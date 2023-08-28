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Технология генерации кадров AMD FSR 3 появится во всех современных компьютерных играх в 2024 году
Улучшенная технология Fidelity Super Resolution значительно повысит частоту кадров на всех доступных видеокартах и даже на старых графических процессорах Nvidia.

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AMD поделилась новыми подробностями о своей будущей технологии масштабирования третьего поколения Fidelity Super Resolution (FSR 3). Улучшенная технология будет иметь новую функцию под названием «fluid motion frames» (генерация плавных кадров), которая аналогична технологии генерации кадров Nvidia - DLSS 3, и доступна только на видеокартах 40-й серии. AMD сообщила, что FSR 3 появится в ближайшее время, и когда это произойдет, технология будет применяться во всех современных компьютерных играх и на любой видеокарте.

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Такой щедрый подарок от компании AMD порадует абсолютно всех геймеров, потому что улучшенная технология позволит применять генерацию кадров к тысячам игр, независимо от того, какая у вас видеокарта в компьютере. Но не будем забегать далеко вперед и дождемся реальных тестов, чтобы узнать, сможет ли AMD выполнить свое обещание и на сколько хорошо новая технология будет работать, но если это случится, то это может ознаменовать начало новой эры для ПК-геймеров.

В настоящее время основное препятствие для внедрения технологии генерации кадров во все современные игры заключается в том, что разработчикам игр придется тратить время и добавлять в свои проекты. Поскольку Nvidia на данный момент является единственной компанией, предлагающей похожую технологию исключительно на своих последних видеокартах, она не получила широкого распространения. AMD хочет изменить эту ситуацию, сделав ее доступной на всех играх DirectX 11 и DirectX 12. Учитывая, что DX11 вышел в 2009 году, а DX12 — в 2014 году, это почти все современные игры. Компания утверждает, что ей удалось сделать это, используя уже имеющиеся в играх векторные данные, чтобы оценить, как должен выглядеть вставленный кадр. У Nvidia немного другой подход, DLSS 3 полагается на новые технологии, которые доступны только на видеокартах 40-й серии.

AMD обещает удвоить, а иногда и утроить частоту кадров с помощью FSR 3.

Главная новость для геймеров заключается в том, что, по словам AMD, технология генерации кадров будет работать как на графических процессорах серии Radeon 7000, так и на более старых GPU серии 6000. Кроме того, она также будет работать с графическими процессорами Nvidia RTX, включая серии 40, 30 и 20. Компания также заявила, что технология будет работать на видеокартах Intel Arc. Возможно, FSR 3 даже будет работать на встроенной графике и на обеих консолях следующего поколения.

Это может стать большим подарком для владельцев старых видеокарт Nvidia и AMD, которые не могут пользоваться технологией генерации кадров. AMD пока не предоставила никаких тестов работы на видеокартах Nvidia и, скорее всего, никогда не представит. Но компания похвасталась, что в некоторых играх может удвоить или даже утроить частоту кадров. Будет интересно посмотреть, как обстоят дела на старых графических процессорах AMD, Nvidia и Intel.

Компания AMD утверждает, что в Forspoken ей удалось утроить частоту кадров, но не забывайте, что сначала нужно дождаться реальных независимых тестов.

На первом этапе, когда выйдет FSR 3, она будет доступна только в играх Forspoken и Immortals of Aveum, которые скоро получат соответствующие патчи. Компания заявила, что осенью и зимой новая технология станет доступна в большем количестве игр, в результате чего их число достигнет десяти или около того. Затем, в первом квартале следующего года, компания выпустит большое обновление, которое добавит ее во все игры DX11 и DX12, благодаря своей технологии Hyper-RX. Это и будет тот самый "переключатель", который можно активировать в программном обеспечении, чтобы использовать на своем ПК все технологии AMD, повышающие производительность.

Тут стоит отметить, что генерацию кадров с технологией FSR 3 будет зависеть от мощности старой видеокарты. Она не будет работать одинаково на всех видеокартах, а на старых графических процессорах будет по-прежнему ограничиваться количеством "лошадок под капотом". AMD заявила, что генерация кадров будет работать на графических процессорах Nvidia, включая 20-ю серию и новее, а также на старых видеокартах Radeon 5700, хотя, по данным Wccftech, для генерации кадров рекомендуется использовать графические процессоры на одно поколение выше. В общем стандартное масштабирование FSR 3 без генерации кадров будет работать на любой видеокарте.

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#amd #nvidia #dlss 3 #fsr 3 #amd fsr 3 #fidelity super resolution
Источник: wccftech.com
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