Ставим Windows 7 на Ryzen 9 3950X (Zen 2)
Ryzen не поддерживает Windows 7? USB 3.0 и NVMe не заработают в 7-ке? На UEFI не установить?
Ну что ж, проверим... будем ставить Windows 7 на топовый Ryzen 3-го поколения тремя способами.
P.S. Десяткофилам просьба не беспокоиться.
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