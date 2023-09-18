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Тест процессора Intel Core i9-14900KF 6 ГГц показывает прирост на 15% по сравнению с 13900K
Похоже, что Intel сможет уверенно получить награду «Самый быстрый процессор для настольных ПК» со своим будущим процессором 14-го поколения.

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Ожидается, что Intel выпустит обновленную линейку процессоров Raptor Lake Refresh на этой неделе и согласно новейшим тестам, флагманский чип займет вершину пьедестала в рейтинге производительности. Мы уже видели несколько утечек информации, которые показывали, что прирост производительности 14-го поколения по сравнению с 13-м будет невысоким, и это уже начало подтверждаться во многих известных тестах. Теперь у нас есть новые результаты теста Geekbench с флагманским процессором Core i9-14900KF, который показал, что это самый быстрый потребительский процессор как в одноядерных, так и в многоядерных тестах.

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Новые результаты тестирования поступили от надежного источника утечек аппаратного обеспечения — OneRaichu в Твиттере — который, к сожалению, сейчас закрыл свой аккаунт (видимо по просьбе Intel), но Wccftech успел сохранить результаты. Тесты проводились на полноценном тестовом стенде, включающем материнскую плату ASRock Z790 Taichi и 32 Гб быстрой памяти DDR5-7000. Предыдущие результаты Geekbench для этого процессора были получены на необычной системе со "сбалансированной" схемой питания и памятью DDR5-4800, что, вероятно, ограничило его производительность. Разница в производительности флагманского процессора хороша видна в новом бенчмарке, который подтвердил, что 14900KF теперь является самым быстрым среди потребительских процессоров.

Максимальная тактовая частота 14900K в 6 ГГц приносит свои результаты в первых бенчмарках. Фото: Geekbench

В Geekbench 6 одноядерный результат процессора 14900KF составляет 3347 баллов по сравнению с 3121 баллом, полученным в предыдущей тесте, что показывает, как скорость памяти может влиять на производительность. Что еще более важно, это на 13% быстрее, чем 13900K, и на 15% быстрее, чем флагманский процессор AMD Ryzen 9 7950X. В многоядерной производительности результат чипа составил 23 051 балла, что на 15% выше, чем у 13900K, и на 20% быстрее, чем у процессора Ryzen, так что это существенная разница.

В Geekbench 5 результаты оказались примерно такими же, что свидетельствуют о том, что Intel хорошо поработала над своими "новыми" процессорами 14-го поколения или, по крайней мере, демонстрирует то, что флагман в своей ранней версии получился удачным. Его преимущество, похоже, обеспечивается в первую очередь за счет рабочей частоты Core i9-14900K в 6 ГГц, что на 200 МГц выше предыдущей модели и ранее было доступно только в версии KS. А это значит, что версия флагманского процессора под названием 14900KS сможет улучшить результаты, если, конечно, он не сгорит при 6,2 ГГц.

Инсайдеры сообщают, что Intel официально представит процессоры 14-го поколения Raptor Lake Refresh на этой неделе на мероприятии Innovation, которое начнется во вторник утром. На этом мероприятии компания также должна наконец раскрыть подробности о своей совершенно новой микроархитектуре Meteor Lake.

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#intel #raptor lake refresh #ddr5-7000 #geekbench 6 #intel core i9-14900kf #asrock z790 taichi
Источник: wccftech.com
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