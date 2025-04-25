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Как выглядит самая опасная лягушка на планете - вес, длина и на что способна

Крошечная и яркая — но смертельнее многих змей. Ужасный листолаз из колумбийских джунглей скрывает под гладкой кожей яд, который действует мгновенно.
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Знакомьтесь — ужасный листолаз (Phyllobates terribilis) или золотая дротиковая лягушка. Этот яркий малыш из тропических лесов Колумбии — одно из самых ядовитых существ на планете. Несмотря на крошечные размеры, он способен убить взрослого человека простым прикосновением.

Автор: Wilfried Berns

Где живёт и почему почти исчез

Phyllobates terribilis обитает исключительно в дождевых лесах на тихоокеанском побережье Колумбии — в департаментах Каука и Валье-дель-Каука. Её ареал очень ограничен — менее 5000 км², только в первичных лесах с влажностью 80–90 % и температурой выше 26 °C. Эти условия важны не только для жизни, но и для её смертельной способности — токсичности.

Из-за вырубки лесов вид оказался под угрозой исчезновения. Лягушка уже внесена в список исчезающих видов.

Внешность и цветовые формы

Это самая крупная из ядовитых лягушек: длина тела — до 6 см, вес — до 30 г. Самки крупнее самцов. Молодые особи почти чёрные с жёлтыми полосками, но по мере взросления приобретают насыщенный окрас. Он может быть:

  • Жёлтым — классический «золотой» вариант.
  • Мятно-зелёным — встречается в районах Ла-Бреа.

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    Оранжевым — от светло-оранжевого до металлического.

  • Оранжевый с тёмными лапками — редкий морф, выведенный в неволе.

Источник (Википедия)

Яркая окраска, как предупреждение хищникам: «я ядовит». Это называется апосематизм.

Чем и как она убивает

Главное оружие — батрахотоксин, мощнейший нервно-паралитический яд. Он нарушает работу натриевых каналов в нервных клетках, вызывает паралич, остановку сердца и смерть. В теле одной лягушки может содержаться до 1 мг яда — этого достаточно, чтобы убить 10–20 человек или двух африканских слонов.

Даже прикосновение может быть опасным — яд всасывается через кожу. В экспериментах мыши умирали от доз 0.2 мкг/кг, а для человека смертельной может быть доза от 2 мкг.

Откуда берётся яд

Интересно, что сами лягушки яд не производят. Он появляется только при питании определёнными насекомыми, предположительно жуками из семейства Melyridae. В неволе, без этого рациона, Phyllobates теряет свою токсичность. Все лягушки, выведенные в неволе, безопасны.

Как размножаются и заботятся о потомстве

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Самцы поют, чтобы привлечь самку, после чего начинается «тактильное ухаживание» — партнёры ласкают друг друга головой и лапами. Яйца откладываются под листвой. Когда появляются головастики, они прилипают к спине родителя, который переносит их в заполненные водой бромелии — растения, собирающие воду в своих листьях.

Автор: Brian Gratwicke

В воде малыши развиваются, питаясь водорослями и личинками комаров. Родители продолжают заботиться о них.

Использование человеком

Коренные народы Колумбии, такие как эмбера и кофан, использовали лягушек для охоты. Животное осторожно подогревают у костра, собирая яд, который затем наносят на наконечники стрел и дротиков. Такой «боеприпас» остаётся смертельно опасным на протяжении нескольких лет.

Если вы думали, что самые опасные существа — это змеи или пауки, то, возможно, теперь передумаете. Ужасный листолаз — маленький, яркий и почти игрушечный с виду, но на деле смертельнее многих хищников.


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