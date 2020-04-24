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Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники

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-13 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
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Введение

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И вот наступил очередной день сурка взаперти благодаря напыщенности властвующих и планомерно развивающемуся их плану. Сидим за любимым системником или может монитором, кому что ближе. Смотрим PornHub, рисуем в Paint играя в сапёра или косынку... на худой конец в Doom Eternal. Кто-то плачет, что комп не запускается, а карантин, и отнести в сервис не вариант. Но одному будущему моему клиенту удалось это. Принесли системник с жалобами, что несколько дней работал исправно, а потом стал пищать и не запускается. Мол относили в сервис до этого, меняли железо. Приступил в разбору.

Основное действие

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Во-первых, как всегда, перепроверил оперативную память 2х4Gb HyperX, может "недотыкнули", но всё норм. Видеокарта GTX 1060, 3Gb установлена плотно. "Питальники" все подкинуты. Во-вторых, модульно заменяем и выясняем, что неисправно. Проверил на каждом модуле память, идентичная ситуация - сигналит. Видеокарта... тоже самое. Ну всё выкручиваем и вытаскиваем, проверяем блок питания - одинаково. Снял кулер с процессора:

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В начале подумал что может я уже устарел и придумали новые кассетные термоуплотнители. Хотя видна вот этой "штукой" термопаста. Пошёл искать пинцет...

Ой! Кажется я это где-то видел! Даже помню надпись на подобных защитных наклейках типа "Предупреждение! Перед установкой снять!" Хм... кажется, я знаю почему работал несколько дней, а потом перестал.

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Да и "загар" на оборотной стороне материнской плате в цепи питания CPU, какой-то не здоровые. Стал подозревать первым делом материнскую плату, так как процессоры очень редко "горят."

Socket 1155, GiGabyte h61m-s1, rev:2.1, процессор Intel Core i5 2320

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Относительно хорошие материнки. Есть технология UEFI и еще пару вкуснях, одна из дешманских на рынке. Процессор тоже за 2000-2500р можно найти на том же Avito. И да, о чём это я... вернёмся к нашим баранам. Вставил тестовый процессор Pentium G2020 и всё заработало. Но всё ровно как-то сомнительно. Решил погонять в тестах и нагрузить всю цепь питания материнской платы. Часовой тест выдержал без проблем. Ну ладно, пусть так.

Также клиент сказал, что у него проблема со звуком, именно если подключать в материнскую плату разъём, то звука нет, а только свист и скрежет. Стал осматривать отверстия под болты крепления на материнской плате и нашёл сбитую дорожку:

Зачистил и залудил и вуаля!

Не заработало. Даже соединял мелким проводком от кондёра к кондёру - не помогло. Даже прошил биос на самый "свежий".

В итоге порешили что клиенту не особо это надо и не стоит заморачиваться, так как пользуется звуком Nvidia.

Заключение

И что в итоге? Итог в том, что я лох, не смог пацану починить звук на его компе. Ну и то, что не стоит лазить в относительно хорошие сборки, если совершенно не знаешь, что собственно делать, а только после того как изучишь основательно на чем-то простом и не нужном. Хотя кого я обманываю, сам я делал и делаю. 

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