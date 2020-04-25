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Samsung поделилась подробностями игровых мониторов 2020 года

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Спустя несколько месяцев c анонса на CES 2020 компания Samsung наконец поделилась подробностями новейших игровых мониторов, выпуск которых ожидается в конце второго квартала.
Начнём с самых интересных мониторов:

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27” GAMING-монитор C27G75TQSI (R1000, 240Hz)
Да, это скоростная 1мс VA-матрица, разрешение QHD. Есть опция низкой задержки ввода (low input-lag). Несмотря на скепсис многих "знатоков", компания продолжает развивать VA-матрицу в данном направлении, при этом расширяя цветовой диапазон, благодаря точкам Quantum Dot (QLED). Заявлен HDR 600.

Посмотрим, будут ли устранены фиолетовые шлейфы, в сравнении с первыми игровыми QLED-мониторами C27FG70, FG73. Также будет доступна модель с 32 диагональю, характеристики те же.

Для начинающих/нетребовательных геймеров:

27” CURVED-монитор C27T550FDI (R1000)

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VA - матрица, 75 Герц, Full HD. Присутствует игровой режим и поддержка AMD FreeSync, а следовательно и совместимость с G-Sync. Из особенностей имеются стерео-динамики по 5 Ватт каждый. В продаже будет доступна модель с большей диагональю 32: C32T550FDI , но кого может устроить Full HD? Не ясно.

 
На всех мониторах заявлен уменьшенный радиус кривизны R1000, который полностью заполняет периферичное зрение и позволяет видеть мельчайшие детали с меньшей нагрузкой для глаз. Все мониторы обладают ультратонкими рамками, 3 стороны.
Цены на данный момент остаются в секрете. Учитывая рыночное положение потенциальных конкурентов, осмелюсь предположить, что Odyssey G7 оценят от 500 $, а 75 Гц мониторы от 200 $ в зависимости от диагонали модели.

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