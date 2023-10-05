В некоторых играх DX12 также наблюдается приличный прирост FPS.

Несмотря на то, что графические процессоры Intel Arc Alchemist в наши дни не так часто упоминаются в заголовках новостей, инженеры компании по-прежнему улучшают их производительность за счет более качественных драйверов. Особое внимание команда разработчиков драйверов уделяет популярным играм на DX11, поскольку именно с ними у видеокарт были проблемы при официальном запуске почти год назад. Официальная позиция Intel заключалась в том, что это видеокарты, ориентированные на будущее, поэтому на момент выхода приоритет отдавался играм с поддержкой DX12. Теперь компании пришлось уделить внимание и старой версии DirectX, и в ее последнем драйвере обеспечивается приличный прирост производительности в различных играх на DX11. В подробной информации последнего драйвера Intel также имеются несколько новых игр на DX12, которые получили заметный прирост производительности.

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В целом новый драйвер Intel Arc содержит длинный список улучшений для определенных игр в специфических режимах, так что ваши результаты могут различаться. Все улучшения, которые обеспечивает драйвер, касаются настроек «очень высокие» и «ультра» при разрешении 1080p, за одним исключением: Forza Motorsport при 1440p. Остальные игры работают строго в разрешении 1080p, а наибольший прирост - 119% в Deus Ex: Human Revolution при высоких настройках. В нескольких играх прирост был гораздо меньше - 5-10% в зависимости от настроек. Также сообщается, что драйверы поддерживают недавно вышедшие Assassin’s Creed Mirage и новую игру серии Forza.

Семейство видеокарт Arc нацелено на "золотую середину" рынка, то есть игры в разрешении 1080p. Источник: Intel

В целом похоже, что Intel стремится улучшить производительность видеокарт Arc в старых играх, что в значительной степени противоположно тому, как работают другие компании, у которых в центре внимания обычно находятся новые AAA-игры. Однако, учитывая, что графические процессоры Intel предназначены исключительно для работы в разрешении 1080p, за исключением Arc A770 с 16 ГБ памяти, логично предположить, что люди, купившие их, скорее всего, играют в старые игры, которые менее требовательны. Кроме того, эти графические процессоры не предназначены для требовательных геймеров, которые предпочитают игры AAA-класса: Arc A750 с 8 ГБ памяти будет стоить 200 долларов, а готовящаяся к выпуску Arc A580, вероятно, будет стоить около 150 долларов.

Это также не первый раз, когда Intel увеличивает производительность в старых играх благодаря улучшенным драйверам. В феврале компания объявила, что увеличила производительность DX9 на графических процессорах Arc на впечатляющие 43%. Еще предстоит выяснить, будут ли эти усилия достаточными, чтобы привлечь новых пользователей в лагерь Intel, учитывая, что платформа все еще находится на начальном этапе становления. По данным Tom's Hardware, недавно выпущенная игра Starfield вообще не запустилась при использовании графического процессора Intel, хотя это было скорее исключением.

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Тем не менее главным положительным моментом от доработки драйверов Intel для своих видеокарт является то, что весь накопленный опыт будет перенесен на графические ядра в процессорах Meteor Lake и следующем графическом процессоре под кодовым названием Battlemage. Теоретически iGPU в Meteor Lake будет предлагать эти улучшения прямо из коробки. Надеемся, что когда Battlemage поступит в продажу в следующем году, он сможет справиться со старыми играми уже на старте, а не через год, когда потребуется улучшать драйверы.