та же температура сухого воздуха при относительной влажности 90% соответствует температуре влажного термометра 32°C.

реклама



Температура влажного термометра важна, поскольку она определяет, насколько эффективно человек может охлаждать себя за счет потоотделения. Потоотделение - это естественный механизм, позволяющий организму отводить избыточное тепло путем испарения пота с кожи. Однако если температура влажного термометра слишком высока, потоотделение становится менее эффективным, поскольку воздух уже насыщен влагой и не может впитать ее еще больше. Это снижает способность организма регулировать свою основную температуру, что может привести к перегреву и потенциально фатальным последствиям.

Порог выживаемости человека зависит от нескольких факторов, таких как возраст, состояние здоровья, физическая активность, одежда, гидратация, акклиматизация и другие условия окружающей среды. Однако, согласно предыдущим исследованиям ученых Penn State, предельная температура влажного воздуха для молодых здоровых людей составляет около 31°C, что равно 35°C при 100% влажности. За пределами этого значения тело не может охладить себя за счет потоотделения, и внутренняя температура начинает неконтролируемо повышаться.

Однако это не означает, что 35°C - это максимально возможная температура влажного термометра, так как в некоторых регионах температура влажного термометра превышает этот показатель. Например, в июле 2015 г. в городе Бандар-Махшахр (Иран) была зафиксирована температура влажного термометра 35,6°C, что эквивалентно температуре сухого воздуха 46°C при влажности 50%. Аналогичным образом в августе 2003 г. в городе Дахран (Саудовская Аравия) была зафиксирована температура влажного термометра 35,5°C, что эквивалентно температуре сухого воздуха 42°C при влажности 63%. Такие экстремальные условия встречаются редко и носят локальный характер, но по мере изменения климата они могут стать более распространенными и повсеместными.

реклама



Каковы физиологические и психологические реакции человеческого организма на тепло и влажность?

У человеческого организма есть узкий диапазон оптимальной температуры тела, который составляет около 37°C. При воздействии высоких температур организм пытается поддержать свою основную температуру путем усиления притока крови к коже и потоотделения. Это позволяет отводить тепло от тела в окружающую среду путем конвекции, излучения и испарения.

Однако когда температура влажного тела превышает определенный предел, эти механизмы становятся недостаточными или неэффективными.

Тогда тело пытается справиться с тепловым стрессом, активируя другие реакции:

  • Увеличение частоты сердцебиения и кровяного давления для перекачивания больше крови к коже и жизненно важным органам.
  • Снижение выделения мочи и ощущения жажды для сохранения воды и электролитов.
  • Увеличение частоты и глубины дыхания для повышения потребления кислорода и выделения углекислого газа.
  • Изменение гормональных уровней и скорости метаболизма для регулирования энергетического и водного баланса.
  • Изменение поведения и настроения для поиска прохладных мест, снижения физической активности и избегания социальных взаимодействий.

Эти реакции адаптивны в краткосрочной перспективе, но могут иметь негативные последствия в долгосрочной. Например:

  • Повышенные частота сердцебиения и кровяное давление могут перегружать сердечно-сосудистую систему и увеличивать риск сердечных приступов и инсультов.
  • Сниженное выделение мочи и ощущение жажды могут привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса, что может нарушить функцию почек и вызвать мышечные судороги.
  • Увеличенная частота и глубина дыхания могут вызвать гипервентиляцию и респираторный алкалоз, что может повлиять на функции мозга, вызвать головокружение и спутанность сознания.
  • Измененные гормональные уровни и скорость метаболизма могут повлиять на метаболизм глюкозы и чувствительность к инсулину, что может вызвать гипергликемию или гипогликемию.
  • Измененное поведение и настроение могут повлиять на когнитивные способности и психическое здоровье, вызвав тревогу, депрессию, раздражительность и агрессию.

Каковы распространенные заболевания, связанные с жарой, и как их можно предотвратить и лечить?

Воздействие экстремальной жары может вызвать целый ряд заболеваний, связанных с жарой, - от легкого дискомфорта до тяжелой болезни и смерти. К числу распространенных заболеваний, связанных с жарой, относятся:

  • Тепловые судороги: болезненные мышечные спазмы, вызванные обезвоживанием и нарушением баланса электролитов. Обычно они возникают в ногах, руках или животе во время или после физической нагрузки. Их можно предотвратить, если пить много жидкости и восполнять потери соли с потом. Для лечения необходимо растягивать и массировать пораженные мышцы, а также прикладывать холодные компрессы.
  • Тепловое истощение: состояние, характеризующееся слабостью, головокружением, тошнотой, головной болью, учащенным пульсом и обильным потоотделением. Оно возникает, когда организм теряет слишком много воды и солей через потоотделение. Предотвратить это состояние можно, избегая напряженной работы в жарких условиях, надевая свободную одежду светлых тонов, выпивая большое количество жидкости и находясь в тени или под кондиционером. Для лечения необходимо переместиться в более прохладное место, лечь с приподнятыми ногами, снять лишнюю одежду, пить прохладную воду или спортивные напитки, прикладывать холодные компрессы или пакеты со льдом ко лбу, шее, подмышкам и паху. Если симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
  • Тепловой удар: опасное для жизни состояние, возникающее при повышении температуры тела выше 40°C. Он может вызвать спутанность сознания, бред, судороги, кому, отказ органов и смерть. Это происходит при отказе охлаждающих механизмов организма и перегреве. Предотвратить заболевание можно, избегая воздействия экстремальной жары, особенно у пожилых людей, страдающих ожирением, хроническими заболеваниями или принимающих некоторые лекарственные препараты. Для лечения необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, перейти в затененное или кондиционированное место, снять одежду, приложить к телу холодную воду или лед. Не давайте человеку с тепловым ударом жидкости или лекарств, так как они могут вызвать рвоту или удушье.
  • Тепловая сыпь: раздражение кожи, вызванное закупоркой потовых желез. Она проявляется в виде небольших красных бугорков или волдырей на коже, обычно в местах трения одежды о кожу. Ее можно предотвратить, если носить дышащую и свободную одежду, содержать кожу в чистоте и сухости, избегать использования кремов и мазей, закупоривающих поры. Для лечения необходимо охлаждать кожу водой или вентилятором, наносить каламиновый лосьон или гидрокортизоновый крем для снятия зуда и воспаления, а также избегать расчесывания и лопания волдырей.
  • Тепловой отек: отек лодыжек и стоп из-за скопления жидкости в нижних конечностях. Он возникает, когда кровеносные сосуды расширяются, чтобы увеличить приток крови к коже и уменьшить потерю тепла. Предотвратить отек можно, придав ногам возвышенное положение в положении сидя или лежа, надев компрессионные чулки или носки, а также уменьшив потребление соли. Для лечения необходимо отдыхать в прохладном месте, пить много жидкости, принимать мочегонные или противовоспалительные препараты по назначению врача.
  • Тепловое обморочное состояние: обморок или потеря сознания вследствие снижения артериального давления и притока крови к головному мозгу. Это происходит, когда кровеносные сосуды слишком сильно расширяются и сердце не может перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма. Предотвратить его можно, избегая резких изменений позы, например, быстро вставать после долгого сидения или лежания, пить много жидкости и регулярно принимать пищу. Лечить обморок можно, если лечь с приподнятыми ногами, ослабить тесную одежду, охладить лицо и шею водой или вентилятором. Если обморок длится более нескольких минут или сопровождается другими симптомами, такими как боль в груди или одышка, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

К другим возможным заболеваниям, связанным с жарой, относятся тепловая тетания, тепловая крапивница и злокачественная гипертермия. 

  • Тепловая тетания - это состояние, характеризующееся мышечными спазмами, покалыванием и онемением рук и ног вследствие гипервентиляции и низкого содержания углекислого газа в крови.
  • Тепловая крапивница - состояние, характеризующееся появлением крапивницы или рубцов на коже вследствие аллергической реакции на тепло.
  • Злокачественная гипертермия - редкое, но серьезное состояние, возникающее при приеме некоторых лекарств или генетических факторов, вызывающих резкое повышение температуры тела и ригидность мышц, что может привести к повреждению органов и смерти.

Сколько людей в будущем рискуют столкнуться с экстремальной жарой?

Согласно последнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), средняя глобальная температура уже повысилась примерно на 1,1°C по сравнению с доиндустриальным периодом (1850-1900 гг.). В докладе также прогнозируется, что при различных сценариях выбросов парниковых газов средняя глобальная температура может повыситься на 1,5°C уже к 2030 году и на 4°C или более к 2100 году.

Такое повышение средней глобальной температуры приведет к более частым, интенсивным и продолжительным экстремальным тепловым явлениям во многих регионах мира. В недавнем исследовании, проведенном учеными Университета Пенсильвании и Университета Пердью, было подсчитано, что если глобальная температура повысится на 1°C или более по сравнению с текущим уровнем, то миллиарды людей будут подвергаться воздействию температуры влажного термометра выше 31°C в течение как минимум одного часа в год. Это означает, что они будут испытывать настолько сильную жару и влажность, что не смогут охладиться естественным путем.

Однако это исследование подверглось критике со стороны некоторых экспертов за использование несовершенной методологии и завышенную оценку рисков, связанных с экстремальной жарой. Основными критическими замечаниями являются:

  • В исследовании использовалась высокоразрешающая глобальная климатическая модель, которая не прошла валидацию по наблюдениям и может иметь систематические ошибки в моделировании температуры влажного термометра.
  • В исследовании предполагалось равномерное распределение температуры влажного термометра в пределах каждой сеточной ячейки модели, что игнорирует пространственную изменчивость в пределах каждой ячейки.
  • В исследовании не учитывались эффекты скорости ветра, облачности, солнечной радиации и городских тепловых островов на температуру влажного термометра.
  • В исследовании не учитывалась адаптационная способность и поведенческие реакции людей на экстремальную жару, такие как поиск тени, использование вентиляторов или подходящей одежды.

Поэтому более сбалансированным и объективным было бы сравнение результатов данного исследования с результатами других исследований, в которых использовались различные подходы и допущения для прогнозирования воздействия экстремальной жары. Например, по прогнозам МГЭИК, при потеплении на 1,5°C около 0,4 млрд. человек будут подвергаться воздействию температуры влажного термометра выше 32°C в течение как минимум одного часа в год. Это гораздо меньше, чем оценка в 1,6 млрд. человек, сделанная в исследовании Пенсильванского университета и Университета Пердью. Разница между этими двумя прогнозами существенна и должна быть объяснена или сведена воедино.

Каковы текущие и прогнозируемые тенденции изменения глобальной температуры и температуры влажного термометра?

Как мы уже знаем, согласно отчету МГЭИК, средняя глобальная температура повысилась примерно на 1,1°C по сравнению с доиндустриальным периодом (1850-1900 гг.). В докладе также прогнозируется, что при различных сценариях выбросов парниковых газов средняя глобальная температура может повыситься на 1,5°C уже к 2030 году и на 4°C или более к 2100 году.

В отчете также представлены оценки изменения температуры влажного термометра при различных сценариях глобального потепления. В докладе определено, что температура мокрого тела 32°C является пороговой для выживания человека, при превышении которой организм не может охладиться за счет потоотделения.

По оценкам авторов доклада, при нынешнем уровне потепления (около 1,1°C) около 0,2 млрд. человек подвергаются воздействию температуры мокрого тела выше 32°C в течение как минимум одного часа в год. Это воздействие происходит в основном в тропических и субтропических регионах, таких как Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка.

Эксперты считают, что при сценарии с низким уровнем выбросов (RCP2.6), направленном на ограничение глобального потепления до уровня значительно ниже 2°C, к концу века около 0,4 млрд. человек будут подвергаться воздействию температуры влажного термометра выше 32°C в течение как минимум одного часа в год. Это воздействие будет происходить в основном в Южной Азии и Африке.

Также по прогнозам авторов доклада, при сценарии с высоким уровнем выбросов (RCP8.5), который предполагает отсутствие мер по смягчению последствий изменения климата и приведет к потеплению более чем на 4°C к концу века, около 1,8 млрд. человек к концу столетия будут подвергаться воздействию влажных температур выше 32°C в течение как минимум одного часа в год. Такое воздействие будет иметь место в большинстве регионов мира, включая южные регионы России, Северную Америку и Европу.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Эти прогнозы показывают, что в будущем воздействие экстремального тепла значительно возрастет, особенно при сценариях с высоким уровнем выбросов.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

изменение климата глобальное потепление экстремальная жара
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса APNX C1
13
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
64
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 64
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
19 октября 2023 21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
17 октября 2023 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
17
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
2
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
3
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
5
Украинский военный эксперт опасается роста угрозы от российских беспилотников
+
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
2
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
2
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
35
Администрация Зеленского вновь расширяет возможности мобилизации в стране
7
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
1
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
PlayStation 5 впервые не является дефицитным продуктом – спустя почти 3 года с момента релиза
+
Немцы планируют поставить на вооружение САУ RCH 155, но первые машины этой серии поступят на Украину
3
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
21
Инсайдер рассказал о ценах и производительности RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER
3
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
Аппараты Samsung Galaxy S24 получат спутниковую связь
+
Первый батальон состоящий из бывших бойцов ВСУ, скоро приступит к выполнению боевых задач для ВС РФ
2

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
23
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
5
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
2
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
34
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Рассмотрим сценарий вмешательства США в палестинский конфликт на стороне Израиля
29
Нейросеть RoomGPT: придумываем новую планировку для своей комнаты
3
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
1

Сейчас обсуждают

Псье Миздюкович
07:33
Да срать нам на этих евреев. Ну если будет возможность пиндосам поднасрать - сделаем)) )
Лавров: Было совершено абсолютно неприемлемое нападение на Израиль
wild cat
07:31
Так если повреждений удалось избежать, почему в Краснодарском крае в районе гефтеперерабатывающего завода ЗАРЕВО после взрыва? Шойгу, Шойгу, зря ты такс Пригожиным.....Ой зря
ПВО отразили над Крымом и Чёрным морем массированный удар БПЛА ВСУ
Вассисуалий Лоханкин
07:16
Знатная картина: ползёт по земле толстая херня и гадит за собой бомбами...
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
Дмитрий
06:56
из всего перечисленного только 4070 простую можно было купить за 530 баксов. а всё что выше продавалось за неадекватные деньги не смотря на прирост производительности. интересно какие карты сниму...
В сети появились характеристики RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super
Дмитрий
06:54
когда говорят про авионику смысл в том, что у нас есть западная но ее заблокировали. вот они и создали свою чтобы все работало без западного участия.
«Ростех» передал первый комплект полностью российской авионики для лайнера МС-21
Дмитрий
06:50
на самом деле это не проблема платы и лсд в России уже делали даже не лсд а олед экранчики. Новости об олед экранах можно нагуглить они тут тоже на сайте были. Чисто по памяти помню что читал ...
«Ростех» передал первый комплект полностью российской авионики для лайнера МС-21
Дмитрий
06:48
Израильская сиська дороже чем какая то Украина. все поставки им завернули
Французская газета рассказала про три причины провала украинского «контрнаступа»
Дмитрий
06:45
какой мясной штурм) они уже думают сейчас волгу вызывать или потом руки поднять из окопа пуляния атакмс и дронов во все места что можно никак им не поможет уже
Джонсон: Ситуация на передовой вышла из-под контроля ВСУ, а на некоторых участках может ждать котел
Дмитрий
06:43
Дорого. имхо цена этих огрызков не должна 500 превышать как и нвидия 4070ти я бы и 4080 и 7900хт по 500 отправлял. учитывая какие игры сегодня выходят
AMD Radeon RX 7900 GRE продается в Европе по цене 720 евро
Дмитрий
06:41
Я считаю эту Миссию невыполнима лучшей за всю франшизу
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем