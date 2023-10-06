Состоящий всего из нескольких тысяч атомов, этот крошечный пистолет можно увидеть только под электронным микроскопом.

Бывший инженер НАСА в сотрудничестве со всемирно известным Институтом Солка создал самый маленький в мире пистолет Nerf. Микроскопический пистолет, ширина которого составляет примерно 0,002% ширины человеческого волоса, настолько мал, что его невозможно рассмотреть без специального оптического оборудования.

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Марк Робер, который когда-то работал в Лаборатории реактивного движения НАСА, сейчас ведет свой канал на YouTube и компанией CrunchLabs, специализирующейся на разработке физических игрушек и экспериментов в области физики. Интерес Робера к Nerf-пистолетам возник давно: в 2016 году он изготовил самый большой в мире пистолет Nerf, который мог стрелять массивными дротиками из пенопласта почти через половину футбольного поля. Теперь же он пошел в противоположном направлении в поисках самого маленького в мире пистолета Nerf.

Можно с уверенностью сказать, что Робер "нашел" его. Он начал с того, что попросил сотрудников Лаборатории исследования совместимых механизмов Университета Бригама Янга, где он учился, создать функциональный пистолет Nerf, который мог бы поместиться на кончике одного пальца. В ответ студенты напечатали на 3D-принтере корпус пистолета размером с копейку. Поскольку пистолет был слишком мал, чтобы вместить пружины обычного пистолета, студенты использовали довольно одномерный массив упругих балок, чтобы создать напряжение, которое могло бы выстрелить крошечным дротиком почти на три фута (около метра). (Для владельцев 3D-принтеров, которые хотят сделать для себя миниатюрный пистолет Nerf, файл CAD был размещен в интернете.)





Однако оружие студентов оказалось все еще не достаточно маленьким для инженера НАСА. Робер отнес проект в Лабораторию микромеханизмов BYU, где другая команда использовала углеродные нанотрубки для создания еще более миниатюрной версии. Новый пистолет был работоспособен, но стрелять из него нужно было с помощью роботизированного микроманипулятора под микроскопом.

В надежде сделать пистолет ещё меньше, Робер обратился за помощью к Паллаву Косури из Института Солка, кандидату наук, увлекающемуся "оригами из ДНК". Косури возглавил свою лабораторию в процессе создания пистолета Nerf, используя только нити ДНК. Хотя ДНК обычно состоит из двух нитей, которые вместе создают характерную форму спирали, Косури и его команда смогли разделить нити и манипулировать ими, придавая им заданную форму. Используя короткие лестничные нити, которые обычно удерживают вместе спирали ДНК, лаборатория создала структурные опоры, которые скрепляли их заданные формы. В результате получился контур Nerf-пистолета, состоящий всего из нескольких тысяч атомов. По мнению команды Косури, пистолет получился меньше одной митохондрии.

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С точки зрения Робера, поиски самого маленького в мире пистолета Nerf являются просто забавным способом продемонстрировать разные инженерные технологии. Но помимо этого оправдания, могут быть и дополнительные преимущества. «Идея нано-пистолета на самом деле может стать трамплином для новой полезной технологии: если мы сможем создать устройства для молекулярной инъекции, то однажды мы сможем использовать эти наноинжекторы для доставки лекарств в клетки более эффективным, точным и безопасным способом, чем существующие технологии», — сообщил Косури жирналистам из IGN. «Лучшие изобретения — те, которые сначала заставят вас смеяться, а потом заставят задуматься!»