Режиссер популярных игр It Takes Two и Split Fiction, Юсеф Фарес, прокомментировал влияние микротранзакций на игровой дизайн, подчеркивая, что они приводят к деградации индустрии.

Постоянный критик микротранзакций в видеоиграх, Юсеф Фарес, который является режиссером кооперативных игр It Takes Two и Split Fiction, вновь высказал свое негативное мнение о данной практике, назвав ее «огромной проблемой» для игровой индустрии. В комментариях на YouTube он отметил, что микротранзакции являются «видом дерьма», который негативно сказывается на игровом дизайне.

С момента анонса своей новой игры Split Fiction, Фарес утверждал, что в ней не будет ни лутбоксов, ни микротранзакций, подчеркивая, что такая философия является ключевой для его студии Hazelight. В беседе с изданием MinnMax он повторил, что они «никогда не будут использовать микротранзакции» в своих проектах.

Обсуждая комментарий, который отметил его слова как важные для всей индустрии, Фарес подчеркнул: «Каждое дизайнерское решение, которое принимается с целью заработать больше денег, является огромной проблемой. Это тормозит творческий процесс в нашей отрасли». Он также подчеркнул, что в контексте креативности его подход сильно отличается от многих других. Несмотря на все трудности, Split Fiction была отмечена как одна из лучших игр года по версии Metacritic, что говорит о высоком уровне ее исполнения без дополнительных коммерческих вмешательств.