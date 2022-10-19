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Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4

Тест сравнение 4х моделей кулеров AMD Wraith Stealth, AMD Wraith Prism, AeroCool Verkho 4 Lite, DEEPCOOL GAMMAXX GTE V2. А также термопасты GD-900 и MX-4.
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   Качественное охлаждение процессора дает нам максимальную производительность и возможность разгона, акустический комфорт, и больший срок жизни процессора. Для выбора лучшего охлаждения для Ryzen 5 3600 будут протестированы 4 недорогие модели кулеров (цены приблизительные, на момент публикации):

1)  BOX кулер AMD Wraith Stealth шел в комплекте с процессором Ryzen 5 3600. Самый маленький и недорогой (200р б/у и ~500 новый).   Легко прикручивается на сокет AM4- открутил 4 винта, снял пластиковые кронштейны и прикрутил кулер. 

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 2) BOX кулер AMD Wraith Prism - самый мощный и красивый кулер шел только в BOX комплектации для процессоров  Ryzen 7. Приобрести его можно за ~1500руб и только б/у.  Легко ставится на сокет AM4 – накидываем 2 скобы на пластиковые кронштейны и поворачиваем рычаг. Имеет RGB подсветку и 2 режима скорости «L» и « H» меняется микропереключателем на корпусе. Самый шумный кулер из этой подборки. Режим « H »  скорее «Helicopter» лучше не использовать - толку почти нет, а уши закладывает (А может мне такой попался?).  

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3) AeroCool Verkho 4 Lite компактный кулер с голубой подсветкой. Новый ~2000руб. Легко ставится на сокет AM4 – накинул 2 скобы и затянул 2 винта. 

4) DEEPCOOL GAMMAXX GTE V2 кулер средних размеров разных цветов и подсветок. Новый ~2000руб-3000руб. Ставится только со снятием материнской платы. Снимаем железную пластину с обратной стороны платы, и вместо него ставим пластиковую с комплекта от кулера (показалась мне очень «жидкой»). Накручиваем 4 втулки через пластиковые шайбы. Ставим кулер и прижимаем 4мя гайками с пружинами. 

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 Самому холодному кулеру из этой подборки наносим термопасту МХ-4, и немного разгоним процессор.

 Результат тестирования:

Итоги получились такие:

  1. Термопаста MX- 4 показала на 3 градуса более низкую температуру.
  2. Заменив BOX кулер на «башню» с хорошей термопастой получаем +5% производительности (cenebenchmark r15) только на авторазгоне и минус 19 градусов от BOX кулера.
  3. Разогнав процессор получаем +10% и минус 9 градусов от BOX кулера.

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P.S. Процессор вел себя молодцом и ни разу не покинул сокет)).

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Теги

aerocool verkho 4 lite mx-4 2019 amd wraith prism amd wraith stealth deepcool gammaxx gte v2 gd-900
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