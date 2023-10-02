Миллиардер заверяет, что программисты компании использовали в основном публичные сообщения, а не личные беседы.

Компания Meta*, которая принадлежит Марку Цукербергу, использовала публичные сообщения в Instagram и Facebook для обучения своих новых ассистентов на основе искусственного интеллекта. Известный миллиардер заверил, что его программисты не использовали частные переписки с семьей и друзьями, а также приватные чаты в своем приложении для обмена сообщениями WhatsApp, сообщает агентство Reuters.

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Ник Клегг, которые является президентом по глобальным вопросам в компании Meta, заявил на конференции Meta Connect, что они постарались не использовать при обучении своего искусственного интеллекта, личную информацию пользователей, а также приватную переписку (хотя всем известно, что Facebook передает всю свою информацию американским спецслужбам). Клегг позже добавил, что «значительное количество» данных, которые программисты Meta использовали для обучения своих ассистентов искусственного интеллекта, находится в открытом доступе.

Ранее на этой неделе компания Meta анонсировала линейку чат-ботов на основе искусственного интеллекта для своих мессенджеров, включая WhatsApp, Instagram и Messenger. Эти чат-боты смогут помочь в таких задачах, как получить обширные ответы на вопросы, планирование поездок и создание изображений из текстовых подсказок. Помощник также сможет предоставлять результаты поиска Microsoft Bing в режиме реального времени.

Большая языковая модель Meta была частично основана на языковой модели LLaMA 2, которая была выпущена в июле и является главным конкурентом ChatGPT.

В дополнение к универсальному помощнику компания внедряет в свои платформы обмена сообщениями 28 персонажей, управляемых искусственным интеллектом, в том числе несколько, созданных по образцу таких знаменитостей, как Снуп Догг, Кендалл Дженнер и Том Брэди. Чат-боты были запущены в ограниченной бета-версии в среду, но еще не стали доступны для всех пользователей.

Многие компании недавно подверглись критике за использование веб-контента для обучения своего искусственного интеллекта без разрешения оригинального автора или исполнителя. В их число входит компания xAI Илона Маска, которая планирует обучать свой искусственный интеллект на твитах, в результате чего художники, публикующие свои материалы в Twitter, угрожают покинуть этот сайт.

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*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.