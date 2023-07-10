Со вчерашнего дня доступ к GPT-4 получат все существующие разработчики API OpenAI, имеющие "историю успешных платежей". Компания планирует открыть доступ для новых разработчиков к концу месяца, после чего начнет повышать лимит доступности "в зависимости от наличия вычислительных мощностей". С марта миллионы разработчиков запросили доступ к API GPT-4, и спектр инновационных продуктов, использующих GPT-4, растет с каждым днем", - пишет OpenAI в своем блоге. "Мы представляем себе будущее, в котором модели на основе чата смогут поддерживать все варианты использования". GPT-4 может генерировать текст (включая код), принимать изображения и текстовый ввод. Это является улучшением по сравнению с его предшественником GPT-3.5, который принимал только текст, и обеспечивает "человеческий уровень" производительности в ряде профессиональных и академических тестов. Как и предыдущие модели GPT от OpenAI, GPT-4 может не только использовать данные, лицензированные OpenAI но и обучаться на общедоступных данных, включая общедоступные веб-страницы.

Эта возможность распознавания изображений пока доступна не всем клиентам OpenAI; вначале OpenAI тестирует ее с одним партнером - компанией Be My Eyes. Однако пока не сообщается, когда она будет открыта для других клиентов. Следует отметить, что GPT-4, как и лучшие на сегодняшний день модели генеративного ИИ, не совершенен.

Он "галлюцинирует" факты и иногда допускает ошибки в рассуждениях. Они также не справляются с решением сложных задач, вносят уязвимости в генерируемый код, не учась на опыте. В будущем разработчики смогут настраивать GPT-4 и GPT-3.5 Turbo, другие недавние, но менее способные модели генерации текста (и одну из оригинальных моделей с поддержкой ChatGPT), используя собственные данные, как это уже было возможно с некоторыми другими моделями генерации текста OpenAI по словам представителей OpenAI, ожидается, что эта функция будет доступна в конце этого года.

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Конкуренция в области генеративного ИИ ужесточилась после появления GPT-4 в марте, а компания Anthropic недавно расширила контекстное окно для своей флагманской модели текстового генеративного ИИ Claude с 9 000 до 100 000 лексем. (Например, слово "fantastic" разбивается на лексемы "fan", "tas" и "tic"). По размеру контекстного окна GPT-4 сохранил свою прежнюю корону - 32 000 лексем на верхнем уровне. В целом модели с небольшими контекстными окнами склонны "забывать" даже содержание совсем недавних разговоров, что приводит к отклонению от темы. В связи с этим OpenAI объявила, что сделает общедоступными свои API DALL-E 2 и Whisper; DALL-E2 относится к модели генерации изображений OpenAI, а Whisper - к модели генерации разговорного текста. Компания также заявила, что планирует удалить старые модели, доступные через ее API, чтобы "оптимизировать вычислительную мощность". (За последние несколько месяцев, благодаря взрывной популярности ChatGPT, OpenAI с трудом справлялась с потребностью в своих генеративных моделях).

С 4 января 2024 года некоторые старые модели OpenAI, в частности GPT-3 и ее производные, перестанут быть доступными и будут заменены новыми "моделями на базе GPT-3", которые, как предполагается, будут более эффективны в вычислительном плане. Разработчикам, использующим старые модели, необходимо будет вручную обновить свои интеграции до 4 января, а разработчикам, желающим продолжить использование доработанных старых моделей после 4 января, необходимо будет доработать свои замены на новой базовой модели GPT-3. "Мы будем оказывать поддержку пользователям, ранее настроившим свои модели, чтобы сделать этот переход как можно более плавным, - заявили в OpenAI. В ближайшие недели мы свяжемся с разработчиками, которые недавно использовали эти старые модели, и предоставим более подробную информацию, когда новые готовые модели будут готовы к раннему тестированию".