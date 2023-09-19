Высокая мощность всасывания в робот-пылесосах по моему скромному мнению – это сила всасывания от 4000 Па. Такая мощность может быть оправдана не во всех случаях, например, когда дома нет не одного ковра. В таком случае нет особого смысла покупать устройство с высокой силой всасывания.

Источник: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4107255, автор: cottonbro studio

10. iBoto Smart Х420GW Aqua

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Устройство рассчитано как на сухую (объём пылесборника 0,8 л), так и на влажную уборку (объём бака для воды 0,18 л). Эта модель легко преодолевает пороги высотой до 1,5 см.

Он обладает передовой системой навигации с инфракрасными датчиками. Робот легко перемещается по дому, избегая препятствий. Мощность всасывания прибора 65 Вт или 4500 Па. Прибор хорошо собирает шерсть от животных.

На различных режимах уборки (всего их четыре) пылесос может проработать от 60 до 120 минут. Время зарядки аккумулятора 180 минут. Может работать с Алисой, доступно управление со смартфона. Узнать актуальную стоимость на Яндекс Маркет или АлиЭкспресс.

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9. iBoto Smart С820WU Aqua

IBOTO Smart С820WU Aqua - это умное устройство помогающее поддерживать чистоту в доме без лишних усилий. Прибор с пылесборником 0,6 л способен убирать не только мусор. Также он может делать влажную уборку, так как оснащён встроенным резервуаром для воды объёмом 0,35 л. Микрофибровая тряпка с лёгкостью удаляет пятна на полу.

Система инфракрасных датчиков помогает прибору хорошо ориентироваться в пространстве. Поэтому пылесос эффективно убирает по всей площади дома. Но тем не менее может оставить некоторые места неубранными или, наоборот, проехаться по одному месту несколько раз. Мощность всасывания 60 Вт или 4200 Па.

Прибор может работать 120 минут от аккумулятора. На зарядку уходит 240 минут. Доступно управление со смартфона и с пульта ДУ.

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8. Weissgauff Robowash Laser Map

Weissgauff Robowash Laser Map - робот-пылесос, созданный для облегчения уборки в доме. Контейнер для пыли рассчитан на объём 0,45 л. А ёмкость для воды имеет вместимость 0,25 л. Есть некая недоработка, чтобы функция влажной уборки заработала, нужно прокачать воду шприцом в помпу

Лазерная навигационная система позволяет пылесосу создать подробную карту уборки, управлять которой можно через мобильное приложение. Приложение позволяет установить расписание уборки в удобное для вас время. Сохранённая карта уборки может от случая к случаю стираться из памяти на следующий день. Мощность всасывания этой модели идентична предыдущей.

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Устройство работает 180 минут от аккумулятора, на зарядку затрачивается 240 минут. Доступно управление со смартфона.

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7. Xiaomi Mijia 3C Sweeping Vacuum Cleaner B106CN

Xiaomi Mijia 3C - это инновационное устройство, предназначенное для эффективной уборки помещений. Прибор способен выполнять сухую и влажную уборку. Объём пылесборника 0,56 л. Контейнер для воды рассчитан на 0.2 л. При влажной уборке хорошо оттирает несложные пятна, например, от пролитого чая.

Лазерный дальномер помогает определять роботу границы комнаты и избегать столкновений с препятствиями. Прибор хорошо ориентируется в пространстве, не застревает на каждом углу. Также робот может взбираться на ковры без вмешательства пользователя. Мощность всасывания пылесоса 4000 Па. Всасывает даже мелкие металлические предметы типа болтиков и гаечек.

Время работы устройства 90 минут без подзарядки. Площадь в 80 м2 убирает на одном заряде. Заряжается батарея 240 минут. Управлять роботом-пылесосом можно с помощью специального приложения на смартфоне. Совместим с экосистемой умного дома Xiaomi Mi Home.

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6. M1 BLACK TESVOR

M1 BLACK TESVOR - робот-пылесос предназначенный для сухой уборки помещений. Объём контейнера для пыли 0,6 л. Высота устройства всего 7,5 см, что позволяет ему с лёгкостью проникать под мебель. Пылесос легко справляется с уборкой мелкого мусора, пыли и шерсти от домашних животных.

Прибор оснащён инфракрасными датчиками, которые позволяют выстроить точную карту уборки, а также предупредить столкновения с препятствиями. Мощность всасывания устройства 4000 Па.

Время работы от аккумулятора 150 минут. Этого хватает на уборку 150 м2. Устройством можно управлять со смартфона или ДУ-пульта. Работает в экосистеме умного дома Amazon Alexa и Google Home.

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5. Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner Pro (MJSTS1) CN

Mijia Vacuum Cleaner Pro - робот-пылесос для сухой и влажной уборки от бренда Xiaomi. Контейнер для пыли вмещает 0,5 л. А бак для воды рассчитан на 0,26 л. Пылесос отлично справляется со своими задачами как сухой, так и влажной уборки. Чтобы влажная уборка была эффективной в настройках мытья пола нужно выставить профессиональный режим.

За навигацию прибора отвечают тридцать инфракрасных и ультразвуковых датчиков. Он с точностью строит карту уборки и легко определяет препятствия и подъёмы. Не пылесосит на месте где у него зарядник, даже если его убрать. Мощность всасывания прибора 4000 Па.

Пылесос работает до 110 минут на одном заряде. На зарядку батареи уходит 180 минут. Управление устройством предусмотрено со смартфона. Интегрируется в систему умного дома Xiaomi Mi Home.

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4. Ecovacs DeeBot OZMO T8 AIVI

Ecovacs DeeBot OZMO T8 AIVI создан для сухой и влажной уборки. Пылесборник устройства вмещает 0,43 л. Бак для воды имеет ёмкость 0,24 л. Прибор делает уборку качественно, быстро и тихо. Чтобы не возникло проблем с обслуживанием и настройками не рекомендуется заказывать в Китае, покупайте в РФ.

Навигация прибора обеспечивается оптическими датчиками. Робот имеет специальные программы реагирования на различные препятствия в виде предметов домашнего обихода. Поэтому перед уборкой не нужно готовить помещение. Мощность всасывания 5200 Па. После влажной уборки визуально становится более чисто.

Пылесос может работать до 200 минут от одного заряда. Для полной зарядки аккумулятора потребуется 300 минут. Прибором можно управлять со смартфона.

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3. Dreame L10 Pro Global

Dreame L10 Pro Global может делать сухую и влажную уборку. Контейнер для пыли обладает вместимостью 0,57 л, а для воды - 0,27 л. Робот хорошо собирает пыль и волосы. А при влажной уборке не просто протирает, а хорошо отмывает полы (нужно в приложении установить подачу воды на максимум).

За навигацию прибора ответственны инфракрасные датчики. Двойной лазер позволяет устройству отлично ориентироваться в пространстве и моментально обнаруживать препятствия. Мощность всасывания прибора 4000 Па. Пылесос прост в обслуживании. Пылесборник легко достать и почистить.

Время работы от батареи 150 минут. Управление роботом происходит со смартфона. Он может интегрироваться в системы умного дома: Amazon Alexa, Xiaomi Mi Home, Яндекс.

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2. Hobot Legee-7

Hobot Legee-7 - отличный помощник для сухой и влажной уборки в доме. Объём контейнера для пыли 0,5 л, для воды - 0,34 л. После влажной уборки пол сухой, потому как распыляемая жидкость насухо протирается салфеткой. Пол натирает хорошо. Также робот хорошо пылесосит.

Инфракрасные датчики отвечают за ориентацию прибора в пространстве. При работе уборка выглядит как хаотичные движения в связи с особенностями навигации, но в целом большая часть помещения убирается.

Прибор работает от аккумулятора до 140 минут, на зарядку тратится 60 минут. Роботом можно управлять с пульта ДУ и со смартфона. Также совместим с голосовым помощником Алисой. В стандартном режиме прибор почти не шумит.

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1. Samsung VR30T80313W

Эта модель предназначена для сухой уборки.Объём пылесборника 0,4 л. Все функции отлично работают. Прибор корректно обрабатывает пороги и виртуальные стены. не жуёт провода и занавески.

Лидар помогает ориентироваться роботу-пылесосу в пространстве. Благодаря продуманной системе навигации, пылесосу не нужно помогать выехать из препятствий, так как он почти не застревает .

Прибор работает от аккумулятора 90 минут. Время зарядки 240 минут. Можно управлять со смартфона. Работает в умном доме Яндекса. Контейнер для пыли можно мыть.

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Заключение

Надеюсь, что подборка была для вас полезной и вы сможете выбрать лучший робот-пылесос исходя из своих требований.

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