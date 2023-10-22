В данной статье речь пойдет о нейросети, с помощью которой можно удалить посторонние объекты с изображения – Object Remover. Интерфейс сайта на английском языке. Регистрация не требуется. Инструмент бесплатный, простой в использовании.

Как удалить лишнее

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Для начала переходим на сайт (просто вбиваете название сайта из заголовка в поиск). На главной странице нажимаем на “Upload an Image” и загружаем изображение, которое будем редактировать. Здесь же можно переключаться между разными инструментами от создателей при помощи вкладок в верхнем правом углу экрана.

Я добавила изображение, которое сгенерировала при помощи нейросети Fusion Brain. Используя кисть, мы выделяем объект, который хотим удалить. В моем случае это кот на заднем фоне. При помощи ползунков можно регулировать размер и силу нажатия кисти. Обводим предмет и нажимаем на “Erase”, чтобы удалить его.

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Обработка занимает от силы две-три минуты, после чего мы получаем готовый результат, который можно скачать, просто нажав на “Download”.





Меня результат весьма впечатлил: от котейки не осталось и следа. Качество картинки при этом не пострадало, и я смогла скачать ее в прежнем формате. Но я решила не останавливаться на этом, и попробовала удалить с этого фото еще и один из горшков с растением. Нейросеть без труда справилась с этим. Результат вы можете видеть ниже.

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До

ПослеДля большей наглядности еще один пример того, как работает Object Remover:

А теперь убираем мальчика в синей футболке на фоне. И получаем вот такое после:

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В этот раз инструмент оставил после себя размытие, то есть объект не всегда удаляется полностью.

После

Выводы

Нейросеть мне определенно понравилась: интерфейс простой и интуитивно понятный, отсутствие русского языка не доставляет никаких неудобств. Сайтом можно пользоваться бесплатно без ограничений. Инструмент подойдет как для обычных пользователей ПК, так и вполне годен для использования в профессиональной деятельности: фотография, графический дизайн, реклама, маркетинг и так далее. Из минусов: результат не всегда получается хорошим, иногда картинка смазывается и приходится искать выход из ситуации, например, делать дополнительное размытие фона. Почему-то нет ластика, и если вышел за границы, приходится заново все обводить. Также очень хотелось бы видеть мобильную версию.

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По итогу оцениваю Object Remover на твердую 7/10. На данный момент это лучший из всех инструментов по удалению объектов, которые я встречала, особенно учитывая то, что он еще и совершенно бесплатный. Я совершенно точно возьму его себе на заметку и буду использовать дальше.