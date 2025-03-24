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Почему деревья почти не живут дольше 200 лет — хотя могут

Тысячелетние деревья существуют, но встречаются редко. Что мешает большинству из них дожить хотя бы до 200 лет?
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Недавно задумался: везде пишут, что деревья могут жить по несколько веков, а то и тысячелетий. Но если посмотреть на большинство лесов, то там редко встретишь экземпляры старше двухсот лет. Почему так получается, если природа вроде бы «запрограммировала» их на долгую жизнь? Давайте разбираться по порядку.

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Автор: Jim Bahn

Природные катаклизмы и климат

Деревья в массовом порядке гибнут не только от старости. Пожары, ураганы, наводнения и другие бедствия действуют куда быстрее, чем естественное увядание. Даже самые мощные стволы не выдерживают стихии: ураган ломает вековую сосну, пожар выжигает целые гектары леса, а повторяющиеся на протяжении веков катаклизмы не дают шансам на «дерево-великана».

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Разрез в столе дуба. Автор: Plantsurfer

К этому прибавляются и климатические скачки. Например, в Средние века был «Малый ледниковый период» (XIV—XIX века), когда холод уничтожил немало массивных рощ в Европе. Сегодня же глобальное потепление приводит к засухам и снижает иммунитет деревьев. В итоге про «тысячелетние дубравы» обычно слышим только в легендах.

Лось в реке Биттеррут в Сула, штат Монтана, во время пожара в 2000 году. Автор: John McColgan

Болезни и вредители

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С возрастом у деревьев ослабевают природные механизмы защиты. Грибки, короеды, бактерии находят брешь и постепенно губят старые стволы. Тот же короед действует хитро: личинки изнутри подтачивают древесину, и даже лёгкий ветер потом ломает ослабленный ствол.

Автор: Fdcgoeul

Существуют и громкие эпидемии — например, «голландская болезнь вязов», погубившая миллионы вязов в Европе и Северной Америке. Молодые деревья ещё могут выработать смолу или другие защитные вещества, а старые теряют эту способность. Как итог, любая крупная эпидемия превращается для них в приговор.

Смена поколений в лесах

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Лес — это живой организм, где одно поколение деревьев уступает место другому. Молодые саженцы быстро идут вверх, борются за свет и воду. Старики со временем теряют темп роста и не выдерживают конкуренции. В итоге единичные столетние великаны иногда всё же доживают до глубокой «древности», но поголовно таких экземпляров в одном месте не встретишь.

Роща сосны остистой (Pinus longaeva), в которой росло дерево Прометей. На момент спила в 1964 году Прометей считался самым старым из известных живых деревьев. На фото вдалеке видна скальная стена хребта Уилер-Пик. Автор: James R Bouldin

Особенно это заметно в тропиках Амазонии, где влажность и конкуренция высоченные. Самые крепкие гиганты могут пережить пару сотен лет, но климатические условия, конкуренция с молодняком и периодические ураганы делают срок их жизни куда короче, чем мы привыкли думать.

Влияние человека

Самый масштабный «изгубитель долгожителей» — человек. Ещё в давние времена леса начали вырубать под поля и пастбища. К XIX веку в Европе почти не осталось нетронутых лесов, где бы могли доживать до глубокой старости дубы и буки. На снимке ниже виноваты не люди, но всё же решил оставить. 

Обезлесение в России. Участок, пострадавший от жука-короеда в Калужской области. Автор: Maraquia, Inc

В наши дни промышленная заготовка древесины не останавливается. Даже там, где лес кажется глухим и диким, периодически ведутся вырубки. Плюс к тому загрязнение среды, кислотные дожди и завезённые инвазивные растения ослабляют взрослых деревьев ещё сильнее. В итоге найти дерево старше двух столетий — уже редкая удача.

Долгожители-исключения

Разумеется, время от времени встречаются феноменальные секвойи или сосны, которые живут по несколько тысяч лет. Чаще всего они растут в труднодоступных местах — на горных плато или в засушливых районах, где нет постоянного вмешательства человека и реже случаются катаклизмы. Мировая знаменитость — секвойя «Генерал Шерман», которой приписывают около 2200 лет. Толстая кора спасает от пожаров, охраняемая территория — от вырубки. Но это скорее исключение, чем правило.

По данным исследования (источник: US National Park Service), подобные гиганты живут в ограниченных локациях, и сохранность их напрямую зависит от режима охраны. Одно дело — когда возле дерева строго запрещена любая хозяйственная деятельность, и другое — когда лес находится в зоне активной заготовки древесины.

Вывод

Деревья потенциально могут жить веками и даже тысячелетиями, но реальность такова, что большинство из них не «дотягивает» и до двухсот лет. Причина — комплексная: от бурь и болезней до вмешательства человека, который радикально меняет ландшафт и условия существования лесов. Тем не менее, на планете по-прежнему есть немногочисленные «старожилы». Может быть, они и хранят ключ к разгадке, почему им удалось пережить столько эпох. И, вполне возможно, эти деревья ещё многое успеют нам «рассказать», если мы сможем их уберечь.

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