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Какой робот-пылесос не стоит покупать в 2023 году

Говорим о тонкостях при выборе робот-пылесоса. Делюсь личным опытом, объясняю и говорю почему так.
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У меня уже было четыре робот-пылесоса, многие из них трудятся у родственников. Один из них успел даже сломать, случайно наступив. После чего он перестал работать. В общем, в этой статье хочу рассказать о самых болезненных местах помощника робот-пылесоса. Исходя из своего опыта использования. В конце также поделюсь подборкой робот-пылесосов.

Примечание: буду говорить на примере 360 S-8, но на фото будет Derma Bot D9 Max.

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Первое и наверное самое главное

Не покупайте роботы-пылесосы без «лидара». Это башня сверху корпуса. Она сканирует окружающее пространство. И составляет точную карту помещения, благодаря которой строится оптимальный маршрут движения с минимальными зонами перекрытия и полным проходом по всем местам.

В приложении (у нас серия 360 S-8), в довесок есть режим 3D. Точность там конечно оставляет желать лучшего, но визуально выглядит хорошо. Также можно сохранять карты помещений и зоны в которые заезжать не нужно.

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В принципе, любые пылесосы имеют право на жизнь. Особенно бюджетные варианты без «лидара». Когда вариант не бюджетный и «лидара» нет, то это странно. Но, покупая робот-пылесос без «лидара», вы должны понимать, что пылесосит он рандомно. Очень часто ездит по одним и тем же местам. А если брать вообще, в масштабах квартиры, то он не очень качественно убирает и делает это долго. Так что, я настоятельно рекомендую, покупать роботы-пылесосы именно с «лидаром».

В новых роботах я заметил ещё одну «фишку». Если «лидар» видит препятствие, то робот не натыкается бампером на него. Например в стену. Пылесос двигается вдоль неё, не оставляя полос на плинтусе. Прижатие бампером идёт только там, где объект расположен ниже «лидара».

Цвет

Цвет имеет значение. На матовом и тёмном, сильно видна пыль. Её нужно чаще протирать. А из-за матовой поверхности, делать это сложнее. В идеале, иметь белый-глянцевый цвет. И пыль видна меньше, и протирать нужно гораздо реже, поэтому по возможности берите белого цвета.

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Высота корпуса

Мало кто при покупке робота-пылесоса, обращает внимание на высоту корпуса. А ведь задача робота прежде всего состоит в том, чтобы ездить там, куда лень залазить обычным пылесосом стоя в неприглядной позе.

Я бы не брал робот-пылесос с высотой корпуса более 11 сантиметров.

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В противном случае, придётся выкручивать все ножки у мебели в квартире, разумеется если они есть. А если высоты ножек будет не хватать, то робот-пылесос может вообще застревать в этих местах. Либо придётся смириться с тем, что он просто не будет пылесосить (выполнять свою основную функцию) в труднодоступных местах. И вы сами, на корячках, со шваброй, либо с обычным пылесосом будете это делать за умной техникой.

Акцентируем на аккумуляторах

Покупая робот-пылесос, не поленитесь залезть в характеристики и посмотреть тип аккумулятора, который используется. Его не всегда пишут, но можно уточнить у техподдержки на сайте.

В S-8 стоит литий-ионный на 3200 мАч. В бюджетный пылесосах обычно ставят не литий-ионные аккумуляторы, а никель металлгидридные, и у них есть ряд недостатков. Замечен высокий уровень саморазряда, имеют меньшее количество циклов перезарядки. И вообще, при эксплуатации такого типа аккумуляторов, рекомендуется полностью их разряжать, а потом заряжать.

Влажная уборка 

Современные роботы-пылесосы, нередко имеют двойной контейнер. Один для сбора пыли с обратным клапаном, чтобы ничего не высыпалось, и второй для влажной уборки.

Тут важный момент, в данном пылесосе вода используется не для того, чтобы под напором сбивать присохшую грязь (есть конечно отдельная категория роботов-пылесосов, которая может и это, но стоят они просто сто космос), а для того, чтобы протирать пыль. Это и для лёгких полезно, и аллергики не будут страдать.

Если вы решили брать робот-пылесос с влажной уборкой, обращайте внимание, чтобы была принудительная подача воды через насос. В контейнере он есть. Как и контактная группа. От приложения настраивается один из трёх вариантов подачи воды: низкий, средний или высокий.

В простых роботах-пылесосах, вода подаётся самотёком. То есть, прежде чем начать влажную уборку, нужно снять тряпку, намочить её, прицепить, и только тогда будет равномерная полоска влаги. А если этого не сделать, то робот-пылесос, пол комнаты может убрать некими редкими полосками, пока вся тряпка намокнет от самотёка.

В модели S-8 с принудительной подачи воды, нужно просто запустить уборку. И вода практически сразу смочит тряпку и начнётся влажная уборка.

Мощность всасывания

Если у вас в квартире плитка, ламинат или паркет, то не принципиален момент с мощностью всасывания. А вот если у вас ковёр или ковролин, то в таком случае, робот с условными 500 паскалями (Па) вам не подойдёт. Он вообще ничего не всосёт. 2000 Па и более, вот это то, что надо. К примеру в обозреваемой модели 2700 Па. Это модель S-8 и даже не PRO версия. В идеале ещё иметь функцию автоматического увеличения мощности всасывания при очистке ковров (например, она есть в Derma D9 Max). Потому-что поставив мощность на максимум, будет шумно, увеличится разряд аккумулятора, да и на гладкой поверхности это не нужно.


Мобильное приложение

Пару слов о приложении:

  • Во-первых, оно должно быть. С «диким» Китаем ещё может быть проблема с локализацией. А в основном приложении нет робота без «лидара».
  • Во-вторых, оно должно обновляться. Это проверяется легко. Заходите в App Store или Google Play и проверяете историю версии. Если хотя бы раз в месяц прилетают «апдейты», значит всё хорошо! А то бывает заходишь в историю обновлений приложения, а там последнее было пол года назад, и то, добавление новых версий.

Также учитывайте отзывы. Если производитель на них отвечает, то с большой долей вероятности, он решает какие-либо проблемы пользователей. То есть, это ответственный производитель.

Если вы строите систему умного дома, обратите внимание, чтобы была поддержка голосовых ассистентов. 360 robot S-8 поддерживает «Алексу» и «Гугл ассистент». А так же, есть быстрые команды для «Siri». Сами голосовые команды можно поменять под себя.

Несколько рекомендаций

Под конец материала решил дать ещё пару советов:

  • Не стоит пугаться робота-пылесоса с одной щёткой. На моей практике, что одна, что две щётки убирают одинаково эффективно. Их задача подгребать. Алгоритмы робота это учитывают.

  • О пульте. Это вообще маркетинговая ерунда, которая понадобится, разве что, если вы дарите пылесос бабушке и дедушке, у которых нет смартфонов. Во всех остальных случаях вы о нём забудете. В основном вы будете пользоваться либо голосовым ассистентом в смартфоне, либо приложением.

  • В нижней части, почти всех современных роботов, есть сенсоры, которые предотвращают падение с обрыва, например лестница.

Если у вас есть ковры с чёрными пятнами, то это может стать настоящей головной болью. Роботы обычно «тупят» и дальше никуда не едут. А если они попадут в зону, где несколько чёрных пятен, то могут вообще оттуда не выехать. Вариантов выхода немного. Потому-что, не существует такого мобильного приложения, где можно зайти в настройки и отключить эти сенсоры. Можно их только заклеивать скотчем, и то, там нужно соблюдать некие правила, потому-что, должен падать свет, для того, чтобы пылесос хоть куда-нибудь ехал. В таком случае, если вы используете робот-пылесос в частном доме на втором этаже, он может просто свалиться с лестницы. И чтобы этого не произошло, приходится приклеивать, либо магнитную ленту, либо выставлять защитные зоны в мобильном приложении. Кстати эта функция есть в 360 robot S-8.

Подведем итоги

Робот-пылесос не предназначен для наведения порядка, а лишь только для его поддержания. От генеральной уборки это не избавит, но позволит делать её немного реже. 

Подборка робот-пылесосов

Для тех, кто действительно ищет себе робот пылесос, советую посмотреть подборку: 10 робот-пылесосов с высокой силой всасывания, которые стоит рассматривать для покупки. 

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