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В новом патенте Microsoft говорится про складной телефон с 360-градусным шарниром
Возможно следующая модель Surface Duo будет оснащена новым шарниром.

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Microsoft давно пытается занять свою нишу на рынке смартфонов, но это у нее пока не очень получается. Началось все с мобильной операционной системы Windows CE, затем появились Windows Mobile, Windows Phone и последней стала Windows 10 Mobile. Как вы понимаете, компания Microsoft не собирается сдаваться. Ее последняя попытка, Android-телефон Surface Duo с двумя экранами, потерпела неудачу перед лицом более мощных складных устройств, таких как Samsung Galaxy Z. Теперь Microsoft запатентовала технологию, которая может стать основой для следующих складных смартфонов с шарниром, который поворачивается на 360 градусов.

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Microsoft считает, что многофункциональные устройства станут следующим этапом в развитии мобильных устройств. В 2020 году компания выпустила Surface Duo, а год спустя — Surface Duo 2. Оба этих телефона предлагали улучшенную многозадачность благодаря паре дисплеев, соединенных 360-градусным шарниром. К сожалению, Microsoft выпустила свои устройства как раз тогда, когда на рынке начали появляться смартфоны со складными OLED-дисплеями. Как мы знаем, складные смартфоны одержали уверенную победу. При этом Microsoft не предложила более низкую цену за свои устройства - они стоили 1,400-1,500 долларов.

В патенте, поданном во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, описывается "механизм перемещения рамки дисплея". Предполагается, что конструкция позволит гибкому OLED-дисплею складываться как внутрь (как нынешние складные устройства), так и наружу, как Surface Duo с двумя независимыми экранами. Обычно попытка согнуть OLED наружу вокруг шарнира приводит к сильному растягивающему напряжению, которое повреждает панель. Как сообщает TechSpot, в патенте описывается система шарниров на основе кулачков, которая компенсирует растягивающее напряжение, позволяя складывать OLED в любом направлении.

В Surface Duo 2 два экрана соединены 360-градусным шарниром.

Гипотетически это означает, что на складном устройстве можно будет установить один большой OLED-экран вместо двух. Затем вы можете сложить его пополам экраном наружу, чтобы использовать половину в более традиционном форм-факторе смартфона. Как и другие складные устройства, это устройство также поддерживает режим развернутого планшета или сложенную форму ноутбука (Samsung называет это гибким режимом). Складывание наружу имеет еще одну проблему, которая не рассматривается в этом патенте. Складные OLED-дисплеи в основном изготавливаются из пластика, поэтому складна конструкция защищает панель от повреждений. Если сложить ее в другую сторону, как это предполагает патент Microsoft, панель будет более уязвима для повреждений. Но положив устройство с "вывернутым" наружу OLED-экраном, можно нанести ему необратимые повреждения.

По опыту можно сказать, что патент не являются гарантией того, что продукт появится на рынке. Однако Microsoft могла отказаться от своих смартфонов уже давно из-за низких продаж, но она этого не делала. Учитывая, что Surface Duo 2 поступил в продажу два года назад, было бы удивительно, если бы Microsoft не работала над чем-то новым. Будет ли ее следующее устройство оснащено таким шарниром, узнаем в ближайшее время.

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#microsoft #surface duo #windows 10 mobile #surface duo 2
Источник: techspot.com
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