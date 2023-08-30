В новую конструкцию переключателя MX2A добавлена ​​смазка, новая пружина, изменен корпус и многое другое.

Рынок механических клавиатур с каждым годом становится все больше, который трудно представить без компании Cherry, которая появилась в 1953 году. Оригинальные конструкции переключателей MX этого немецкого производителя легли в основу большинства современных механических клавиатур. На этой неделе компания Cherry анонсировала новую версию своей культовой конструкции с обновленным корпусом, обновленными пружинами и небольшим количеством заводской смазки.

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На сегодняшний день трудно оценить важность патента Cherry MX 1984 года. После появления на рынке переключателей MX, они вытеснили большую часть конкурентов на рынке механических клавиатур. Сообщество энтузиастов начало проявлять большой интерес к ним только в 2012 году, когда патент Cherry истек. Это привело к взрывному росту новых механических клавиатур, поскольку компании начали воспроизводить и модифицировать конструкции MX. С тех пор Cherry внесла некоторые незначительные изменения в свои переключатели MX, изменив их вес, добавив бесшумные стержни, более дешевые компоненты и так далее. Новый MX2A имеет самое значительное изменение в механическом легендарном переключателе на сегодняшний день.

Со стороны вам будет сложно заметить различия в новом переключателе Cherry. Однако внутри полно обновлений. В нижней части всех переключателей MX имеется купол, удерживающий пружину. В переключателях MX2A на этот купол предварительно нанесена смазка на заводе. Энтузиасты делают это, открывая переключатели и смазывая их вручную. Cherry не наносила смазку в таком большом количестве мест, как большинство моддеров, но это должно помочь уменьшить шум пружин и трение. Cherry сообщила, что сам купол стал более гладким и коническим.





Что касается пружины, то она тоже изменилась. Cherry перешла со стандартной цилиндрической пружины на бочкообразную. По словам компании, такая форма более долговечна и лучше сохраняет свою форму (а значит, и сопротивление), чем старая конструкция. Стержень - подвижная часть, выступающая из корпуса, - был усовершенствован кольцом ребер, которые удерживают пружину по центру и уменьшают ее колебания. Cherry называет это «короной». Кроме того, на корпусе появились ребра, которые помогают стержню скользить вверх и вниз с меньшим трением.

Дизайн MX2A будет использоваться во всех переключателях Cherry, которые идентифицируются по цвету стержня. Знаменитые черные, синие, коричневые и красные переключатели претерпят изменения, как и новые переключатели, такие как Cherry Silent Red и Speed Silver. Эти переключатели уже начали появляться в продаже в интернете, но многие их варианты пока трудно найти. Они также будут устанавливаться на готовых клавиатурах, что окажет наибольшее влияние на рынок. Энтузиасты по-прежнему смогут приобрести более дешевые и удобные для моддинга переключатели от других производителей, но выход клавиатур, оснащенных улучшенными переключателями Cherry, ознаменует новый этап в развитии механических клавиатур.