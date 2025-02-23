Компания Nvidia подтвердила наличие аппаратного дефекта в графических процессорах моделей RTX 5090 и RTX 5070 Ti. В 0.5% случаев наблюдается недостаточное количество блоков ROP (Raster Operation Pipeline), что приводит к снижению производительности на 4% и более. Несмотря на попытки решения проблемы программным путем, дефект был классифицирован как "редкий" и аппаратный. Пользователи отмечают дефицит восьми ROP, что подтверждается, например, случаем с MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio, где фактическое количество блоков ROP составило 88 вместо заявленных 96, что привело к падению производительности на 10%. Важно отметить, что модель RTX 5080 не подвержена данному дефекту. Nvidia предлагает замену бракованных видеокарт и перенесла запуск более доступной версии RTX 50 на март.

Недавно компания Nvidia официально признала наличие аппаратного дефекта в некоторых моделях видеокарт серии RTX 50. Данная проблема затрагивает модели RTX 5090 и RTX 5070 Ti, у которых обнаружено меньшее количество блоков ROP (Raster Operations Pipeline) по сравнению с заявленными техническими характеристиками. При этом модель RTX 5080 не испытывает подобных проблем.





Согласно заявлению Nvidia, неполное количество ROP было выявлено в 0,5% выпущенных карт моделей RTX 5090 и RTX 5070 Ti. Пользователи форумов ComputerBase и TechPowerUp сообщили о недостатке восьми блоков ROP в своих картах RTX 5070 Ti и RTX 5090 соответственно. По их наблюдениям, это может привести к снижению общей производительности на 4% и более. Несмотря на попытки решения проблемы с помощью программных обновлений, таких как драйвера и изменение версии vBIOS, эти меры оказались неэффективными. В итоге Nvidia квалифицировала данную ситуацию как "редкий" аппаратный дефект.

Один из пользователей, известный под ником «Der Zeitgeist», сообщил о наличии в его видеокарте MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio всего 88 ROP вместо ожидаемых 96. Данный факт был подтвержден представителями Nvidia. Согласно результатам тестирования 3DMark Time Spy, "усеченная" версия RTX 5070 Ti набрала на 10% меньше баллов по сравнению с моделью MSI Ventus OC с полным количеством ROP.





Модель RTX 5080, использующая тот же чип GB202, что и RTX 5070 Ti, демонстрирует стабильную работу и не подвержена данному производственному дефекту. Возможно, это повлияло на решение Nvidia отложить запуск более доступной версии RTX 50 до марта. Пользователям, столкнувшимся с проблемой недостатка ROP, рекомендуется обратиться к производителям для получения замены дефектных видеокарт.