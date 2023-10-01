В статье представлены модели роботов-пылесосов, работающих в экосистеме Умного дома от Яндекс, которые могут управляться при помощи голосового помощника Алисы. Все модели, представленные в подборке могут делать и сухую и влажную уборку. Поговорим о возможностях управления голосового ассистента Алисы.

Управление устройством через помощник Алису предусматривает возможность активации, выключения и переключения функций с использованием устных указаний. Вы можете использовать стандартные команды, предопределенные в системе, либо создать собственные команды в качестве новых рабочих сценариев. Важно произносить необходимые фразы четко и ясно, чтобы устройство могло точно их распознать и выполнить соответствующие действия.На рынке существует ограниченное количество устройств, совместимых с голосовым помощником Яндекс Алиса. Интерфейс управления голосом для продуктов одного и того же производителя практически не различается от интерфейса устройств других брендов.

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В подборке представлены проверенные устройства, которые приобретались не одним десятком пользователей.

10. Sibling Powerspace-VC

У Sibling Powerspace-VC вместительность пылевого контейнера составляет 0,2 литра, а для воды - 0,23 литра. Уборка отличается хорошим качеством, хотя тряпку следует часто промывать. Пол после уборки становится чистым. Если в доме есть животные, то щётку пылесоса нужно будет часто очищать от шерсти.

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Работа от одной зарядки продолжается 100 минут, а полная зарядка батареи занимает 240 минут. Устройство способно убрать 80 м2 на одном заряде. С лёгкостью преодолевает небольшие порожки (до 2 см).

Из недостатков: иногда может долго искать базу и ездить по всей квартире.

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9. VITEK VT-1807

VITEK VT-1807 обладает ёмкостью пылевого отсека 0,45 литра, а ёмкостью отсека для воды - 0,1 литра. Есть четыре режима уборки. Пылесос достаточно тихо работает, нигде не застревает и не тормозит. Собирает всю пыль.

От одной зарядки аккумулятора он может работать до 120 минут, а полная зарядка аккумулятора занимает 300 минут. С лёгкостью заезжает на ковёр 1,5 см. Настройка параметров уборки в приложении очень лёгкая.

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8. iBoto SMART X420GW AQUA

У робота-пылесоса iBoto SMART X420GW AQUA есть пылесборник вместимостью 0,8 литра, что позволяет ему собирать много мусора до необходимости очистки. Отсек для воды объемом 0,18 литра позволяет протереть полы, как минимум в одной комнате без дозаливки. Он хорошо убирает помещение и без проблем находит базу после завершения.

Робот-пылесос до 120 минут питается от одной зарядки. Затем происходит дозарядка (время зарядки составляет до 180 минут), что позволяет поддерживать его постоянную доступность для уборки. Он легко преодолевает порожки.

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7. Polaris PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua - это интеллектуальное устройство, предназначенное для поддержания чистоты в вашем доме с минимальными усилиями. Устройство оснащено пылесборником вместимостью 0,4 литра, и его функциональность не ограничивается только сбором мусора. Оно также способно выполнять влажную уборку благодаря встроенному резервуару для воды объемом 0,3 литра. На заметку, при работе оно издает некоторый шум.

Система инфракрасных датчиков помогает устройству успешно ориентироваться в пространстве, обеспечивая эффективную уборку по всей площади дома. Однако стоит учитывать, что иногда оно может пропустить некоторые участки или, наоборот, проехать по одному и тому же месту несколько раз. Автономность этого прибора составляет 150 минут от одного заряда аккумулятора, и полная зарядка занимает 300 минут.

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6. Dreame F9 RU

Dreame F9 представляет собой новаторское устройство, созданное для почти автоматической уборки вашего дома. Его емкость для сбора пыли составляет 0,6 литра, а для воды - 0,2 литра. Модель с высокой производительностью, что позволяет роботу эффективно убираться.

Техника также оснащена современной системой навигации, включая лазерный датчик, что обеспечивает ему возможность наиболее простого планирования маршрута и успешного избегания препятствий.

Работает до 150 минут, не требуя зарядки. Также имеется удобное мобильное приложение для удаленного управления, что делает использование Dreame F9 максимально удобным и гибким для пользователей.

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5. Panda EVO

Panda EVO - это современное устройство, спроектированное для автоматизации уборки в вашей домашней обстановке. Емкость его пылесборника составляет 0,8 литра, а объем водного резервуара - 0,18 литра. Оборудованный мощным мотором, он легко чистит ковры и твердые полы. Его продуманная навигация, включающая в себя сенсоры и эффективные алгоритмы, позволяет устройству уверенно избегать преград и рационально планировать маршрут, обеспечивая комплексную уборку всего помещения.

Panda EVO также долго (120 минут) работает на одной зарядке. Робот легко управляется с помощью пульта дистанционного управления или мобильного устройства, что обеспечивает максимальное удобство и гибкость при его использовании.

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4. Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua

Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua представляет собой интеллектуальное устройство, спроектированное для автоматизации уборки в доме с минимальным вмешательством со стороны. Вместимость пылесборника составляет 0,5 литра. Внутренний резервуар для воды - 0,3 литра. Мощный двигатель обеспечивает способность всасывать всю пыль и мусор со всех поверхностей. PVCR 3200 IQ Home Aqua от Polaris также оснащен системой инфракрасных датчиков чтобы видеть,препятствия и чувствовать пространство.

Автономная работа составляет до 150 минут от одной зарядки. Управление им также доступно со смартфона, что обеспечивает удалённый контроль над уборкой.

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3. Honor Choice R2+ ROB-01

Модель от Honor представляет собой умное компактное устройство, созданное для облегчения процесса уборки вашего жилища. Пылесос оборудован мощной системой всасывания и прекрасно делает уборку в доме. Умная система помогает ему правильно планировать свой маршрут для полной очистки всего помещения. Вместимость пылесборника составляет 0,35 литра, а резервуара для воды - 0,3 литра.

Может работать непрерывно до 120 минут от одной зарядки и управляется с легкостью с помощью смартфона, что обеспечивает максимальное удобство в использовании и возможность поддерживать идеальную чистоту в доме с минимальными усилиями, оставаясь в контроле над процессом уборки.

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2. Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua

Робот-пылесос PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua от Polaris представляет собой инновационное устройство для автоматизированной уборки вашего жилья, обладающее уникальной функцией панорамного видения. Снабженный передовыми камерами, этот робот имеет возможность сканировать и создавать карту вашего помещения, что повышает эффективность его навигации.

Он получил мощную систему всасывания и влажной уборки, что позволяет ему содержать вверенное пространство в чистоте. Продуманная навигация позволяет роботу не сталкиваться с предметами и стенами, прокладывая правильный маршрут. Вместимость контейнера для пыли составляет 0,45 литра, а для воды - 0,3 литра.

PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua обладает внушительным временем автономной работы до 120 минут с одной зарядки и управляется удобно из софта на смартфоне. Робот поддерживает высокий уровень чистоты в доме, делая уборку максимально эффективной.

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1. Dreame Bot D10 Plus

Модель оборудована мощным мотором, способным обеспечить надёжную работу при всасывании мусора. Благодаря передовой навигации, робот может легко сканировать и создавать карту уборки, разрабатывать подходящие маршруты, обеспечивая идеальную чистоту.

Емкость пылесборника составляет 0,4 литра, а контейнера для воды - 0,145 литра. Кроме того, эту модель дополняет база с функцией самоочистки и мусоросборником объемом 2,5 литра.

Bot D10 Plus может работать продолжительное время - до 150 минут с одной зарядки. Управление моделью удобно из ПО на смартфоне.

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Заключение

Пишите в комментариях, какую модель забыл упомянуть. В первую очередь это поможет другим людям, которые ищут пылесос с Алисой. Надеюсь, среди представленных моделей вы сможете найти лучший робот-пылесос под свой бюджет. Приятных покупок!

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