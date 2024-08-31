Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN

Речь пойдет про комбо-видеорегистратор, который сочетает в себе сразу 3 роли: видеорегистратор, радар-детектор и GPS.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В руки мне попал видеорегистратор от компании TrendVision под названием DriveCam Real 4K Signature LNA. Это «комбинированный гаджет» (гибрид), созданный по принципу «три в одном». Устройство объединяет функции видеорегистратора, который снимает в 4K (Ultra HD), а также GPS-информатор и радар-детектор на четыре режима. Метка LNA означает, что в гаджете предусмотрен усилитель модуля радара, помогающий отсечь ненужные (паразитные) частоты. Аппарат умеет улавливать частоты, которые исходят от камер и радаров, фильтруя все «лишнее». Еще на нем можно просматривать видео, использовать через мобильное приложение, делать быстро фото, включать и выключать звук. Сейчас рассмотрим устройство подробнее.

Технические характеристики

  • Количество камер: 1;
  • Угол обзора камеры: 170°;
  • Тип матрицы: Sony Starvis IMX415, ночной режим;
  • Качество съёмки: 4K 3840×2160px при 30 к/с;
  • Процессор: Novatek;
  • Диагональ дисплея 3";
  • Крепление: скотч, присоска, магнитный держатель;
  • Питание: 5В от прикуривателя, суперконденсатор.

Комплект поставки

реклама



Гаджет предлагается в базовой и премиум-комплектации. Базовая — это само устройство, а также:

  • вторая камера;
  • магнит-крепеж (можно использовать присоску или двусторонний скотч);
  • фильтр против бликов;
  • micro USB-кабель;
  • зарядное устройство;
  • микрофибра;
  • чехол;
  • картридер;
  • защитные предохранители;
  • запасной 3М-скотч;
  • кабель для подключения к компьютеру;
  • инструкция и гарантия от производителя. 

На 2024 год это можно назвать одной из самых богатых комплектаций. Еще бы карту памяти в комплект и всё. В премиальной версии есть устройство для обеспечения бесперебойного питания — оно фирменное, поэтому гарантированная 100% совместимость, и называется TrendVision DriveCam Direct.

Внешний вид

реклама



Продается данная модель только в таком стиле из черного пластика. Сразу хочется выделить его компактность — габариты маленькие. При вождении никак не мешает обзору.

Пройдемся сначала по корпусу. Слева и справа расположились по три кнопки, которые отвечают за настройку самого устройства. Еще на верхней части есть две кнопки, одна отвечает за включение/выключение регистратора, а другая за блокировку файлов (актуально во время, например, ДТП). 

На верхней же стороне еще можно заметить магнитное крепление и разъём для подключения второй камеры.

реклама



Насчет магнитного крепления. Держится уверенно, не знаю даже какая должна быть кочка, чтобы устройство отвалилось. За всё время использования, даже не было намёка на выпадения. При этом снимается и устанавливается быстро, и сделать это можно благодаря одной руке. Ещё из удобств: это сквозное питание, то есть кабель подключается не в сам регистратор, а в держатель.

Переходим к передней части, где и расположился объектив с CPL-фильтром. Рядом с ним есть динамик и отверстия для вентиляции (они есть и на нижней части). Черный прямоугольник с закругленными углами это фотоприёмник.

реклама



Эксплуатация TrendVision DriveCam Real 4K Signature

На практике регистратор действительно дает Real 4K без интерполяции — то есть, без растягивания кадра. Высокое качество позволяет просматривать видео в мельчайших деталях, что может пригодиться, если нужно заметить какие-то важные нюансы происходящего. Я специально выгрузил записанные видеоматериалы в Яндекс Диск. По этой ссылке можно посмотреть — съёмку ночью, а по этой — съёмку днёмЯ писал ранее (в тех. характеристиках), но повторюсь. Угол обзора камеры составляет 140 градусов. В принципе, это тоже можно посмотреть в видеоролике.

Помимо обнаружения камер и радаров с функцией против ложных срабатываний, есть смарт-режим — он автоматически «подгонит» чувствительность гаджета к скорости движения автомобиля. В него внедрён LNA-усилитель, благодаря которому его дальность детектирования увеличивается до 30%.

Ещё точно стоит выделить наличие суперконденсатора. Для таких устройств, это прям актуально, так как они сильно греются в жару. 

Что касается задней камеры. Она записывает в Full HD, днём и ночью номера автомобилей вблизи читаются с легкостью. Да, на большом расстоянии с неё это будет сделать проблематично. Но любые действия, которые будут совершены в паре метров от багажника - всё видно. 

Приложение

В гибриде присутствует WiFi модуль, который позволяет подключить смартфон к регистратору. У производителя есть много приложений, запутаться среди несложно. Чтобы было проще, оставлю ссылки. Он доступен как в Google Play, так и в App Store. Для подключения необходимо включить Wi-Fi в настройках гибрида.

Благодаря этому возможно изменять основные настройки комбо-устройства, смотреть и просто скачать отснятые видеоролики. Ещё производитель еженедельно выпускает обновление баз камер. Помимо этого, еще можно обновить прошивку и ПО. Чуть ниже можете заметить скриншоты прямо с планшета:

Сенсор жестов

Функция «сенсор жестов» встречается в регистраторах довольно редко. С помощью этой функции можно включить или выключить звук одним простым движением руки. В момент приходящих звонков на телефон — очень удобно. Также с помощью жестов есть возможно быстро делать снимки. После этого в любое время можно зайти в приложение, о котором мы уже упоминали, и рассмотреть снимок более подробно.

Камера записывает в хорошем качестве днем и ночью, в условиях плохой видимости благодаря антибликовой защите. Стоит иметь ввиду, что если установите дополнительную камеру заднего вида, то нагрузка на процессор увеличится. Это скажется на качестве записи, а именно - основная камера сможет записывать только в 2К-формате. Но при этом качество съёмки остается на уровне.

Вывод

На 2024 год в этом видеорегистраторе есть все современные фишки, которые можно встретить на рынке регистраторов. Со всеми своими задачами справляется на ура. Я оставлю ссылку на пару маркетплейсов, а так, его (и другие комплектации 2CH и MAX) можно найти во всех крупных магазинах. Для ознакомления оставлю ссылки на Ozon, DNS и Мегамаркет. Спасибо за внимание! 

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор автомобиль видеорегистратор регистраторы trendvision trendvision drivecam real 4k signature
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
1
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Часовщик из России Константин Чайкин установил мировой рекорд, создав ультратонкие часы
1
На берегу Черного моря построят 7-километровый тоннель
1
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
44
Армия США закупает дроны-камикадзе Switchblade на сумму в $1 миллиард
3
В Китае, после банкротства стартапов, тысячи электромобилей перестают работать
6
GTA 6 может установить новый стандарт цен на игры
2
Microsoft выпустила обновление KB5041582 для Windows 10 со множеством исправлений
+
Голливуд добился закрытия серверов самого крупного пиратского онлайн-кинотеатра в мире
1
Tesla готовит к анонсу обновлённый вариант Model Y, который выйдет в следующем году
+
Warner Bros. Entertainment разрабатывает новую игру по мотивам фильма Мэтта Ривза «Бэтмен»
+
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
4
Стали известны характеристики GoPro Hero 13 Black
1
США закупят дроны-камикадзе Switchblade 300 и 600 на сумму 990 миллионов долларов
2
Ученые успешно соединили дерево и пластик без использования шурупов и клея
+
Toyota представила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил
+
Депутат Безуглая: украинский истребитель F-16 уничтожила зенитная ракета ЗРК Patriot
5
Новые подробности о следующих «Героях Меча и Магии»: сотрудничество разработчиков с фанатами серии, упор на мультиплеер и многое другое
+
«Искандер-М» сорвал джекпот в Сумской области, уничтожив 16 единиц военной техники ВСУ
4
Новое крыло китайских ученых может решить самую большую проблему сверхзвуковых самолетов
+
Макрон заявил, что не знал о приезде Павла Дурова во Францию, даже после его ареста
1

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
10
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
12
Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
19
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
9
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
9
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Notion – что такое и чем удобен
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
14

Сейчас обсуждают

Евгений Якусь
15:48
"Ясно, что до американского В-21 по малозаметности он точно не дотянет" от куда такая уверенность? или просто пу..н.ть захотелось:-)))))
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
salexa
15:42
берег свидомой кости всё равно будет зачищен ,алга
Армия США закупает дроны-камикадзе Switchblade на сумму в $1 миллиард
Денис Попов
15:16
правильнее сказать: современные разработчики не знают что такое оптимизация
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
sanskrit48
14:52
Я задумался... Сидел на 3070 в 2К и не ощущал дискомфорта по памяти, сейчас 3080ти, ни 2 ни 4к никаких проблем... Конечно если с оптимизацией дно в игре, то может и 32гб потребоваться... Сейчас редко ...
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
DIDEI
14:45
Месяц прошёл. Где тепловые тесты?
AMD Ryzen 7 9700X «Zen 5» на 2% быстрее процессора Ryzen 7 7800X3D с 3D V-Cache в играх
FelsheR-BANz
14:45
Если только монетку подбросит!) Но всего безусловно мы не знаем. Запасаемся попкорном.)
Трамп назвал выстраивание хороших отношений с Россией правильным подходом
denacifikator
14:39
СССР развалило отсутствие информации,тогда ещё не было такого интернета,а что ты из газет и телевизора можешь узнать.И запад тоже щас не сможет нас одолеть,по той же самой причине,но только наоборот,и...
С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
denacifikator
14:27
поэтому я и не могу знать точно,кого решит Путин поставить президентом в сша.Предполагаю что харрис,но там посмотрим.
Трамп назвал выстраивание хороших отношений с Россией правильным подходом
FelsheR-BANz
14:23
Гражданская война в штатах... Согласись что угадать чем она закончиться и выиграет ли от этого весь мир или вообще прекратит существование - невозможно. Пусть у них мир будет, без войн. Мы же не пере...
Трамп назвал выстраивание хороших отношений с Россией правильным подходом
SlyBiBi
14:23
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем