На первый взгляд — просто лесная свинья. Большое тело, колючая щетина, громкое хрюканье. Но у диких кабанов своя сложная иерархия, железная дисциплина и тонкое чутьё на опасность. А ещё они заботятся о слабых и младших, чем ломают привычный стереотип «жадного вепря».

Автор: Valentin Panzirsch

Матка в роли командира

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Кабаний социум возглавляют взрослые самки. Это неразговорное «матriarхат», где сама свиноматка решает, куда стадо (в кабаньей терминологии — сега) двинется за кормом. В семье обычно одни «девушки» и их поросята. Молодых самцов выгоняют в раннем возрасте, и с тех пор они скитаются поодиночке. Если вепрь решит приблизиться к семейной группе, авторитетная «мама» быстро даёт понять, что он не в приоритете.

Дикий кабан, Бхаратпур, Раджастхан, Индия. Автор: Пол Асман и Джилл Леноубл

Дисциплина в логове

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Свежее укрытие кабаны меняют регулярно, выбирая чаще всего густую чащу или болотистую низину, куда хищник не пролезет. Днём они залегают там, тесно прижавшись друг к другу, чтобы сохранить тепло и защиту. Впрочем, если запахло человеком, сега стремительно уходит, оставляя за собой лишь помятую траву и следы копыт.

Дикие кабаны часто валяются в грязи. Автор: Ричард Барц, Мюнхен Макро Фрик



Копатели и всеядные

Кабаны — природные «землекопы». Они ищут коренья, луковицы и прочие деликатесы под землёй. Их пятачок способен вынюхать насекомых, личинки и даже червей на глубине в десятки сантиметров. Но хрюшки едят почти всё: орехи, ягоды, птенцов, падаль, а при случае и кукурузу с ближайшего поля. Сама сега легко перемахнёт через изгородь, если почует питательную еду.

Брачный «гон» и нежность к поросятам

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Когда приходит время гона (поздняя осень — зима), одинокие самцы вдруг становятся шумными и жёстко дерутся, ревут и скрежещут клыками, но всё же самка решает, с кем спариваться. После победы в схватке вепрь может остаться ни с чем, если «дама» не посчитала его достойным.

Беременность длится 4 месяца, потом появляется 4–12 полосатых малышей. Это семейный «камуфляж» — полосы помогают им затеряться в листве. Мать оберегает выводок от хищников, а малышня быстро учится жить в лесу.

Все поросята диких кабанов тёмно-коричневые с бледными продольными полосками. Через три-четыре месяца эти полоски полностью исчезают. Автор: Гарст, Уоррен



Умнее, чем кажутся

Исследования показывают: кабаны запоминают ловушки и места охоты, обходят их стороной и даже могут различать людей. В стаде быстро передаётся опыт: если один кабан «спалился» на капкане, остальные уже не попадутся. Их коллективная память — одна из причин, почему охотники часто уезжают ни с чем.

Главная угроза — человек

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У кабанов хватает врагов среди хищников, но самый опасный и непредсказуемый — Homo sapiens (человек). Но благодаря сообразительности и умению адаптироваться, популяции кабанов во многих регионах не сокращаются, а даже растут. Они осваивают новые территории, могут жить на окраинах городов, копаться в свалках и с лёгкостью ломать заборы.

Череп дикого кабана. Автор: Viridiflavus

Итог

Кабаны — не просто «свинки с клыками», а целая лесная цивилизация со строгой иерархией, постоянным перемещением и умением действовать сообща. Если столкнётесь с такой компанией, лучше не дразнить: эта «армия» под руководством одной опытной матки знает лес лучше вас и без труда скроется или нападёт, если почувствует угрозу.