Telegram внедрил инновационную функцию, позволяющую пользователям устанавливать плату за сообщения от незнакомцев. Это нововведение поможет сократить количество спам-сообщений и вернуть контроль над входящей корреспонденцией.

В новом обновлении Telegram представил уникальную функцию, предназначенную для борьбы со спамом и нежелательными сообщениями. Теперь пользователи могут установить небольшую плату за сообщения от людей, которых нет в их списке контактов. Это означает, что прежде чем отправить сообщение, незнакомцу придётся потратить внутреннюю валюту мессенджера — «звёзды», что существенно уменьшит количество бесполезных обращений.

Настройка данной функции достаточно гибкая: можно разрешить бесплатные сообщения от некоторых пользователей или вернуть «звёзды» после прочтения, если сообщение оказалось действительно полезным. Кроме того, тот же барьер можно применить к комментариям в групповых чатах. Полученные «звёзды» можно использовать для оплаты Premium-подписки или вывести через платформу Fragment, однако доступ к этой функции имеют только пользователи, подписавшиеся на Premium-версию Telegram.

Помимо данной функции, Telegram также добавил возможность видеть детализированное «досье» на незнакомцев при первом обращении. Пользователи смогут узнать страну происхождения, общие группы, дату регистрации и обновления профиля, а также статус проверки аккаунта.