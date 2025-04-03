Когда речь заходит о селекции животных, в голову обычно приходят коровы или куры. Овцы тоже попадают под пристальный отбор человека, и порой результат выглядит причудливо. Порода белтекс — наглядный пример. С первого взгляда эти «овцы» напоминают то ли здоровенную собаку, то ли щупальца какой-то научной фантастики. Но на деле это итог точного, продуманного скрещивания, без всяких генетических «собако-овечьих» опытов. Зачем же понадобилось «лепить» такую необычную зверушку?

Автор: Marc Dejardin

Корни породы

История белтекса начинается в XX веке, когда бельгийские фермеры решили вывести овцу с максимальным выходом мяса и при этом быстрой скоростью роста. В основе лежит голландская порода тексель — та самая, которую уже давно ценят за мясные качества и крепкую конституцию. В Бельгии селекционеры сосредоточились на усилении именно мясных признаков.

Результат назвали «белтекс»: «бел-» от Belgium (Бельгия) и «-текс» от Teksel (тексель). Так получилась порода с мускулистой задней частью, относительно короткими конечностями и почти собакообразной мордой.

Почему она так странно выглядит

Классическая овца обычно ассоциируется с кучей шерсти и трогательной мордой. У белтекса «шерстяная» часть приглушена, а мускулатура выпирает, особенно в районе бёдер и спины. Секрет в том, что долгие годы специально отбирались овцы с максимально «накачанным» телом и короткой, но плотной шерстью.

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Автор: Evelyn Simak

В итоге мы видим «овцепса», чей внешний вид многих шокирует. Но это лишь признак хорошей конверсии корма в мясо. Для фермера это значит, что при меньшем количестве сена или комбикорма животное даёт больше килограммов качественного мяса.

Рабочие характеристики

Вес взрослого барана белтекса достигает 80–90 килограммов, овцы — около 70. При этом выход мяса с туши может доходить до 70% и больше, а сама структура туши содержит мало жира и много полезного белка. Некоторые ягнята набирают по килограмму в сутки, что для отрасли считается отличным показателем.

Автор: MD

Их особенность — спокойное поведение и устойчивая иммунная система. Они адаптированы под условия разных регионов Европы. Кому-то может показаться, что такое животное «нежное» и замёрзнет без шерсти, но практика показывает обратное.

Зачем нужна такая порода

Белтекс — не просто «выставочный уродец», а реальный инструмент мясной индустрии. Многие фермеры скрещивают белтекса с другими породами (например, с мериносами), чтобы получить гибридов с лучшими характеристиками. В итоге получается потомство, которое растёт быстро, даёт много мяса и при этом сохраняет часть черт родительской породы, скажем, неприхотливость или качественную шерсть.

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Мериносы на пастбище. Автор: fir0002

Так что белтекс часто выступает «донором» мясных генов. Там, где в скрещиваниях не нужны тонны шерсти и молоко, а важна эффективная мясная туша, белтекс — один из топовых вариантов.

Итог

Белтекс, при всей своей «собачьей» внешности, — это стопроцентная овца. В её происхождении не участвовали гены псов, кабанов или людей. Всё произошло обычной селекцией, когда из поколения в поколение выбирали животных с определёнными признаками. Цель проста: больше мяса, меньше жира, быстрее рост. Получилось, может, и пугающе на вид, но для агробизнеса — весьма выгодно.