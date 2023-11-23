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Почему некоторые коты спят на своих людях

В статье поговорим о том, почему коты любят спать на своих хозяевах, какие бывают причины.
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Для владельцев кошек это знакомая сцена: вы собрались спать, наконец-то заняли оптимальное положение для сна, и вот к вам присоединяется питомец. Краткое сканирование местности — это все, что ему нужно, чтобы определить ваше лицо в качестве идеального места, где можно припарковать его пушистую задницу. В очередной раз спихивая наглеца со своей головы на подушку, я задалась вопросом: Почему так?

Причем такая ситуация повторяется регулярно, несмотря на наличие модных и удобных кошачьих лежанок по всему дому. Так почему при всех этих возможностях ваша кошка все еще спит на вас?

Хвостатые безусловно загадочные существа, но существует несколько теорий, почему лучшая лежанка для сна — это человек.

5 причин, по которым коты предпочитают спать на вас

Легендарный кошачий психолог Джексон Гэлакси, спасший тысячи кошек, уверен, что у этой забавной привычки есть логичное объяснение. Даже несколько:

1. Они ищут тепла. Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошка ищет источник тепла, когда готовится к полуденной сиесте? Возможно, вы нашли зверька уютно расположившимся возле батареи отопления или зарывшимся в куче белья. Проще говоря, мяуки любят тепло.

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Нормальная температура кошки около 38 градусов по Цельсию. Прижимаясь к вам, они поддерживают этот важный показатель на нужном уровне. Это объясняет, почему кошки любят дремать на солнечных окнах или забиваться в коробки. Когда питомцы собираются спать, то необходимость в тепле перевешивает стремление к комфорту. Хотя, глядя на довольную морду своего кота, принимающего самые немыслимые акробатические позы во сне, мне кажется им всегда комфортно.

2. Они метят свою территорию. Все представители семейства кошачьих — территориальные животные. В них «прошита» необходимость помечать свою территорию собственным запахом. Поэтому, когда пушистики устраиваются на вас для сладкого сна, они отмечают вашу кровать вместе с вами в качестве неоспоримой собственности. При таком поведении нам положено чувствовать себя польщенными.

3. Кошки ищут безопасность. В дикой природе кот будет искать самое безопасное место для отдыха в перерыве от охоты. Дома это место — с вами.

«Кошки, как правило, находятся на вершине пищевой цепи, но, тем не менее, им приходится внимательно следить за опасностью», — объясняет главный ветеринарный врач Bond Vet в Нью-Йорке Займ Матчу. Доктор уверен, что котам легче расслабиться возле своего человека, поскольку они уверены, что это безопасное место.

Во время сна животные уязвимы. Если ваш пушистик спит с вами, то он демонстрирует свое полное доверие. Такое поведение начинается еще в детстве.

«Кошки выращиваются в пометах, и когда они очень юны, примерно до 12-недельного возраста, сон обычно означает, что они наваливаются друг на друга рядом с мамой», — говорит доктор Матчу. «Именно так их воспитывают в период пика социализации, и, как и другие вещи, которым они учатся в это время, это превращается в привычки на всю жизнь».

Ваша кошка спит с вами для комфорта и безопасности. После их матери вы лучшее, что есть на свете.

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4. Это упражнение на сближение. Мяуки незаслуженно считаются эгоистичными существами, которые относятся к людям с потребительской точки зрения. Но, как неисправимая кошатница, я уверена — это очень далеко от истины. Наши кошки столь же ласковы, сколь и общительны. Они хотят сблизиться с нами.

Консультант по поведению кошек Микель Дельгадо, доктор философии, уверен, что коты нередко «подкладываются подушками» перед сном. Это когда они используют другую кошку в качестве подушки. Если они единственная кошка в доме, они с удовольствием используют вас как альтернативу.

Такой тактильный компонент связи между кошкой и человеком — это способ вашей кошки сказать: «Я люблю тебя. Я хочу быть рядом с тобой и проводить с тобой время».

5. Это может быть гормональное. Исследования показали, что собаки выделяют гормон хорошего самочувствия окситоцин, когда они контактируют со своими хозяевами. Пока неясно, относится ли это и к кошкам. Но это не надуманная теория.

Почему кошки предпочитают спать именно на голове?

Ваша кошка предпочитает дремать на одной конкретной части вашего тела? На самом деле может быть несколько причин такого поведения:

  1. Голова теплая. Ваша голова постоянно излучает тепло в течение всей ночи, что делает подушку привлекательным местом для кошки, чтобы поспать;

  2. В основном эта часть тела неподвижна во сне. Если вы беспокойный спящий то, чтобы избежать ваших беспокойных рук и ног, питомец будет тянуться к вашей голове;

  3. Хорошо пахнет. Вашей кошке может понравиться запах ваших волос и шампуня. У хвостатых более сильное обоняние, чем у нас, и их привлекают разные ароматы.

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Эти знания помогут вам более терпеливо относиться к некоторым специфическим привычкам милейших созданий.

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