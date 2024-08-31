В руки мне попал видеорегистратор от компании TrendVision под названием DriveCam Real 4K Signature LNA. Это «комбинированный гаджет» (гибрид), созданный по принципу «три в одном». Устройство объединяет функции видеорегистратора, который снимает в 4K (Ultra HD), а также GPS-информатор и радар-детектор на четыре режима. Метка LNA означает, что в гаджете предусмотрен усилитель модуля радара, помогающий отсечь ненужные (паразитные) частоты. Аппарат умеет улавливать частоты, которые исходят от камер и радаров, фильтруя все «лишнее». Еще на нем можно просматривать видео, использовать через мобильное приложение, делать быстро фото, включать и выключать звук. Сейчас рассмотрим устройство подробнее.

Технические характеристики

Количество камер: 1;

Угол обзора камеры: 170°;

Тип матрицы: Sony Starvis IMX415, ночной режим;

Качество съёмки: 4K 3840×2160px при 30 к/с;

Процессор: Novatek;

Диагональ дисплея 3";

Крепление: скотч, присоска, магнитный держатель;

Питание: 5В от прикуривателя, суперконденсатор.

Комплект поставки

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Гаджет предлагается в базовой и премиум-комплектации. Базовая — это само устройство, а также:

вторая камера;

магнит-крепеж (можно использовать присоску или двусторонний скотч);

фильтр против бликов;

micro USB-кабель;

зарядное устройство;

микрофибра;

чехол;

картридер;

защитные предохранители;

запасной 3М-скотч;

кабель для подключения к компьютеру;

инструкция и гарантия от производителя.

На 2024 год это можно назвать одной из самых богатых комплектаций. Еще бы карту памяти в комплект и всё. В премиальной версии есть устройство для обеспечения бесперебойного питания — оно фирменное, поэтому гарантированная 100% совместимость, и называется TrendVision DriveCam Direct.

Внешний вид

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Продается данная модель только в таком стиле из черного пластика. Сразу хочется выделить его компактность — габариты маленькие. При вождении никак не мешает обзору.

Пройдемся сначала по корпусу. Слева и справа расположились по три кнопки, которые отвечают за настройку самого устройства. Еще на верхней части есть две кнопки, одна отвечает за включение/выключение регистратора, а другая за блокировку файлов (актуально во время, например, ДТП).

На верхней же стороне еще можно заметить магнитное крепление и разъём для подключения второй камеры.

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Насчет магнитного крепления. Держится уверенно, не знаю даже какая должна быть кочка, чтобы устройство отвалилось. За всё время использования, даже не было намёка на выпадения. При этом снимается и устанавливается быстро, и сделать это можно благодаря одной руке. Ещё из удобств: это сквозное питание, то есть кабель подключается не в сам регистратор, а в держатель.

Переходим к передней части, где и расположился объектив с CPL-фильтром. Рядом с ним есть динамик и отверстия для вентиляции (они есть и на нижней части). Черный прямоугольник с закругленными углами это фотоприёмник.

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Эксплуатация TrendVision DriveCam Real 4K Signature

На практике регистратор действительно дает Real 4K без интерполяции — то есть, без растягивания кадра. Высокое качество позволяет просматривать видео в мельчайших деталях, что может пригодиться, если нужно заметить какие-то важные нюансы происходящего. Я специально выгрузил записанные видеоматериалы в Яндекс Диск. По этой ссылке можно посмотреть — съёмку ночью, а по этой — съёмку днём. Я писал ранее (в тех. характеристиках), но повторюсь. Угол обзора камеры составляет 140 градусов. В принципе, это тоже можно посмотреть в видеоролике.

Помимо обнаружения камер и радаров с функцией против ложных срабатываний, есть смарт-режим — он автоматически «подгонит» чувствительность гаджета к скорости движения автомобиля. В него внедрён LNA-усилитель, благодаря которому его дальность детектирования увеличивается до 30%.

Ещё точно стоит выделить наличие суперконденсатора. Для таких устройств, это прям актуально, так как они сильно греются в жару.

Что касается задней камеры. Она записывает в Full HD, днём и ночью номера автомобилей вблизи читаются с легкостью. Да, на большом расстоянии с неё это будет сделать проблематично. Но любые действия, которые будут совершены в паре метров от багажника - всё видно.

Приложение

В гибриде присутствует WiFi модуль, который позволяет подключить смартфон к регистратору. У производителя есть много приложений, запутаться среди несложно. Чтобы было проще, оставлю ссылки. Он доступен как в Google Play, так и в App Store. Для подключения необходимо включить Wi-Fi в настройках гибрида.

Благодаря этому возможно изменять основные настройки комбо-устройства, смотреть и просто скачать отснятые видеоролики. Ещё производитель еженедельно выпускает обновление баз камер. Помимо этого, еще можно обновить прошивку и ПО. Чуть ниже можете заметить скриншоты прямо с планшета:

Сенсор жестов

Функция «сенсор жестов» встречается в регистраторах довольно редко. С помощью этой функции можно включить или выключить звук одним простым движением руки. В момент приходящих звонков на телефон — очень удобно. Также с помощью жестов есть возможно быстро делать снимки. После этого в любое время можно зайти в приложение, о котором мы уже упоминали, и рассмотреть снимок более подробно.

Камера записывает в хорошем качестве днем и ночью, в условиях плохой видимости благодаря антибликовой защите. Стоит иметь ввиду, что если установите дополнительную камеру заднего вида, то нагрузка на процессор увеличится. Это скажется на качестве записи, а именно - основная камера сможет записывать только в 2К-формате. Но при этом качество съёмки остается на уровне.

Вывод

На 2024 год в этом видеорегистраторе есть все современные фишки, которые можно встретить на рынке регистраторов. Со всеми своими задачами справляется на ура. Я оставлю ссылку на пару маркетплейсов, а так, его (и другие комплектации 2CH и MAX) можно найти во всех крупных магазинах. Для ознакомления оставлю ссылки на Ozon, DNS и Мегамаркет. Спасибо за внимание!