Использование искусственного интеллекта на вашем устройстве будет безопаснее, потому что личные данные не будут отправляться на облако.

Генеративный искусственный интеллект постепенно проникает во все виды технологий, и на очереди ваш смартфон. Qualcomm заявила, что ее следующие флагманские мобильные чипы будут созданы специально для запуска генеративного искусственного интеллекта на кристалле смартфона, что снизит зависимость новых устройств от облачных вычислений. Возможность запускать искусственный интеллект на обычном смартфоне будет дополнительным плюсом к вашей конфиденциальности и защите личных данных, но тут возникает вопрос - готов ли генеративный искусственный интеллект к такого рода интеграции?

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Ускоренное развитие генеративного искусственного интеллекта началось в начале 2023 года, когда Microsoft продемонстрировала возможности ChatGPT в своем поисковике Bing и браузере Edge. Компания Google была застигнута врасплох этой интеграцией и в спешке всего несколько недель спустя выпустила свой глючный искусственный интеллект Bard. С этого момента популярность искусственного интеллекта резко возросла, поскольку каждая фирма, которая сможет использовать ИИ в своих целях, начала готовить свою собственную генеративную модель. Появились такие нейросети как Adobe, Grammarly, Canva и многие другие.

Все эти инструменты объединяет одно: они "живут" в облаке и поддерживаются огромными серверными фермами, оснащенными графическими процессорами для обработки данных. Идея Qualcomm, как описывает Cnet, заключается в том, чтобы запустить генеративный ИИ с помощью смартфона в ваших руках. Он не будет таким мощным, как модели, которые вы найдете в интернете. Модель OpenAI под названием GPT-3, с которой началось безумие искусственного интеллекта, работала со 175 миллиардами параметров, но Qualcomm ожидает, что ее чипы следующего поколения будут работать всего с 7 миллиардами. Следует также отметить, что с тех пор GPT-3 был улучшен до версии GPT-4 с еще большим количеством параметров.

OpenAI тратит около 700 000 долларов в день на работу своих языковых моделей на серверах Azure. Источник: Microsoft

Независимо от доступной мощности, Qualcomm считает, что аппаратное обеспечение искусственного интеллекта на устройстве может делать то, чего не могут более мощные облачные модели. Ваш телефон является хранилищем личных данных, таких как ваше местоположение, данные из установленных приложений, поиск в интернете, стиль вождения, фотографии и многое другое. Это может дать генеративному ИИ больше данных для настройки интерфейса и создания контента. Например, вместо того, чтобы редактировать фотографию вручную, вы можете просто указать телефону, как вы хотите ее изменить. В планах Qualcomm также сохранение конфиденциальности владельца смартфона. Перемещение вышеупомянутых персональных данных в "облако", чтобы их мог переработать искусственный интеллект, представляет собой риск для конфиденциальности. Хранить личные данные на своем телефоне для работы встроенного искусственного интеллекта безопаснее, и к тому же вы будете иметь доступ к функциям искусственного интеллекта, даже если у вас нет подключения к интернету.

На самом деле, искусственный интеллект уже применяется в некоторых смартфонах. Qualcomm и другие компании уже несколько лет занимаются разработкой технологий искусственного интеллекта, хотя и в более ограниченном масштабе. Цифровой сигнальный процессор Hexagon (DSP) в чипах Snapdragon получил некоторые возможности ИИ, направленные в основном на обработку и анализ изображений. Google также встраивает функции искусственного интеллекта в свои чипы Tensor, которые обеспечивают работу функций Pixel на устройстве, таких как расшифровка голосовых сообщений и создание кинематографического фона.

Более подробно о генеративном искусственном интеллекте в устройствах Qualcomm расскажет в октябре на ежегодном саммите Snapdragon Summit. Тогда же мы получим первые официальные подробности о чипе, который в конечном итоге будет выпущен под названием Snapdragon 8 Gen 3.