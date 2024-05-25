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Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)

Устройство сочетает в себе стартер, компрессор, фонарик и повербанк, тем самым обеспечивает спокойствие в любой ситуации.
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Зима давно закончилась, и поэтому подобные устройства могут показаться уже "не в моде", но время летит быстро и новый сезон не за горами. Этот обзор будет интересен тем, кто в первую очередь думает о безопасности во время езды на автомобиле.

Сейчас поговорим про джамп-стартер TrendVision Start Compressor, который успел протестировать еще в начале 2024 года. Не удивляйтесь обилию снега на снимках.

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Упаковка

Пуско-зарядное устройство поставляется в прочной, ярко оформленной картонной коробке. На упаковке нет ничего лишнего. Всё расписано на английском и русском языках. Все особенности можно увидеть на боковых сторонах коробки.

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В комплект входит:

  • Джамп-стартер внутри стильного черного кейса;
  • Пусковые кабели с адаптером;
  • Шланг для накачивания с различными насадками;
  • Зарядный кабель USB Type-C;
  • Инструкция с указаниями по безопасности и эксплуатации.

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Как вы уже догадались, это устройство не только помогает запустить автомобиль при разряженном аккумуляторе, но и может накачать шины, проверить давление воздуха и даже зарядить устройства благодаря встроенному Power Bank.

Советую: при покупке ЛЮБОГО пуско-зарядного устройства убедиться, что в комплекте есть подобный чехол (а-ля кейс) для хранения не только самого стартера, но и всей комплектации.

Опыт использования

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Перед тем, как начать им пользоваться, необходимо в первую очередь зарядить его полностью. Спойлер на будущее: так как у всех подобных устройств есть саморазряд (то есть со временем они разряжаются), его нужно подзаряжать раз в 3-4 месяца. Полная зарядка (до 100%) занимает около 3-4 часов времени. Не быстро, но в противном случае его можно всегда подзарядить в машине через прикуриватель.

Запуск автомобилей

Джамп-стартер с легкостью завёл "Газель" с двигателем 2,46 л и "Буханку" с 2,9 л двигателем — обе машины завелись с первой попытки, несмотря на полностью разряженные аккумуляторы — потратив при этом около 25% своего заряда. 

Как работает? Просто нужно подключить кабели к аккумулятору, у вас будет 30 секунд, чтобы активировать стартер. Как только машина заведётся, обязательно нужно отсоединить кабели. Важно помнить, что без аккумулятора заводить машину нельзя.

Из действительно годных преимуществ стоит выделить его защиту. Устройство защищено от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения и ошибок подключения (неправильной полярности), что делает его более безопасным.

Компрессор

Он способен накачать шину от минимального до необходимого давления за несколько минут. Дисплей показывает текущее и целевое давление, что позволяет точно контролировать процесс. На следующем снимке можно рассмотреть различные единицы измерения:

Можно регулировать с точностью до 0,1 бара. Изначальные настройки давления установлены на 2,5 бара, и после каждого включения устройство автоматически возвращается к этому значению. Кому-то может показаться, что это удобно, но, на мой взгляд, было бы лучше, если бы стартер запоминал последние выбранные значения. Как только желаемое давление достигнуто, компрессор автоматически останавливается, что предотвращает перекачивание.

При накачке стандартного автомобильного колеса (195/65 R15), компрессор смог поднять давление в колесе с 0,5 до 2,2 бара всего за 6 минут. Заряда аккумулятора хватило бы на 4-6 таких циклов накачки, что довольно много. Совет: делайте перерывы для охлаждения устройства, чтобы избежать перегрева.

На расстоянии около одного метра шум во время накачивания достигает примерно 86 дБ. Стоит сказать, что громкий. На улице особо это не чувствуется, но в помещение всё же не столь приятно. 

Повербанк и фонарик

Какой-то точный тест сделать не могу, поэтому поделюсь лишь опытом из жизни и оставлю пару снимков из практики. Стартер идет с двумя USB-портами, один из которых поддерживает быструю зарядку. Его можно использовать для зарядки телефонов, планшетов и других устройств.

Встроенный фонарик с тремя режимами свечения (обычный, SOS, стробоскоп). Если часто ходите в поход - он точно пригодится, тем более в роли повербанка. Отлично подойдет также для того, чтобы подсветить.

Вывод

Джамп-стартер TrendVision Start Compressor точно заслуживает внимания. Не стоит забывать про стоимость устройства, так как аналоги стоят гораздо дороже. Я покупал на Озоне, но он есть и в других маркетплейсах. Цены везде разные, смотрите и сравнивайте. Постарался полноценно раскрыть данное пуско-зарядное устройство. Хороших всем дорог!

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автомобиль машина джамп-стартер как завести автомобиль как завести севший двигатель пуско-зарядное устройство
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