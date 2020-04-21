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Всем привет. Этой статьёй хочу провести краткий экскурс в мир игровых мониторов для потенциальных покупателей. Мониторы разумеется те, что в российской рознице. Уважаемые гуру мониторов, здесь нового ничего не найдёте, можете смело закрыть вкладку браузера.

Будут предложены лучшие мониторы за свою цену в каждой категории: VA и IPS. TN исключены, их время прошло.



VA - мониторы хороши для просмотра видео и мрачных игр. Благодаря высокой контрастности 3000:1.

Главный недостаток VA: относительно высокая задержка перехода пикселя (так называемые GtG, MPRT) по сравнению с TN и IPS. Не вызывают раздражения в тёмное время суток со слабым освещением.



IPS обладает обычной контрастностью 1000:1, задержка пикселя ниже (подходит для динамичных игр), присутствует Glow-эффект (видна подсветка в некоторых случаях). Отсюда не рекомендуется использовать при плохом освещении, пожалейте глаза. Чёрный цвет не так хорош, как на VA. Однако текст выглядит лучше.



Предложения мониторов будут отсортированы по разрешению(не сегодня) и частоте дисплея, с комментариями о том, какое железо будет оптимальным (не избыточным, и не тормозящим) для раскрытия монитора. Диагональ 24 - 27 дюймов. Под играми, имеются ввиду не только казуальные (8 ГБ ОЗУ), но и требовательные (16 ГБ). Поехали!



Мониторы Full HD до 75 Гц подходят большинству нетребовательных геймеров. До 9 тыс. руб.

VA: Samsung C24F390FHI (изогнутость создаёт эффект погружения, вне игр дискомфорта не вызывает)

IPS: Acer KA242Ybi

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Оптимальное железо:Процессоры 4 ядра, начиная с i5 Sandy Bridge (i5-2500) или первые Ryzen (R3-1200)Видеокарты:Radeon RX: 380, 470, 480, 570, 580, 5500 XT.Geforce GTX: 970, 980, 1060 6GB, 1650 Super, 1660.Мониторы. До 17 тыс. руб.IPS: AOC 24G2U/BK

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Acer Nitro VG240YPbiip

VA: Samsung C24RG50FQI





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MSI Optix G24C4 (заявлен отклик 1 мс)



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Оптимальное железо:Современные шестиядерники i5, Ryzen 5 и старые i7 с 4 ядра 8 потоками, начиная с i7-6700.Видеокарты: Vega 56, 64; RX 590, RX 5600 XT, RX 5700.GTX 1660 Super, 1660 Ti, 1070, 1070 Ti; RTX 2060.МониторыVA: Samsung C27RG50FQI 27 дюймов 240 Гц





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Full HD на 27 дюймов имеет право на существование. Если носите очки и стол глубокий для оптимального расстояния в 70 см, то с ним будет комфортнее чем с 24".IPS: Asus TUF Gaming VG279QM 27 дюймовМонитор для киберспорта: HP OMEN X 25

Официальный монитор Overwatch League. TN-матрица, 24,5 дюйма.



Оптимальное железо:

Intel i7-8700(K), i7-9700(K/KF).

Видеокарта RTX 2080, 2070/2080 Super. RX 5700 XT.



На этом всё. Если материал окажется интересным, то опубликую топ WQHD-мониторов за свою цену.

В качестве бонуса публикую свой обзор двух интересных мне мониторов.



