Ryzen не поддерживает Windows 7? USB 3.0 и NVMe не заработают в 7-ке? На UEFI не установить?

Ну что ж, проверим... будем ставить Windows 7 на топовый Ryzen 3-го поколения тремя способами.

P.S. Десяткофилам просьба не беспокоиться.



