NVIDIA анонсирует новую серию видеокарт GeForce RTX 5060, включая модели RTX 5060 Ti с 16 ГБ и 8 ГБ памяти, а также RTX 5060. Ожидается, что официальное представление состоится на мероприятии 13 марта, а старт продаж намечен на апрель.

Согласно последним сообщениям из надежных источников, NVIDIA планирует анонсировать новую линейку видеокарт GeForce RTX 5060 в ближайшее время, ориентируясь на дату 13 марта. В рамках этого анонса ожидается, что будут представлены три модели: GeForce RTX 5060 Ti с вариантами на 16 и 8 ГБ памяти, а также RTX 5060.

Слухи также указывают на то, что GeForce RTX 5060 Ti будет иметь TDP на уровне 180 Вт, но пока неясно, относится ли это значение к модели с 16 ГБ или 8 ГБ памяти. По имеющейся информации, RTX 5060 Ti может использовать графический процессор на базе GB205 или GB206, что предполагает наличие у RTX 5060 варианту исключительно с 8 ГБ памяти.

Не так давно сообщалось, что запуск видеокарт запланирован на апрель. Тем не менее, остается открытым вопрос о том, будут ли все модели выпущены одновременно или по staggered графику. Интересно, что в это время AMD тоже планирует выпустить свои новые видеокарты, включая Radeon RX 9060. Ожидается, что они будут представлены во втором квартале, возможно, в апреле, с конфигурациями на 16 и 8 ГБ памяти.

Таким образом, апрель обещает стать настоящим месяцем новинок для любителей графики и геймеров, которые с нетерпением ожидают появления этих карт на рынке.