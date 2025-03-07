Hell is Us — ожидаемая новинка от команды Rogue Factory, анонсированная в апреле 2022 года, и она готова предложить игрокам погружение в мир, где классические элементы современного игрового дизайна, такие как маркеры и путевые точки, отсутствуют. Вместо этого, разработчики решили сделать акцент на интуитивном подходе к исследованию, обеспечивая афишу не только боевых схваток, но и разнообразных головоломок, призванных погрузить в атмосферу загадок и открытий.

Креативный директор игры, Джонатан Жак-Беллетте, подчеркнул, что игроки смогут находить секреты благодаря своим инстинктам. Такой подход обещает делать каждую находку значительной, ведь успех будет зависеть от наблюдательности и дедуктивного мышления. Головоломки, предложенные в игре, будут варьироваться от простых до сложных, что позволит каждому найти для себя интересные и увлекательные задачи.

Простая философия игры гласит: если ваш инстинкт подсказывает, что в этом месте есть нечто большее, скорее всего, это так и есть. Таким образом, Hell is Us создает уникальный игровой процесс, который заставляет игроков использовать свои умственные навыки, погружаясь в загадочный и увлекательный мир, полный тайных квестов и интересных мест, ожидающих своих исследователей.