Недавно задумался: везде пишут, что деревья могут жить по несколько веков, а то и тысячелетий. Но если посмотреть на большинство лесов, то там редко встретишь экземпляры старше двухсот лет. Почему так получается, если природа вроде бы «запрограммировала» их на долгую жизнь? Давайте разбираться по порядку.

реклама





Автор: Jim Bahn

Природные катаклизмы и климат

Деревья в массовом порядке гибнут не только от старости. Пожары, ураганы, наводнения и другие бедствия действуют куда быстрее, чем естественное увядание. Даже самые мощные стволы не выдерживают стихии: ураган ломает вековую сосну, пожар выжигает целые гектары леса, а повторяющиеся на протяжении веков катаклизмы не дают шансам на «дерево-великана».

реклама





Разрез в столе дуба. Автор: Plantsurfer



К этому прибавляются и климатические скачки. Например, в Средние века был «Малый ледниковый период» (XIV—XIX века), когда холод уничтожил немало массивных рощ в Европе. Сегодня же глобальное потепление приводит к засухам и снижает иммунитет деревьев. В итоге про «тысячелетние дубравы» обычно слышим только в легендах.

Лось в реке Биттеррут в Сула, штат Монтана, во время пожара в 2000 году. Автор: John McColgan

Болезни и вредители

реклама





С возрастом у деревьев ослабевают природные механизмы защиты. Грибки, короеды, бактерии находят брешь и постепенно губят старые стволы. Тот же короед действует хитро: личинки изнутри подтачивают древесину, и даже лёгкий ветер потом ломает ослабленный ствол.

Автор: Fdcgoeul

Существуют и громкие эпидемии — например, «голландская болезнь вязов», погубившая миллионы вязов в Европе и Северной Америке. Молодые деревья ещё могут выработать смолу или другие защитные вещества, а старые теряют эту способность. Как итог, любая крупная эпидемия превращается для них в приговор.

Смена поколений в лесах

реклама





Лес — это живой организм, где одно поколение деревьев уступает место другому. Молодые саженцы быстро идут вверх, борются за свет и воду. Старики со временем теряют темп роста и не выдерживают конкуренции. В итоге единичные столетние великаны иногда всё же доживают до глубокой «древности», но поголовно таких экземпляров в одном месте не встретишь.

Роща сосны остистой (Pinus longaeva), в которой росло дерево Прометей. На момент спила в 1964 году Прометей считался самым старым из известных живых деревьев. На фото вдалеке видна скальная стена хребта Уилер-Пик. Автор: James R Bouldin

Особенно это заметно в тропиках Амазонии, где влажность и конкуренция высоченные. Самые крепкие гиганты могут пережить пару сотен лет, но климатические условия, конкуренция с молодняком и периодические ураганы делают срок их жизни куда короче, чем мы привыкли думать.

Влияние человека

Самый масштабный «изгубитель долгожителей» — человек. Ещё в давние времена леса начали вырубать под поля и пастбища. К XIX веку в Европе почти не осталось нетронутых лесов, где бы могли доживать до глубокой старости дубы и буки. На снимке ниже виноваты не люди, но всё же решил оставить.

Обезлесение в России. Участок, пострадавший от жука-короеда в Калужской области. Автор: Maraquia, Inc

В наши дни промышленная заготовка древесины не останавливается. Даже там, где лес кажется глухим и диким, периодически ведутся вырубки. Плюс к тому загрязнение среды, кислотные дожди и завезённые инвазивные растения ослабляют взрослых деревьев ещё сильнее. В итоге найти дерево старше двух столетий — уже редкая удача.

Долгожители-исключения

Разумеется, время от времени встречаются феноменальные секвойи или сосны, которые живут по несколько тысяч лет. Чаще всего они растут в труднодоступных местах — на горных плато или в засушливых районах, где нет постоянного вмешательства человека и реже случаются катаклизмы. Мировая знаменитость — секвойя «Генерал Шерман», которой приписывают около 2200 лет. Толстая кора спасает от пожаров, охраняемая территория — от вырубки. Но это скорее исключение, чем правило.

По данным исследования (источник: US National Park Service), подобные гиганты живут в ограниченных локациях, и сохранность их напрямую зависит от режима охраны. Одно дело — когда возле дерева строго запрещена любая хозяйственная деятельность, и другое — когда лес находится в зоне активной заготовки древесины.

Вывод

Деревья потенциально могут жить веками и даже тысячелетиями, но реальность такова, что большинство из них не «дотягивает» и до двухсот лет. Причина — комплексная: от бурь и болезней до вмешательства человека, который радикально меняет ландшафт и условия существования лесов. Тем не менее, на планете по-прежнему есть немногочисленные «старожилы». Может быть, они и хранят ключ к разгадке, почему им удалось пережить столько эпох. И, вполне возможно, эти деревья ещё многое успеют нам «рассказать», если мы сможем их уберечь.