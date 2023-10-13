Теперь вы можете установить Windows 11 на любой компьютер, если конечно Microsoft не устранит эту уязвимость.

Всем хорошо известно, что Windows 11 не пользуется такой популярностью среди пользователей, как ее предшественница. На компьютерном рынке эта операционная система уже два года, но согласно последнему анализу Statcounter, Windows 10 всё ещё занимает более 70% рыночной доли, в то время как доля Windows 11 составляет лишь 23%. Одной из причин сильного отставания являются достаточно жесткие требования к аппаратному обеспечению компьютера для установки Windows 11, которые предусматривают наличие "совместимого" 64-разрядного процессора и аппаратного модуля TPM 2.0. В результате даже некоторые компьютеры, собранные всего несколько лет назад, не подходят для Windows 11. Но теперь найден обходной путь, который позволяет любому пользователю обойти эти жесткие ограничения и установить последнюю операционную систему практически на любой компьютер.

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Обходной путь прост и немного удивительно, почему он так и не был обнаружен во время предварительного тестирования. Все, что вам нужно сделать, запустить установку Windows 11 из командной строки и добавить строку «/product server» при указании на файл setup.exe, и требования будут обойдены. Эту лазейку еще год назад обнаружил пользователь из Вьетнама, но она почему-то не получила широкого распространения. Все изменилось на этой неделе, когда один внимательный пользователь в Твиттере повторно опубликовал ее, заслужив всеобщую похвалу вместо вьетнамского паренька. PCWorld сообщила, что протестировала этот "хакерский трюк" на последней Canary-сборке Windows 11, и он все еще работает Во время установки появляется сообщение о том, что устанавливается Windows Server, но вместо нее будет установлена все равно Windows 11 Home или Pro.

Теоретически эта простая команда может открыть возможность для установки Windows 11 на гораздо большем количестве компьютеров, при условии, что Microsoft не устранит эту проблему в ближайшее время. Эксперты предполагают, что программисты Microsoft уже работает над устранением "бага", поскольку увидели широкое освещение этой истории, но в то же время им наверняка будет приятно, если больше людей обновятся до Windows 11, поэтому нам придется подождать и посмотреть, как отреагирует руководство компании. Microsoft ввела эти требования не просто так, поскольку, как утверждают разработчики, они связаны с безопасностью. Поэтому установка Windows 11 на старый компьютер может оказаться не самым разумным решением. Также могут возникнуть проблемы с производительностью при запуске на устаревшем компьютере эпохи Windows 7, но мы полагаем, что на компьютерах с установленной Windows 10 все будет в порядке.

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Хотя это, безусловно, полезный трюк, еще неизвестно, захотят ли люди со старыми компьютерами устанавливать Windows 11. Windows 10 по-прежнему быстрая и надежная, что является основными требованиями к операционной системе, и для многих пользователей просто не существует веских причин для обновления. Кроме того, Windows 10 будет получать обновления безопасности ещё год, хотя поддержка новых функций уже прекращена. Тем не менее, если у вас есть старый компьютер, которым вы мало пользуетесь, было бы интересно попробовать этот хак в качестве эксперимента.