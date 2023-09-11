Внешний жидкокристаллический дисплей можно использовать для мониторинга системы в режиме реального времени.

Появление на компьютерном рынке новых процессоров Intel Raptor Lake Refresh не за горами - ожидается, что они будут представлены 19 сентября. В преддверии этого события, такие компании как Gigabyte, подготовили новые материнские платы. Intel и производители материнских плат пытаются убедить пользователей в необходимости апгрейда своего "железа", и последние решили сделать это, внедряя в свои продукты совершенно новые функции. В нашем случае, Gigabyte добавила поддержку настраиваемого внешнего дисплея, который можно использовать для мониторинга всех параметров вашего персонального компьютера.

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Gigabyte анонсировала две материнские платы для будущих процессоров Intel 14-го поколения, обе выполнены в белом цвете. Первая профессиональная плата получила название - Z790 AORUS PRO X и вторая "элитная" - B760M AORUS ELITE X AX, которые по задумке маркетологов компании Gigabyte должны заинтересоваться покупателей большим количеством "иксов". Компания утверждает, что белый цвет — это «очень популярный дизайн, который начал появляться в огромном количестве игровых компьютеров», что кажется немного преувеличенным. Gigabyte не поскупилась на белый цвет, так как даже внешняя Wi-Fi антенна подходит по цвету. Однако настоящей новинкой здесь является то, что Gigabyte называет «Sensor Panel Link», которое позволяет энтузиастам и геймерам установить внешний ЖК-дисплей, который можно установить в любом месте внутри корпуса, чтобы отображать любую необходимую информацию. Это могут быть статистические данные системы, GIF-изображения, ваш календарь и т. д.

Sensor Panel Link упрощает процесс подключения внешнего дисплея своими руками, поскольку имеет встроенный разъем на материнской плате, что упрощает прокладку кабелей. Источник: Gigabyte.

На самом деле этот разъем не намного упрощает мониторинг характеристик компьютера, поскольку пользователю нужно будет найти дисплей подходящего размера для вашего корпуса, потом решить, где его разместить, а затем выбрать программное обеспечение, которое вы хотите на нем запустить. Как правило, "маленькие мониторы" подключаются к системе через HDMI и распознаются операционной системой как второй дисплей. Gigabyte утверждает, что он будет «отображать жизненно важные параметры системы, а также пользователь может настроить на нем анимацию, календари, расписания и многое другое». На фотографии выше можно увидеть, как он отслеживает тактовую частоту процессора и графического процессора, температуру, сетевой трафик, время безотказной работы системы и т. д. Это довольно удобно и полезно для проверки статистики во время игры, поскольку не всем нравится назойливое оверлей-меню, которое закрывает часть происходящего на экране.

По словам компании, в дополнение к "модному монитору" новые платы могут похвастаться впечатляющими скоростями работы с памятью: Gigabyte утверждает, что они поддерживают DDR5-8266 "и даже выше" при использовании XMP. В описании новых материнских плат говорится, что вы можете одним щелчком мыши разогнать DDR5-5600 до DDR5-6000, что по сути и делает XMP.