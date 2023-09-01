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Первый бенчмарк Radeon RX 7700 XT показал, что она соответствует по производительности RX 6800
Обратите внимание, что это обычная 6800, а не версия XT.

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Когда AMD представила свои новейшие видеокарты среднего класса на выставке Gamescom, компания естественно ориентировалась на видеокарты своего главного конкурента Nvidia. Однако, судя по первому тесту производительности Radeon RX 7700 XT, новые видеокарты RDNA 3 будут конкурировать также с видеокартами предыдущего поколения самой AMD. В последнем тесте 3DMark TimeSpy графический процессор RDNA 3 примерно соответствует по производительности RX 6800 на базе RDNA 2. Это обстоятельство заслуживает внимания, поскольку AMD не предоставила никаких сравнительных тестов между RDNA 2 и RDNA 3 во время официальной презентации. Тем не менее, если эта информация верна, то видеокарта AMD 7700 XT станет лучшей по соотношению цена-производительность среди видеокарт этого поколения.

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Утечка результатов популярного синтетического теста TimeSpy получена из твита @9550pro, который является известным источником утечек информации компьютерного оборудования. Инсайдер утверждает, что в тестах RDNA 3 показали ~17 000 баллов, а также прилагается скриншот GPU-Z, показывающий, что видеокарта находится в чьих-то руках для тестирования. По данным Tom's Hardware, она на 3% опережает RX 6800 и на 5% отстает от RTX 4070. При этом стоит отметить, что видеокарта Nvidia 4070 стоит на 150 долларов дороже при тех же 12 ГБ памяти. К тому же, AMD обещает добавить генерацию кадров FSR 3 в свои видеокарты в начале 2024 года, что может устранить одно из главных преимуществ Nvidia в своей серией 40.

Radeon RX 7700 XT поступит в продажу 6 сентября. Источник: @9550pro в Twitter/X

Сравнение двух видеокарт — 7700 XT и 6800 — наглядно демонстрирует прогресс, достигнутый AMD благодаря архитектуре RDNA 3. Хотя по TDP обе видеокарты отличаются друг от друга в пределах 5 Вт, RX 6800 имеет 60 вычислительных блоков по сравнению с 54 у модели 7700, а также 3840 потоковых процессоров по сравнению с 3456 у новой 7700. Одно из главных преимуществ 5-нм техпроцесса TSMC. используемого для RDNA 3, являются более высокие тактовые частоты, которые позволяют 7700 XT достигать максимальной частоты в режиме Boost - 2 544 МГц по сравнению с 2 105 МГц у видеокарты предыдущего поколения. AMD также утверждает, что 7700 XT способна обеспечить более чем вдвое большую производительность вычислений с одинарной и половинной точностью. Таким образом, несмотря на ту же мощность, видеокарта RDNA 3 способна сравниться с 6800 по производительности при меньших затратах, да еще и в гораздо меньшем форм-факторе.

Единственная проблема для AMD заключается в том, что RX 6800 в настоящее время продается примерно по той же цене в 449 долларов, что и 7700 XT, и при этом старая видеокарта имеет 16 ГБ видеопамяти по сравнению с 12 ГБ у 7700. Это позволит провести очень интересное сравнение между двумя видеокартами, и поскольку технология AMD Fluid Motion Frames (также известная как генерация кадров) работает с обоими поколениями графических процессоров, поэтому в последних играх они могут показать приблизительно одинаковые результаты. Эксперты считают, что в этом ценовом сегменте AMD будет иметь преимущество перед Nvidia в играх с разрешением 1440p. Хотя в этом тесте 7700 XT всего на 5% медленнее, чем RTX 4070, она стоит намного дешевле, а также на 27% быстрее, чем RTX 4060 Ti 16 ГБ за 499 долларов. Как она себя покажет в других тестах, мы узнаем в ближайшее время, поскольку бенчмарки должны появиться в начале сентября.

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#amd #rdna 3 #rx 6800 #radeon rx 7700 xt
Источник: tomshardware.com
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